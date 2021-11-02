Воспитание чувств
Уголовное дело за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора (имеющего, между прочим, статус музея) и реальный срок за имитацию секса на фоне храма Василия Блаженного знаменуют новый этап в отношениях власти и общества.
Статья об "оскорблении чувств верующих", введенная в УК после дела Pussy Riot, наконец дождалась своего часа. До сих пор по этой статье назначали штрафы, обязательные работы или принудительное лечение. Теперь Руслан Бобиев и Анастасия Чистова, уже отсидевшие 10 суток по "административке", приговорены к 10 месяцам колонии. Тут же нашлась следующая жертва, снявшаяся на том же фоне, - Лолита Богданова. В Питере по доносу "борца с ЛГБТ" Тимура Булатова схватили еще одну инстаграмщицу - Ирину Волкову. В деле есть показания свидетелей, которые заявили, что Волкова "оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами". Все "оскорбители" публично каются за необдуманные выходки.
С 2014 по 2020 годы по статье об "оскорблении чувств верующих" осудили около 30 человек. В нынешнем году только за первые шесть месяцев обвинительные приговоры вынесены в отношении восьми человек, еще один отправлен в психбольницу.
Немногочисленная группа российских христиан регулярно протестует против репрессий, доносительства, мракобесия и поиска врагов под эгидой РПЦ. Видео 2016 года с акции в защиту юного жителя Бердска Максима Кормелицкого, на которого завели уголовное дело за перепост демотиватора о крещенских купаниях, и ставропольца Виктора Краснова, преследуемого за атеистические комментарии:
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Осенний крик цензора
Роскомнадзор рапортует о рекордном количестве блокировок, МВД - о невиданном размахе посадок за "экстремизм". Только за последние несколько дней наша хроника пополнилась яркими примерами преследований за мнения и творчество.
Отбитый срок
Битву в интернете Соколовский выиграл. Общее сочувствие (поддержку ему выразил даже главный редактор неочерносотенного "Спутника и погрома"), кампания с указаниями на очевидную нелепость дела, ходатайства российских и зарубежных организаций и частных лиц... Возник вопрос - как власти выйти из этой ситуации, сохранив лицо и обеспечив себе небольшой профит.
Неверный Руслан
Чудо объяснялось тем, что надзирающие за процессом высшие органы вслед за Русланом Соколовским склонились к мысли, что он идиот, а не экстремист. Более того. Посадив юношу "за ловлю покемонов" (а это словосочетание намертво привязалось к процессу), они как раз и предстали бы и экстремистами, и идиотами.
Бога нет
Судилище над Соколовским окончательно делает центральным вопросом противостояния клерикальному мракобесию защиту права на атеизм. Права в корне противоречить всем религиозным принципам. Права на критику религии как таковой - как отсталой и реакционной формы общественного сознания. Права говорить, что бога нет.
Поклонский крест
Разумеется, в Кремле не хотят выглядеть совсем уж идиотами и средневековыми кликушами. Поэтому периодически Кремль шипит на Поклонскую и ей подобных. Но Кремлю симпатичен политический проект "партии православного ИГИЛа" и до зарезу нужен законодательный инструментарий реализации этого проекта.
Всех оскорбляющих радость
Доносы и репрессии за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа. Чтобы напомнить об этом, группа христиан проводит в Москве пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете. Пикетчики не просто вступаются за гонимых, но и смело говорят о сути сегодняшнего государственного православия. ВИДЕО.
Борьба с богозаступниками
В Ставрополе завершается суд над блогером Виктором Красновым. За спор в одной из групп "ВКонтакте" на религиозную тему его обвинили в оскорблении чувств верующих. Краснова месяц продержали в психбольнице и признали вменяемым. Суд может отправить его в колонию на год. Краснову поступают угрозы. Он рассказал "Граням" о том, как отбивается от инквизиции.
Бесы суда и следствия
Рамзан Кадыров оскорблен дважды, и оба раза представителями отечественной правовой системы. Как верующий и как чеченец. Религиозные чувства главы Чечни задеты в Южно-Сахалинском горсуде, где признана экстремистской книга "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе". Чувств национальных не пощадил Бастрыкин.
Обуздание чувств
Никакой пощады чувствам тех, кто пытается их оградить, навязывая силой свои религиозные запреты людям, их чувств не разделяющим. И я полностью поддерживаю призыв Михаила Ходорковского продемонстрировать неподчинение распоясавшимся религиозным мракобесам, публикуя карикатуры из Charlie Hebdo.
Возвышенные и оскорбленные
Вся история с "оскорблениями" - плод деятельности немногих православных начальников, вообразивших себя комиссарами дня сегодняшнего, и еще менее многочисленных энтузиастов, чья мотивация варьирует от желания поквитаться с либеральными оппонентами до вспышек нездоровой психики. У основной массы мирян и духовенства отношения к подобным инициативам скептическое и даже настороженное.