Уголовное дело за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора (имеющего, между прочим, статус музея) и реальный срок за имитацию секса на фоне храма Василия Блаженного знаменуют новый этап в отношениях власти и общества.

Статья об "оскорблении чувств верующих", введенная в УК после дела Pussy Riot, наконец дождалась своего часа. До сих пор по этой статье назначали штрафы, обязательные работы или принудительное лечение. Теперь Руслан Бобиев и Анастасия Чистова, уже отсидевшие 10 суток по "административке", приговорены к 10 месяцам колонии. Тут же нашлась следующая жертва, снявшаяся на том же фоне, - Лолита Богданова. В Питере по доносу "борца с ЛГБТ" Тимура Булатова схватили еще одну инстаграмщицу - Ирину Волкову. В деле есть показания свидетелей, которые заявили, что Волкова "оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами". Все "оскорбители" публично каются за необдуманные выходки.

С 2014 по 2020 годы по статье об "оскорблении чувств верующих" осудили около 30 человек. В нынешнем году только за первые шесть месяцев обвинительные приговоры вынесены в отношении восьми человек, еще один отправлен в психбольницу.

Немногочисленная группа российских христиан регулярно протестует против репрессий, доносительства, мракобесия и поиска врагов под эгидой РПЦ. Видео 2016 года с акции в защиту юного жителя Бердска Максима Кормелицкого, на которого завели уголовное дело за перепост демотиватора о крещенских купаниях, и ставропольца Виктора Краснова, преследуемого за атеистические комментарии: