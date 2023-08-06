

"Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска



От редакции



Эффектные операции украинских беспилотных корабликов-камикадзе не просто показательно унижают Черноморский флот России, но навязывают ему рискованные и изматывающие конвойные миссии для сохранения логистики торговых и военных поставок. Это блестящая военно-морская стратегия при подавляющем превосходстве вражеского флота.



Большой российский десантный корабль, подбитый у главного нефтяного и зернового порта, и танкер с авиатопливом, успешно атакованный в Керченском проливе, становятся символами восстановления законности в украинских и международных водах.



После срыва зерновой сделки террористические и пиратские выходки России в Черном море оставались без ответа. Ей можно было наносить ракетные удары по украинским портам, уничтожать десятки тысяч тонн чужого товара, угрожать блокадой и захватом гражданских судов, сбивать американские дроны-разведчики. В общем, хозяйничать и бесчинствовать в Черном море как заблагорассудится.



Вот какой ответ она должна была получить: "С 1991 года Россия систематически использует территориальные воды Украины для организации вооруженных агрессий: против грузинского народа, против народа Сирии. Сегодня они терроризируют мирные украинские города и уничтожают зерно, обрекая сотни миллионов людей на голодную смерть. Пришло время сказать российским убийцам: хватит. В Черном и Азовском морях для вас больше нет безопасных вод и мирных гаваней". Конечно, это не заявление генсека ООН и не коммюнике НАТО. Это твит Минобороны Украины.



Международная система в ее нынешнем виде не в состоянии остановить злодеяние и свершить правосудие. Сохранение вопиющей асимметрии - главная ставка Путина в этой войне. Спираль безнаказанности - основа его внешней и внутренней политики. России нужны новые миллионы загубленных и неотомщенных душ.



Черноморские атаки с использованием надводных дронов демонстрируют, как важно перехватывать инициативу, давать террористам сдачи до того, как они успеют огорошить и оглушить весь мир очередной наглой ложью.



Корабли, с которых запускают ракеты по мирным украинским городам, - абсолютно законная цель. Танкеры, перевозящие горючее для армии агрессора, - абсолютно законная цель. Объекты нефтяной инфраструктуры России - тоже абсолютно законная цель. И да, в море и на суше возможен сопутствующий ущерб.



Чем бы ни оправдывал Запад свое "самосдерживание" (в основном это страх перед "постпутинским хаосом"), никакие расчеты не могут перевесить тяжелейших последствий безнаказанности российского глобального терроризма.



Безнаказанность - скрытый лейтмотив всех нынешних русских дискуссий, о чем бы ни шла речь - о поддержке новых политзеков (по совместительству военных преступников), о правилах для олимпийцев, о политубежище в ЕС для дезертиров, о поблажках для фигурантов санкционных списков или о "сценариях транзита". Эта мелодия русской безнаказанности звучит в бесчисленных постах и ютуб-эфирах, во множестве политических, гуманитарных и культурных проектов новой эмиграции.



Основы этого дискурса будут разрушены, как опоры Крымского моста - сооружения прочного и внушительного, но, по выражению главы украинской военной разведки, совершенно лишнего.