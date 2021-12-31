В 2021 году началась тотальная зачистка российской публичной сферы. Разгромлены структуры политической оппозиции, главные правозащитные организации и независимые медиапроекты, многие несогласные выдавлены из страны. Повсеместно введена унизительная маркировка "иноагентов". Удаление публикаций и внесудебные блокировки приняли невиданный размах. Цензура и самоцензура свирепствуют на всех публичных площадках, в науке, образовании, кинопроизводстве. Начался серьезный накат на иностранные соцсети и видеосервисы. У путинского режима есть целая обойма новых репрессивных законов, усовершенствованный технический арсенал, а главное - политическая воля к установлению контроля тоталитарного типа.

Главная запрещенка года:

контент, связанный с Алексеем Навальным ("Умное голосование", информация об акциях в поддержку политзека, символика ФБК и штабов);

информация о политических репрессиях (основание для закрытия ПЦ "Мемориал" и блокировки сайта ОВД-Инфо);

журналистские материалы о коррумпированном путинском окружении (разрешенные СМИ удаляют все пересказы и ссылки, фигуранты расследований выигрывают дела в судах);

любые покушения на культ Победы.



Команда "Проекта"

Для расправы с редакциями применялось радикальное средство - их объявляли "нежелательными организациями" с автоматическим запретом всего произведенного ими контента и угрозой уголовного преследования за сотрудничество; републикации, пересказы и даже ссылки запрещены как "распространение материалов нежелательных организаций". По этой схеме власти уничтожили расследовательское СМИ "Проект", а также "МБХ медиа" и "Открытые медиа".

Достигнутый эффект вряд ли обрадовал героев расследований.

Наш аккаунт подчинился требованию Роскомнадзора и удалил все свои твиты о продаже телеведущей "России 1" Наилей Аскер-заде участка на Рублёвке, стоимостью 2,8 млрд. рублей.

Максимальные ретвит – передайте всем твиттерянам, пусть тоже удалят и отчитаются об удалении! — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) December 26, 2021

Вице-премьер Марат Хуснуллин не хочет, чтобы вы знали об его имуществе на сумму 3,2 миллиарда рублей, и заставил "Коммерсант Волга-Урал" удалить эту статью. Вы тоже никому не говорите, как много украл Марат. Он скромный!



Первоисточник тут: https://t.co/bXQ3gKiph0 pic.twitter.com/fKhOPAJm2a — Zapretno.info (@zapretno) December 28, 2021

Материалы тех расследовательских СМИ, которые еще не признаны "нежелательными" организациями (пока только "иноагентами"), удаляются про решению суда.

Самые сильные журналистские команды подверглись уголовным преследованиям. В конце июня, когда "Проект" еще не запретили, у ключевых сотрудников издания прошли обыски: полиция пришла к главному редактору Роману Баданину, его заму Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой. Следственные действия прошли в день выхода статьи о недвижимости семьи главы МВД Владимира Колокольцева. Предлогом для них стало старое уголовное дело о клевете, возбужденное после выхода на телеканале "Дождь" фильма о петербургском криминальном авторитете Илье Трабере.

Еще в апреле многочасовой обыск устроили у главного редактора "Важных историй" Романа Анина. Он проходит свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое было заведено еще в 2016 году по заявлению Ольги Сечиной - тогдашней жены главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дело открыли из-за статьи Анина в "Новой газете", в которой он доказал, что Сечину принадлежит яхта St. Princess Olga стоимостью 150-180 миллионов долларов, которой преимущественно пользовалась его жена.

В июле настал черед шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова: у него провели обыск по делу о клевете, которое было возбуждено по доносу голландского блогера Макса ван дер Верффа - автора фейков об уничтожении малайзийского Boeing над Восточной Украиной. У журналиста в ходе обыска изъяли загранпаспорт. Затем Доброхотов покинул Россию, а в конце сентября ФСБ объявила его в розыск по делу о незаконном пересечении границы.

Еще одна знаковая уголовка против журналистов - дело о "вовлечении несовершеннолетних в митинги" в отношении редакторов студеческого журнала DOXA Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой. В середине декабря их начали судить, суд вызывал для Тышкевич и Гутниковой государственных защитников, хотя у них есть свои адвокаты. В отношении редакторов DOXA действует "запрет определенных действий" с условиями, похожими на домашний арест. 21 декабря Гутникову и Метелкина пытались отправить в СИЗО по ходатайству ФСИН за опоздание со свадьбы. Журналистов преследуют за видеоролик, записанный зимой, перед митингами за освобождение Алексея Навального: они требовали прекратить давление на школьников и студентов, участвующих в протестах.



Коллектив "Команды 29"

Правозащитное объединение "Команда 29" после блокировки ресурсов Генпрокуратурой предпочло самоликвидироваться и удалить весь свой контент. Из уведомления Генпрокуратуры о блокировке сайта следует, что там "отождествляют" "Команду 29" с "нежелательной" чешской НКО Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации") и все граждане, которые ранее публиковали ссылки на контент "Команды 29" в своих соцсетях, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации). По этой статье за посты в Фейсбуке арестован бывший координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

В конце декабря за "оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений" был заблокирован сайт правозащитного проекта ОВД-Инфо. Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить аккаунты ОВД-Инфо. Признавая политзаключенными людей, преследуемых по "террористическим" и "экстремистским" статьям УК РФ, правозащитники таким образом якобы оправдывают терроризм и экстремизм. На том же основании Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

ОВД-Инфо призывает подписывать обращение к Telegram, Facebook, Instagram, Twitter и Google, а также к "Яндексу" и "Вконтакте": "В условиях жесткой цензуры социальные сети - последний оплот свободы слова, а для нас - единственная возможность рассказывать правду о происходящих в России политических репрессиях и распространять наши правовые инструкции. Блокировка наших аккаунтов нанесет серьезный удар по российскому гражданскому обществу и приведет к непоправимым последствиям. В рунете будет создан новый прецедент и механизм цензуры".

В уходящем году были заблокированы все сайты, имеющие отношение к структурам Алексея Навального - Фонду борьбы с коррупцей и региональным штабам (суд объявил эти организации "экстремистскими").

Подвергались цензуре все публикации с информацией о предстоящих митингах в поддержку Навального. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов отсидел 15 суток за этот ретвит.

Затем все силы государства были брошены на блокировку рекомендаций проекта "Умное голосование", распространяемых в соцсетях. Российский МИД вызвал посла США и потребовал от него повлиять на IT-корпорации, чтобы они удалили материалы "Умного голосования" под угрозой репрессий в отношении сотрудников российских офисов Apple и Google. В результате обе компании накануне российских "выборов" удалили "Умное голосование" из своих магазинов мобильных приложений.

Не было иллюзий насчет готовности IT-гигантов защищать свободы. Апп "Навальный" исчез из AppStore и Google Play в РФ. Накануне их представителей вызвали на ковер. Отдельный позор для Google и Apple - встреча с дегенератами из комиссии Совфеда по вмешательству по внутренние дела pic.twitter.com/4u5zTpOTdb — Грани.Ру (@GraniTweet) September 17, 2021

Команда Навального вступила в техническое противостояние с Роскомнадзором - в частности, развернула в России свою систему мониторинга блокировок. Со стороны РКН дело дошло до тестирования блокировки публичных DNS-серверов.

Давление российских цензоров на IT-гигантов продолжается. В конце декабря Google назначили штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного в РФ контента; 2 миллиарда рублей должна заплатить Meta (бывший Facebook).



Андрей Пыж

Пока ведущие западные сервисы не заблокированы в России, цензоры борются с популярными ютуберами. Пять лет колонии общего режима дали видеоблогеру из Петербурга Андрею Пыжу. Он публиковал видео из походов на различные заброшенные или закрытые объекты: в частности, на Горьковскую атомную станцию теплоснабжения под Нижним Новгородом и на действующую радиолокационную станцию в Оленегорске Мурманской области. На момент ареста Пыжа на канал были подписаны 783 тысячи человек.

Ясный сигнал власти послали комикам и рэперам, имеющим миллионную аудиторию в интернете.

Стендапер Руслан Белый в опале: отмены концертов, изгнание с телешоу. Сатира не самая зубастая, но нынче нельзя со сцены произносить фамилию Навального. https://t.co/1zOuUfNGWi — Zapretno.info (@zapretno) November 29, 2021

СК начал проверку творчества Оксимирона и Noize MC по пародийному доносу. Огромный резонанс получил "наезд" СК на Моргенштерна.

Преследованиям подверглись стендапер Идрак Мирзализаде и создатели сатирического youtube-сериала о похождениях "председателя исполнительного комитета Уссурийского района" Виталия Наливкина.

Рэперу Юрию Хованскому грозит до 7 лет по абсурдному делу об "оправдании терроризма" в песне, которая нигде публично не исполнялась. С июня его ломали в СИЗО и только под Новый год смягчили меру пресечения.

В театре, шоу-бизнесе и сериальной индустрии идет борьба с инакомыслием. Политически неблагонадежных молодых актеров вносят в черные списки. Лию Ахеджакову травят за спектакль "Первый хлеб".

"Гей-пропаганду" теперь ищут повсюду.

Открыто дело по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда непатриархальной любви среди несовершеннолетних) по факту поцелуя двух комиков на шоу "Игра" (телеканал ТНТ). Шоу закрыто. Гомофобный контекст выступления не учитывался pic.twitter.com/83v8fmCUHw — Zapretno.info (@zapretno) November 9, 2021

Телеканал "Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за то, что некоторые его гости вели себя "культурально не соответствующе образу мужчины традиционной сексуальной ориентации".

Обязательно скачайте решение Басманного суда о миллионном штрафе для "Муз-ТВ" за "культурально" не соответствующего России Киркорова. Это просто мракобесная песня, исполненная на канцелярите. https://t.co/70YQzqVPXw pic.twitter.com/eyYgaJmKW2 — Zapretno.info (@zapretno) December 22, 2021

Общественный совет при Роскомнадзоре предлагает дополнить правила для соцсетей и онлайн-кинотеатров запретом на демонстрацию "нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций" (напомним, что "неправильные" эротические сцены уже вырезают из фильмов, выходящих в российский прокат). В ноябре РКН составил административный протокол на онлайн-кинотеатр Megogo за "эксплуатацию темы секса" и нецензурную брань в российской комедии "Никто не знает про секс".

Амбиции цензоров не ограничиваются российскими стриминговыми сервисами: 28 декабря РКН внес в реестр аудиовизуальных сервисов российского оператора Netflix. Реестр был создан специально для мониторинга запрещенного контента: включенные в него платформы обязаны соблюдать российское законодательство об информации, проставлять возрастную маркировку информации, ретранслировать 20 российских федеральных телеканалов.

Огромное внимание в этом году цензоры уделили "непристойным" съемкам на фоне церквей. За фото с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного 10 месяцев колонии-поселения дали блогеру Руслану Бобиеву и модели Анастасии Чистовой - на фото она в куртке с надписью "Полиция", скорее всего именно это вызвало гнев властей.

Воодушевленные приговором мракобесы нагуглили еще много "непристойных" видео и фото на фоне церквей, были открыты уголовные дела или как минимум начаты проверки, записаны "покаяния".

В отношении 22-летней Лолиты Богдановой, запечатленной на видео, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело возбуждено по по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Почему верующих оскорбляет женская грудь на Красной площади СК не сообщает. pic.twitter.com/7dPhxBkjdZ — Zapretno.info (@zapretno) October 23, 2021

Впрочем, осквернители православных скреп рискуют куда меньше, чем вольно или невольно покусившиеся на самое святое - культ Победы. Весь год мы вели хроники победобесной цензуры. Любая критика официальной версии истории Второй мировой теперь расценивается как "унижение достоинства" или клевета на ветеранов и приравнена к "реабилитации нацизма". По этому закону уже привлекли к ответственности "Радио Свобода" за публикацию исторического документа, в котором "маршал Победы" Георгий Жуков приказывал расстреливать семьи сдавшихся в плен красноармейцев.

Признаны "экстремистскими" дневники немецкой журналистки Марты Хиллерс, в которых она описывает массовые изнасилования немок красноармейцами в послевоенном Берлине, и книга "Неизвестная северная история" Агнессы Хайкара о сталинских репрессиях против финнов и норвежцев, живших на Кольском полуострове.

Работает и старый закон о клевете в интернете (часть 2 статьи 128.1 УК).

Николай Егоров написал пост о причастности ветерана НКВД Ефима Осипенко к политическим репрессиям.https://t.co/Sy9kkW1iK7



Это в проклятые 90-е такие посты писать можно было, а теперь - это клевета на ветерана ВОВ. Штраф 700 000 рублей. pic.twitter.com/IAlmqhqd0g — Zapretno.info (@zapretno) November 24, 2021