В России все чаще публичная критика полиции трактуется как "экстремизм". Путешественник, бывший соратник якутского шамана Габышева Андрей Дехтярук в своем видеоблоге предупредил, что после Путина полицейским придется отвечать за творимый сейчас беспредел. Видеоблогер подчеркивал, что привлекать полицейских к ответственности будут по действующим сейчас законам, обещал пожаловаться на них в прокуратуру и суд; даже запикал в обращении слово "хуйло", но это его не спасло от штрафа в 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти к социальной группе "полицейские" (статья 20.3.1 КоАП) - решение вынесли еще в декабре, но известно о нем стало только сейчас.

Подобных случаев много. Например, 16 марта Тракторозаводский райсуд Челябинска оштрафовал по той же административной статье о "возбуждении ненависти" политактивиста Олега Шамбурова. Его наказали за комментарии в чате челябинских сторонников Навального с "негативной оценкой" полицейских, которая была выражена "грубой, презрительной, бранной, нецензурной, вульгарной лексикой", а также за публикацию в личном ютуб-канале видео под названием "Как живет оппозиция". В комментарии Шамбуров написал: "Мусора гниды они устроили провокацию из-за этого все задержания" (пунктуация сохранена. - Ред.). В видео, записанном сразу после выхода активиста из спецприемника, он заявил: "Вопрос. Дебилы ебаные, которые из внутренних органов, объясните, блядь, кто мне, сука, платит".

Еще одно такое дело рассмотрел 9 февраля городской суд Шатуры Московской области: местного жителя Сергея Жукова оштрафовали на 15 тысяч рублей за видео. Жуков возмутился тем, что полицейские разгоняли празднующих Новый год: он назвал силовиков "уебками" и "пидорасами в погонах", которые "не дают спокойно отдыхать".

Жителя Шатуры Сергея Жукова оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что назвал ментов уебками и пи*****ми в погонах. https://t.co/qLWash4wHP pic.twitter.com/qrMcS96ftE — Zapretno.info (@zapretno) March 1, 2021

В возбуждении ненависти к полицейским еще в декабре прошлого года обвинили и политактивистку из Красноярска Наталию Подоляк, которая назвала их "пидорасами" в комментарии под роликом в Фейсбуке, причем на видео были украинские полицейские. Активистку арестовали на 10 суток.

Жительница Пскова Екатерина Беляева 23 января, в день акции в поддержку Алексея Навального, опубликовала в Тиктоке видео: проезжая мимо полицейских автобусов, она прокричала "Копы ебаные". Этого оказалось достаточно для возбуждения административного дела по статье о неуважении к власти (статья 20.1 КоАП) - теперь ей грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа.

На жительницу Пскова Екатерину Беляеву составили протокол о неуважении к власти за этот ролик, в котором она кричит "Копы ёбанные". Грозит штраф до 100 000 руб.



Защите надо упирать на то, что она имела в виду американских полицейских. В России копов нет, есть только мусора. pic.twitter.com/eIXsaoAml3 — Zapretno.info (@zapretno) February 10, 2021

Кроме того, псковичка 23 января опубликовала еще одно видео: она принесла к зданию областного ФСБ пакет с грязным бельем, на котором было написано "Постирайте до завтра". Беляеву заставили на видео извиниться перед полицией и ФСБ, угрожая уголовным преследованием.

После взрыва в здании архангельского УФСБ по всей стране завели десятки уголовных дел за "оправдание терроризма" против комментаторов, которые сочувственно отзывались о самоподрыве Михаила Жлобицкого. Последнее такое дело 17 марта было возбуждено против жителя Тамбовской области Алексея Абрамова - следуя моде последнего времени, он записал покаянное видео.

Фигурантом еще одного такого дела в январе, после участия в митинге 23-го числа, стал 46-летний программист из Иркутска Дмитрий Надеин. Его отправили в СИЗО за пост во "Вконтакте", в котором он предложил "разрушить до кирпичика" здания ФСБ и запретить эту организацию.

Еще одна статья, которая часто используется для защиты чести полицейских, - 319 УК (оскорбление представителя власти). По этой статье в октябре прошлого года открыли дело против председателя ПАРНАСа в Архангельске Юрия Щербачева, который назвал сотрудников полиции "здоровыми ублюдками" - так он прокомментировал снятое им самим видео, на котором полицейские задерживали ребенка в торговом центре.

Иногда обиженные органы затрудняются с подбором подходящей статьи. Например, в феврале в Ростове политактивистку Веру Олейникову задержали за футболку "Мусора хуже мусора", а протокол на нее оформили по статье о неуплате административного штрафа (часть 1 статьи 20.25 КоАП).

В Ростове задержали Веру Олейникову за футболку "Мусора хуже мусора". Мусора не знают, как доказать, что они лучше мусора, поэтому оформлять ей арест будут по статье о неуплате административного штрафа (ч. 1. ст. 20.25 КоАП) https://t.co/UXDpgqyoOM pic.twitter.com/wriC1Ckn2L — Zapretno.info (@zapretno) February 19, 2021

34-летний туляк с татуировкой A.C.A.B. (англ. All cops are bastards - "все полицейские ублюдки") был на прошлой неделе оштрафован, но формально не за нее, а за размещение в соцсетях неких "экстремистских материалов".



