Манифест антирашизма
Мы публикуем обращение "Стоп рашизм" ("Венецианский манифест"), выпущенное на нескольких языках по инициативе художницы и публицистки Екатерины Марголис и группы ее единомышленников - сторонников разгрома и демилитаризации РФ, искоренения ее имперской идеологии и террористических практик, деколонизации гуманитарного знания о России. Манифест открыт для подписания.
1. Мы желаем не просто прекращения войны, но полной победы Украины и полного поражения Российской Федерации, включая восстановление суверенитета Украины над всей своей территорией, предоставление международных гарантий ее безопасности, международный суд над российскими военными преступниками и выплату репараций. Любой мир должен заключаться на условиях Украины и с согласия украинского народа. Только такой мир может быть прочным и справедливым.
2. Это совершенно необходимое условие сегодня, но не достаточное условие на завтра. Мы хотим настоящего будущего, а не его эрзаца: мы верим, что только прекращение существования России (Российской Федерации) как империи и ее демилитаризация, в частности, освобождение ее территории от ядерного оружия и других средств массового поражения, может стать реальным шагом к безопасному будущему и гарантией предотвращения подобных актов агрессии в будущем.
3. Мы хотим анализа, деконструкции и искоренения рашизма во всех его формах. Мы понимаем рашизм как особую идеологию и практики режима, установившегося в Российской Федерации в XXI веке - режима циничного, агрессивного, человеконенавистнического и опасного для планеты.
4. Мы видим истоки рашизма в глубинном историческом российском имперстве, которое сохранилось и даже усилилось в экспансионистской политике СССР и Российской Федерации, став несущим элементом официальной идеологии и основой негласного внутрироссийского консенсуса. Сегодняшний рашизм опирается на традиционные политические практики Российской империи / СССР, включая унаследованный от коммунистического тоталитаризма абсолютный контроль спецслужб за всеми сферами жизни российского общества, систематическую организацию ими диверсий и террористических актов за рубежом.
5. Мы убеждены, что при сходстве некоторых черт рашизм отличается от фашизма. Фашизм аморален, рашизм внеморален: он построен не на системе ценностей, а на принципиальном нигилизме. Фашизм опирается на бесчеловечные идеологические убеждения, рашизм же идеологически циничен: его официально заявленные идеологические основания являются не более, чем формальными декларациями, по сути же он питается отсутствием каких-либо внутренних ценностей и гражданской пассивностью. Рашизм паразитирует на различных достижениях мировой цивилизации, включая самые современные технологии. Он не имеет исторических прецедентов и требует разработки принципиально новых методов борьбы с ним. Несмотря на свою агрессивную архаику, рашизм - явление современности.
6. Мы считаем необходимым активно противостоять рашизму сегодня и приближать его тотальный демонтаж в будущем. Мы намерены работать над системой выявления и анализа рашистских нарративов и их распространения через мировые СМИ, рашистского манипулирования культурными нарративами, мировыми интеллектуальными и политическими ресурсами, а также над деколонизацией гуманитарного знания о России.
7. Рашизм несёт смерть и страдания народу Украины, угрожает самому существованию украинской нации и государства, создает непосредственную угрозу территориальной целостности и суверенитету соседних с Россией стран. Рашизм дестабилизирует ситуацию в мире, разжигает внутренние конфликты в странах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, обостряет ситуацию с миграцией, вмешивается в выборы и пытается влиять на мировую политику, в том числе коррумпируя политиков и политические партии в Европе и Северной Америке и пытаясь разрушить Евросоюз изнутри.
8. Рашизм опасен и для самих россиян. Он систематически пренебрегает правами человека, репрессирует несогласных, разрушает гражданскую активность и участие в политической жизни, глубоко коррумпирует население России. Рашизм широко проник в сознание россиян с самым разным социальным статусом и политическими предпочтениями, в том числе проживающих за пределами Российской Федерации. Он заражает российским идеологическим и бытовым шовинизмом многих представителей так называемой "титульной нации", нормализирует дискриминацию этнических меньшинств, гомофобию и мизогинию, делает россиян участниками преступной войны. Мы призываем россиян признать свою ответственность за эту войну и ее последствия и сделать все от них зависящее для борьбы с рашизмом и российским имперством.
9. Мы видим свою задачу не только в том, чтобы влиять на политические решения, связанные с разработкой новой архитектуры международной безопасности, но и в работе на уровне повседневности, в том числе через использование существующих и разработку новых инструментов информационных технологий, журналистско-публицистическую и общественную деятельность, а также разные формы просветительской работы для демонстрации полной неприемлемости рашизма в любых его проявлениях: от культуры до идеологии, от его оправдания до нормализации, от паттернов поведения до речевых клише.
10. Кто мы? Мы - горизонтальное международное сообщество сопротивления рашизму сегодня, работающее над невозможностью его повторения, возрождения и распространения в будущем. Мы приглашаем присоединиться к нашей работе всех, кто сегодня поддерживает Украину и понимает, что гарантии ответственности и неповторения всех многочисленных исторических прецедентов агрессии и угрозы России для мира должны создаваться сейчас.
У нас есть простая и очень сложная цель:
Сделать будущее настоящим.
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