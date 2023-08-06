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статья С пробоиной в борту

06.08.2023

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"Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска

От редакции

Эффектные операции украинских беспилотных корабликов-камикадзе не просто показательно унижают Черноморский флот России, но навязывают ему рискованные и изматывающие конвойные миссии для сохранения логистики торговых и военных поставок. Это блестящая военно-морская стратегия при подавляющем превосходстве вражеского флота.

Большой российский десантный корабль, подбитый у главного нефтяного и зернового порта, и танкер с авиатопливом, успешно атакованный в Керченском проливе, становятся символами восстановления законности в украинских и международных водах.

После срыва зерновой сделки террористические и пиратские выходки России в Черном море оставались без ответа. Ей можно было наносить ракетные удары по украинским портам, уничтожать десятки тысяч тонн чужого товара, угрожать блокадой и захватом гражданских судов, сбивать американские дроны-разведчики. В общем, хозяйничать и бесчинствовать в Черном море как заблагорассудится.

Вот какой ответ она должна была получить: "С 1991 года Россия систематически использует территориальные воды Украины для организации вооруженных агрессий: против грузинского народа, против народа Сирии. Сегодня они терроризируют мирные украинские города и уничтожают зерно, обрекая сотни миллионов людей на голодную смерть. Пришло время сказать российским убийцам: хватит. В Черном и Азовском морях для вас больше нет безопасных вод и мирных гаваней". Конечно, это не заявление генсека ООН и не коммюнике НАТО. Это твит Минобороны Украины.

Международная система в ее нынешнем виде не в состоянии остановить злодеяние и свершить правосудие. Сохранение вопиющей асимметрии - главная ставка Путина в этой войне. Спираль безнаказанности - основа его внешней и внутренней политики. России нужны новые миллионы загубленных и неотомщенных душ.

Черноморские атаки с использованием надводных дронов демонстрируют, как важно перехватывать инициативу, давать террористам сдачи до того, как они успеют огорошить и оглушить весь мир очередной наглой ложью.

Корабли, с которых запускают ракеты по мирным украинским городам, - абсолютно законная цель. Танкеры, перевозящие горючее для армии агрессора, - абсолютно законная цель. Объекты нефтяной инфраструктуры России - тоже абсолютно законная цель. И да, в море и на суше возможен сопутствующий ущерб.

Чем бы ни оправдывал Запад свое "самосдерживание" (в основном это страх перед "постпутинским хаосом"), никакие расчеты не могут перевесить тяжелейших последствий безнаказанности российского глобального терроризма.

Безнаказанность - скрытый лейтмотив всех нынешних русских дискуссий, о чем бы ни шла речь - о поддержке новых политзеков (по совместительству военных преступников), о правилах для олимпийцев, о политубежище в ЕС для дезертиров, о поблажках для фигурантов санкционных списков или о "сценариях транзита". Эта мелодия русской безнаказанности звучит в бесчисленных постах и ютуб-эфирах, во множестве политических, гуманитарных и культурных проектов новой эмиграции.

Основы этого дискурса будут разрушены, как опоры Крымского моста - сооружения прочного и внушительного, но, по выражению главы украинской военной разведки, совершенно лишнего.

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06.08.2023
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