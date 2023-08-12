

Инсталляция в Париже: ШИЗО Навального. Фото: green-fr.livejournal.com



От редакции



Главный российский политзек после чудовищного приговора опубликовал программный текст о национальной катастрофе. В нем нет ни слова про Украину. Война вынесена за скобки.



Через полтора года после навальновского призыва "забить собой тюрьмы и автозаки для прекращения войны" ежедневные убийства украинцев нормализованы, и главный оппонент режима с этим смирился.



Навальный ведет разговор о прошлом вне контекста имперского реванша и разговор о будущем без военного поражения. А разговора о четвертьвековой путинщине нет вообще. Досадный сбой между двумя историческими шансами. Именно на этот период пришлась политическая карьера Навального. Он посвятил свою жизнь созданию русской гражданской субъектности и борьбе с безнаказанностью. И вот теперь все свелось к "насмешке горькой обманутого сына над промотавшимся отцом". Какая немыслимо высокая цена заплачена за то, чтобы объявить главными протагонистами Таню и Валю. После роковых ошибок 90-х уже ничего нельзя было поделать. Псевдореформаторы облажались - впереди, как в компьютерной игре, следующая "развилка". А ведь это и есть дискурс бессубъектности и безнаказанности.



Бывший политзек Роман Попков припоминает Навальному 2010-е - это "унылое, позорное десяилетие", когда "в нашей стране креп и готовил чудовищные преступления самый омерзительный со времен Сталина монстр, а они все (оппозиционеры. - Ред.) бессильно ползали по Триумфальной площади, махали шариками на Болотной, стояли "на кубах" и голосовали за одних упырей, чтобы навредить другим упырям". В эти годы захватническая внешняя политика Кремля, российские военные преступления в Сирии и бесчинства на оккупированных украинских территориях были исключены из оппозиционной "повестки".



Дело даже не в том, что главный узник пока не готов подводить итоги "с последней прямотой". А в том, что концепт "Прекрасной России будущего" не претерпел изменений: это мирный демонтаж фашистского режима с сохранением территориальной целостности РФ. Стоя по горло в крови, мы ждем, когда откроется "окно возможностей" - в этот момент главное не поступиться принципами, и тогда получится ПРБ с блэкджеком и люстрацией шлюх.



Мы ведь из "параллельной адекватной России", по выражению Анны Монгайт. "Яндекс" - русская айти-гордость, отданная государственным террористам, ставшая важнейшей частью машины войны, - главный символ этой "параллельной адекватности". Аркадий Волож всегда может рассчитывать на понимание и моральную поддержку московской публики. Татьяна Малкина сорвала фейсбучные овации, дав отпор всем "вытирающим ноги об Воложа". В этом всепрощенческом гимне компромиссу она сравнивает сотрудников "Яндекса" с заложниками "Норд-Оста". А мем про ипотеку перестал быть мемом - теперь это полновесный этический аргумент. Почти как у Жанны Агалаковой во время ее парижского бенефиса после героического увольнения.



Соратники Навального, конечно, предъявляют Воложу более суровый счет - приветствуют "антивоенное" заявление, но требуют более деятельного раскаяния.



Все эти увлекательные разборки меньше всего похожи на процесс самоочищения. Скорее это коллективное отмывание того, чему нет прощения. Между "Россия счастие, Россия свет" и "России вовсе нет" вряд ли просматривается какой-то набор возможностей.



В заключение процитируем Остапа Кармоди, чей отклик на текст Навального адресован "тем, кто уехал из России и не собирается в нее возвращаться".



"Нам нужно думать не о том, кто виноват в том, что Россия проебала уникальный шанс на демократию (которого у нее скорее всего вовсе не было), и не о том, как ей не проебать свой следующий шанс (которого тоже не будет), а о том, как нам сделать так, чтобы реальная, а не приснившаяся кому-то Россия не выплескивала яд за свои границы. В первую очередь это значит помогать Украине отразить российскую агрессию. Во вторую - укреплять экономику и безопасность тех стран, где мы живем. И в третью, если у России появится исторический шанс распасться на несколько мелких безвредных государств, сделать то, что в наших силах, чтобы помочь ей в этом благородном деле. Навальному - скорейшего освобождения, ЗСУ - скорейшей победы, а России - скорейшего распада".



Кстати, манифест Навального опубликован в 39-ю годовщину знаменитой рейгановской шутки об "объявлении России вне закона на вечные времена".