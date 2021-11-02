О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.282993.html
Также: Право, Религия, Интернет, Свобода слова, Общество, Политика, Россия, Политзеки, СМИ

статья Воспитание чувств

02.11.2021

Уголовное дело за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора (имеющего, между прочим, статус музея) и реальный срок за имитацию секса на фоне храма Василия Блаженного знаменуют новый этап в отношениях власти и общества.

Статья об "оскорблении чувств верующих", введенная в УК после дела Pussy Riot, наконец дождалась своего часа. До сих пор по этой статье назначали штрафы, обязательные работы или принудительное лечение. Теперь Руслан Бобиев и Анастасия Чистова, уже отсидевшие 10 суток по "административке", приговорены к 10 месяцам колонии. Тут же нашлась следующая жертва, снявшаяся на том же фоне, - Лолита Богданова. В Питере по доносу "борца с ЛГБТ" Тимура Булатова схватили еще одну инстаграмщицу - Ирину Волкову. В деле есть показания свидетелей, которые заявили, что Волкова "оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами". Все "оскорбители" публично каются за необдуманные выходки.

С 2014 по 2020 годы по статье об "оскорблении чувств верующих" осудили около 30 человек. В нынешнем году только за первые шесть месяцев обвинительные приговоры вынесены в отношении восьми человек, еще один отправлен в психбольницу.

Немногочисленная группа российских христиан регулярно протестует против репрессий, доносительства, мракобесия и поиска врагов под эгидой РПЦ. Видео 2016 года с акции в защиту юного жителя Бердска Максима Кормелицкого, на которого завели уголовное дело за перепост демотиватора о крещенских купаниях, и ставропольца Виктора Краснова, преследуемого за атеистические комментарии:

Оставить комментарий Обсудить
02.11.2021
в блоге Блоги
35
Елена Санникова 01.05.2017
в блоге Чувства и мера
398
Александр Маноцков 22.06.2015
в блоге Шестерки, вы проиграли
59
Александр Скобов 24.04.2013
в блоге Предупрежденные, вооружайтесь!
статья Статьи по теме
Запрещенка

Осенний крик цензора

21.10.2021

Роскомнадзор рапортует о рекордном количестве блокировок, МВД - о невиданном размахе посадок за "экстремизм". Только за последние несколько дней наша хроника пополнилась яркими примерами преследований за мнения и творчество.
клоун

Июньская запрещенка: аниме, икона и вагина

02.07.2021

А также Путин-убийца, судья-клоун и избиратели-овощи.
Николай Митрохин. Фото из личного архива

Отбитый срок

Николай Митрохин, 12.05.2017

Битву в интернете Соколовский выиграл. Общее сочувствие (поддержку ему выразил даже главный редактор неочерносотенного "Спутника и погрома"), кампания с указаниями на очевидную нелепость дела, ходатайства российских и зарубежных организаций и частных лиц... Возник вопрос - как власти выйти из этой ситуации, сохранив лицо и обеспечив себе небольшой профит.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Неверный Руслан

Илья Мильштейн, 12.05.2017

Чудо объяснялось тем, что надзирающие за процессом высшие органы вслед за Русланом Соколовским склонились к мысли, что он идиот, а не экстремист. Более того. Посадив юношу "за ловлю покемонов" (а это словосочетание намертво привязалось к процессу), они как раз и предстали бы и экстремистами, и идиотами.
Александр Скобов

Бога нет

Александр Скобов, 12.05.2017

Судилище над Соколовским окончательно делает центральным вопросом противостояния клерикальному мракобесию защиту права на атеизм. Права в корне противоречить всем религиозным принципам. Права на критику религии как таковой - как отсталой и реакционной формы общественного сознания. Права говорить, что бога нет.
Александр Скобов. Courtesy photo

Поклонский крест

Александр Скобов, 19.04.2017

Разумеется, в Кремле не хотят выглядеть совсем уж идиотами и средневековыми кликушами. Поэтому периодически Кремль шипит на Поклонскую и ей подобных. Но Кремлю симпатичен политический проект "партии православного ИГИЛа" и до зарезу нужен законодательный инструментарий реализации этого проекта.
Пикет христиан против преследований за "оскорбление чувств верующих". Фото: Грани.Ру

Всех оскорбляющих радость

Юрий Тимофеев, 29.06.2016

Доносы и репрессии за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа. Чтобы напомнить об этом, группа христиан проводит в Москве пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете. Пикетчики не просто вступаются за гонимых, но и смело говорят о сути сегодняшнего государственного православия. ВИДЕО.
Виктор Краснов. Фото: "ВКонтакте"

Борьба с богозаступниками

Дмитрий Борко, 01.03.2016

В Ставрополе завершается суд над блогером Виктором Красновым. За спор в одной из групп "ВКонтакте" на религиозную тему его обвинили в оскорблении чувств верующих. Краснова месяц продержали в психбольнице и признали вменяемым. Суд может отправить его в колонию на год. Краснову поступают угрозы. Он рассказал "Граням" о том, как отбивается от инквизиции.

