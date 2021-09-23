На наших глазах пишется новая страница истории российской цензуры. Накануне "выборов" Big Tech позорно сдал позиции. Путинский режим возводит аналог Великого китайского файрвола - так называемую Русскую дамбу.

Главной запрещенкой остается контент Навального. Генпрокуратура требует заблокировать 173 ресурса, используемых Фондом борьбы с коррупцией: это и отдельные сайты, и страницы в различных соцсетях, и каналы и боты в Телеграме. Прокуратура также требует "в случае воспроизведения информации с ресурсов ФБК на других сайтах" блокировать и их.

Второй подряд арест отбывает "узник Умного голосования" - ростовский журналист Игорь Хорошилов. 10 сентября ему дали 10 суток за репост в Фейсбуке с логотипом УмГ. Хорошилова арестовали по статье о демонстрации символики экстремистской организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП). 20 сентября у ворот спецприемника его снова задержали и дали еще 10 суток - опять за "атрибутику и информацию" об УмГ, а именно - за репост репоста, который он сделал в день первого задержания, чтобы сообщить, за что именно его преследуют.





Истребление вражеского контента не могло не усилиться в сфере искусства и просвещения. Культуролога Елену Волкову питерские власти объявили "врагом России" и запретили ее лекции в Фонтанном доме. Волкова публично защищала Pussy Riot, крымскотатарских узников и других политзаключенных. Она не боится вслух говорить о связях РПЦ и КГБ.

В те же дни Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" ("Benedetta") Пола Верховена о запретной любви католической монахини в XVII веке. Фильм был представлен в конкурсе Каннского фестиваля.

"Это позор для всей нашей культуры, для всей страны. Очень, очень стыдно, - пишет кинокритик Антон Долин. - Излишне было бы добавлять, но все-таки добавлю: ничего "криминального" в фильме нет в помине. Много обнаженных тел, но ничего порнографического - пара постановочных эротических сцен. Ну да, действие происходит в итальянском монастыре несколько столетий назад, но о таких случаях писали Боккаччо, Дидро и де Сад (никто их них, кажется, пока не запрещен в РФ?), да и фильм основан на документальном материале конкретного судебного процесса".

Долин пытается прочитать месседж цензоров: "Ясно, что каждый цензурный запрет - это чистосердечное признание со стороны запрещающих. Запретили "Смерть Сталина": да, мы сталинисты. Порезали "Неудачный трах...": да, мы считаем, что учительнице негоже заниматься сексом. Запретили "Искушение": ваши варианты? Все еще "Да, мы гомофобы" или уже "Да, мы инквизиторы"?"

И ладно бы католическая эротика - под строгим запретом в России остается лозунг "Православие или смерть". Под этим предлогом продолжаются преследования чувашского правозащитника Алексея Глухова из "Апологии протеста". 21 сентября суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) за репост видеоролика "Граней" о суде над чувашским оппозиционером Дмитрием Семеновым: в видео есть кадры с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в футболке с надписью "Православие или смерть".

Кроме того, на Глухова составили сразу девять протоколов по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности "нежелательной" организации) за ссылки на давно уже не работающий сайт "Открытой России", которые он в 2016-2017 годах выкладывал в Фейсбуке и Твиттере. Глухов в 2014-2016 годах, еще до того как разместил эти публикации, работал в "Открытке" юристом.

Подрывные материалы обнаруживаются даже в старых советских учебниках. По решению Ильинского райсуда Пермского края в реестр запрещенных сайтов внесли страничку сайта журнала "Химия и химики", на которой был выложена глава из книги Всеволода Карножицкого "Органические перекиси" "Перекиси - производные кетонов". Учебник вышел в Париже еще в 1958 году, в СССР его издали в 1961-м. В запретной главе приводится формула перекиси ацетона - простого в изготовлении взрывчатого вещества, с 1980-х годов используемого террористами. В прокуратуре, подавшей иск о запрете страницы, указали, что информация на ней "носит противоправный характер, поскольку подрывает безопасность государства".







Три года подряд Россию сотрясает эхо взрыва в приемной архангельского УФСБ. Три года подряд одобрительные посты о Михаиле Жлобицком помогают людям в погонах выполнять производственный план. Очередной приговор в сентябре был оглашен 24-летнему жителю Борисоглебска Воронежской области: он запостил во "Вконтакте" перепечатку статьи "Что можно сказать об атаке в Архангельске?". Блогера оштрафовали на 300 тысяч рублей по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), усмотрев в публикации "признаки оправдания действий" Жлобицкого.







Нетипичное милосердие хабаровские суды проявляют в отношении художника-граффитиста Максима Смольникова (Xadad) - он тоже находится под следствием за пост о Жлобицком. 6 сентября ему не стали продлевать арест, изменив меру пресечения на запрет определенных действий, а 22-го числа краевой суд отказался возвращать его в изолятор по требованию прокуратуры.

В августе жена Смольникова Светлана Гордиенко сообщала, что ФСБ также проверяет художника по статье 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Поводом стал кавер группы "Политзек" на песню "ACAB" (англ. All cops are bastards - Все полицейские ублюдки), выложенный на его ВК-странице.

Ой, ой! Полетели бутылки

Ой, ой! Упал автомат

Товарищ майор, усатая гнида

Отправляется прямо в ад.

Ой, ой! Помятая форма.

Ой, ой! Хрустит голова.

ACAB, ACAB, ACAB

Смерть ментам от ножа!

Продолжаются преследования журналистов за разоблачительные публикации о клептократах. Мощное судебное наступление на СМИ развернула "Роснефть". В этот раз госкорпорация через Арбитражный суд Москвы заставила издание "Собеседник" удалить с сайта статью "Путину накрыли "Лунную поляну": персональный курорт обошелся России примерно в 50 млрд". В ней рассказывалось об элитном горнолыжном курорте в Адыгее, где отдыхал Владимир Путин, - его построили по заказу "Роснефти". Стройку курировали Управление делами президента и ФСО, а ее охраной занимался генерал ФСБ Олег Феоктистов, до ухода на пенсию руководивший службой безопасности корпорации.

Публикацию можно прочитать на сайте Zapretno.info

Под ударом не только журналистские расследования, но и пародии. В прошлом году широкую известность получил веб-сериал о "председателе исполнительного комитета Уссурийского района" Виталии Наливкине, который решает различные проблемы жителей своего города - Уссурийска Приморского рая. Актеров, играющих в сериале, преследуют: в июне прошлого года Андрея Неретина, исполняющего роль Наливкина, арестовали на 5 суток по обвинению в "мелком хулиганстве" (статья 20.1 КоАП). И вот на днях Неретина снова арестовали на двое суток, вменив ему нецензурную брань в общественном месте (часть 2 статьи 20.1), а в четверг 10 суток ареста получила Лариса Кривоносова, сыгравшая "представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф", - она пародирует реальную представительницу МВД Ирину Волк.

В последнем выпуске сериала Наливкин, пытаясь помочь полицейским "обезвредить" подозрительную сумку на автобусной остановке, расстреливает из гранатомета агитационный баннер "Единой России", а Вульф комментирует ситуацию.