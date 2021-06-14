

Парад Победы. Историческое фото

После закрепления победобесия в Конституции законодательное оформление новой государственной религии идет полным ходом. На прошлой неделе введен запрет на сравнение сталинского и гитлеровского режимов. Также запрещено отрицать "ведущую роль" СССР в победе и его "гуманитарной миссии при освобождении стран Европы". На подходе новые репрессивные инструменты.

Уголовные дела за "реабилитацию нацизма", а по сути - за "неправильные" высказывания о войне, за "клевету" на ветеранов, преследования неугодных историков стали привычным делом. Наступление на свободу исторической дискуссии началось еще до прихода Путина.

1995 год

Первый "мемориальный" закон, который назывался "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов", был подписан Борисом Ельциным в мае - вскоре после 50-летней годовщины победы. Статья 6 этого закона в первоначальной версии гласила, что в России запрещено использование нацистской символики и атрибутики "как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах".

Впоследствии, уже при Путине, этот закон дополнили, запретив демонстрацию символики и атрибутики, "сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения", а также символики организаций, которые сотрудничали с людьми или структурами, осужденными Нюрнберским трибуналом, или же отрицают "факты и выводы", установленные на том процессе.

В 2019 году, после множества абсурдных "дел о свастике", запрет чуть смягчили - запрещенную символику разрешили показывать в случаях, когда "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Демонстрация запрещенной символики, в том числе нацистской, в России преследуется по статье 20.3 КоАП - за это можно получить от 1 до 2 тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста. За "изготовление или сбыт в целях пропаганды" или же "приобретение в целях сбыта или пропаганды" запрещенной символики предусмотрены штрафы: 1000-2500 рублей для граждан, 2-5 тысяч рублей для должностных лиц и 20-100 тысяч рублей для юридических. Предмет правонарушения во всех случаях положено конфисковывать.

В самой первой редакции КоАП от 2001 года предусматривалась ответственность за "пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", однако поправками 2014 года предлог "и" был заменен на "или" - таким образом, наказуемым стало ее использование в любом контексте. В 2020 году к статье добавили примечание, согласно которому запрещенную символику можно использовать, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

2009 год

В феврале Сергей Шойгу, который тогда занимал пост главы МЧС, предложил ввести уголовную ответственность "за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне" - по его словам, "тогда бы президенты некоторых стран, отрицающие это, не смогли бы безнаказанно приезжать в нашу страну", а "мэры некоторых городов, прежде чем сносить памятники, несколько раз подумают об этом". Принятие такого закона, подчеркнул Шойгу, - это "возможность защитить нашу историю, подвиг наших отцов и дедов". Главу МЧС тогда даже поддержал генпрокурор Юрий Чайка - правда, по его мнению, наказывать стоило бы за "отрицание роли советского народа в победе".

Соответствующий законопроект тогда даже внесли в Госдуму. Он предусматривал уголовную ответственность за "искажение решения Нюрнбергского трибунала или решений национальных судов, вынесенных на основе Нюрнбергского трибунала", "объявление преступными действий государств - членов антигитлеровской коалиции" и "одобрение или отрицание существования нацистских преступлений против мира и безопасности человечества". На дворе стояли вегетарианские медведевские времена, и хода документу тогда не дали - его не одобрило правительство.

2014 год

Только пять лет спустя Госдума приняла этот закон в обновленном виде, включив в УК новую статью 354.1 (реабилитация нацизма). В самой первой редакции ответственность предусматривалась за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, одобрение признанных им преступлений и за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны" - за все это грозило до 3 лет колонии. За то же "преступление" с использованием СМИ или служебного положения срок был больше - до 5 лет. Наконец, до года исправработ, до 360 часов обязательных работ или до 300 тысяч рублей штрафа полагалось за "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества" и "осквернение символов воинской славы России".

2020-2021 годы

Поправки к Конституции, принятые в 2020 году, предусматривали не только "обнуление" президентских сроков. Вопросы истории отражены в новой статьи 67.1 искалеченного основного закона. В пункте 2 декларируется, что Россия, "объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Третий пункт поправок гласит: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается". Именно он стал основой для дальнейшего ужесточения "мемориальных" законов.

Статья 354.1 оставалась неизменной целых семь лет, но в 2021 году в связи с уголовным делом о "клевете" на ветерана против Алексея Навального ее решили ужесточить. Поправки в феврале внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Ириной Яровой, а уже в апреле закон подписал Путин.

За "распространение заведомо ложных сведений" о ветеранах теперь грозит до 3 лет лишения свободы. Если "реабилитация нацизма" совершена с использованием СМИ или интернета, она будет преследоваться по 2-й части статьи 354.1 - она предусматривает до 5 лет колонии. "Оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана" наказывается по 3-й части - за него также будет грозить до 3 лет лишения свободы. Те же 3 года теперь грозят и за "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества" и "осквернение символов воинской славы России". Если же деяние совершено группой лиц либо с использованием СМИ или интернета, оно преследуется по 4-й части и за него будет грозить до 5 лет.

Одновременно изменения были внесены в статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ), по которой обычно наказывают учредителей СМИ и их главных редакторов. За распространение "выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества", "публичное осквернение символов воинской славы России", "публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана", а также за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, или за одобрение нацистских преступлений, равно как и за "публичное распространение заведомо ложных сведений" о ветеранах или деятельности СССР во время войны юрлицам грозит штраф - от 3 до 5 миллионов рублей

Но и этого показалось мало. Еще в октябре прошлого года Путин поддержал предложение единороски Елены Ямпольской законодательно запретить сравнение сталинского СССР и нацистской Германии. 9 июня соответствующий закон был одобрен Госдумой в третьем чтении.

По новому закону в публичных выступлениях, публично демонстрирующихся произведениях, СМИ и интернете будет запрещено "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси", а также "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Авторы закона решили не вводить отдельной ответственности за его нарушение. Впрочем, такую инициативу в конце мая выдвинул депутат Алексей Журавлев, председатель партии "Родина". Он предлагает включить в УК новую статью 354.2 (фальсификация исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны).

Сажать на срок до 3 лет, по мнению Журавлева, нужно за "возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси во Второй мировой войне, а равно распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма". Если же "преступление" совершено с использованием СМИ, интернета или служебного положения либо "с искусственным созданием доказательств обвинения", то в соответствии с законопроектом предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. Правительство эту инициативу не поддержало.