Илья Мильштейн

Бесы суда и следствия

Илья Мильштейн, 11.09.2015

Рамзан Кадыров оскорблен дважды, и оба раза представителями отечественной правовой системы. Как верующий и как чеченец. Религиозные чувства главы Чечни задеты в Южно-Сахалинском горсуде, где признана экстремистской книга "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе". Чувств национальных не пощадил Бастрыкин.
Александр Скобов. Courtesy photo

Обуздание чувств

Александр Скобов, 08.01.2015

Никакой пощады чувствам тех, кто пытается их оградить, навязывая силой свои религиозные запреты людям, их чувств не разделяющим. И я полностью поддерживаю призыв Михаила Ходорковского продемонстрировать неподчинение распоясавшимся религиозным мракобесам, публикуя карикатуры из Charlie Hebdo.
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода

Возвышенные и оскорбленные

Николай Митрохин, 19.04.2013

Вся история с "оскорблениями" - плод деятельности немногих православных начальников, вообразивших себя комиссарами дня сегодняшнего, и еще менее многочисленных энтузиастов, чья мотивация варьирует от желания поквитаться с либеральными оппонентами до вспышек нездоровой психики. У основной массы мирян и духовенства отношения к подобным инициативам скептическое и даже настороженное.
новость Новости по теме
09.10.2018 Барнаул: "экстремистское" дело Мотузной возвращено прокурору →
20.08.2018 Владельцы крупнейших ВК-пабликов потребовали отменить 148-ю и 282-ю статьи УК →
15.08.2018 Mail.Ru просит Госдуму об амнистии осужденных по 148-й и 282-й статьям УК →
20.03.2018 В Кургане 18-летний местный житель получил судебный штраф за "оскорбительное" фото с иконой →
26.12.2017 Власти Калмыкии потребовали извинений от ТНТ за оскорбление чувств буддистов →
21.12.2017 В Сочи начался повторный суд по делу о карикатурах на Христа →
25.08.2017 СКР не нашел состава преступления в фотосессии модели в храме в Татарстане →
25.08.2017 В Хабаровске девушки осуждены за убийства животных и оскорбление чувств верующих →
18.08.2017 Против петербуржца Конвишера открыли дело за "антихристианские" репосты →
07.08.2017 Сочинец Ночевнов оштрафован на 50 тысяч рублей за карикатуры на Христа →
25.07.2017 В Татарии СКР проверяет глянцевый журнал за фотосессию в церкви →
19.07.2017 В Петербурге возбуждено дело об оскорблении чувств верующих по доносу язычника →
17.07.2017 Видеоблогеры выступили против репрессий за "экстремизм" →
14.07.2017 Соколовского включили в список экстремистов и террористов →
12.07.2017 Против жителя Ангарска открыли дело за видео, на котором иконой красят стену →
07.07.2017 Суд смягчил наказание Соколовскому →
30.05.2017 Епископ пригрозил рассказавшему о его автомобиле СМИ статьей об оскорблении чувств верующих →
18.05.2017 В Белгороде оштрафовали девушку, прикурившую от свечи в церкви →
29.04.2017 Писатели и переводчики выступили в поддержку Соколовского →
08.04.2017 В Иркутске проходят обыски и задержания по делу об оскорблении чувств верующих →
10.03.2017 Прокуратура проверяет депутатов в связи с акцией против передачи Исаакиевского собора →
09.03.2017 СКР не нашел оскорбления чувств верующих в акции против передачи Исаакия →
21.11.2016 В Красноярске Buddha Bar оштрафован за оскорбление чувств верующих →
18.11.2016 В Тыве объявили в розыск девушку за "осквернение" буддистского молитвенного барабана →
18.11.2016 В Петербурге священники протестовали против закона об оскорблении чувств верующих →
01.06.2016 За вывешивание чучела на поклонном кресте дали 230 часов обязательных работ →
31.05.2016 В Бердске за отзыв о крещенском купании в проруби дали 1 год 3 месяца реального срока →
30.05.2016 В Кировской области за порчу поклонного креста дали год ограничения свободы →
26.04.2016 Приговор писателю Лазарову за эссе "Злой Христос" оставлен в силе →
04.02.2016 В Ставрополе начался суд по делу об оскорблении чувств верующих в соцсети →
13.08.2015 "Серебряный дождь" проверяют на оскорбление чувств верующих →
30.06.2013 Путин подписал закон о введении наказания за оскорбление чувств верующих →
21.05.2013 Госдума во втором чтении приняла законопроект об оскорблении чувств верующих →
23.04.2013 Роскомнадзор вынес "Граням" предупреждение за новость о футболках →

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах