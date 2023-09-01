За полный демонтаж нацистской России
Режим Путина погрузил Россию в грязь и позор. Растоптав Конституцию, законы и права граждан, он развязал агрессивную, захватническую, подлую, преступную войну. Ни Украина, ни НАТО не нападали и не собирались нападать на Россию. Единственная причина войны - маниакальная одержимость правителей России жаждой беспредельного расширения своей власти. Они ведут войну за утверждение "права" диктовать свою волю другим народам.
Напав на Украину, кремлевская клептократия уже убила сотни тысяч людей. Украинских защитников своей страны и мирных жителей, включая более полутысячи детей. Но и превращенные Кремлем в захватчиков и оккупантов россияне, которые нашли свой бесславный конец в Украине, тоже убиты теми, кто их туда послал.
Режим Путина вернул в Европу кровопролитие, страдания и горе, которых она не знала со времен Гитлера. Режим Путина и есть режим нового Гитлера. Его идеология, которую многие называют "рашизмом", является разновидностью нацистской идеологии, адаптированной к условиям постиндустриальной эпохи.
Эта идеология отрицает субъектность людей и народов, их равноправие, демократию, приоритет прав человека и верховенство права как такового. Она опирается на чисто нацистский концепт исключительности так называемой "русской цивилизации" и ее превосходства над "Западным миром". О чисто нацистском характере режима Путина говорит объявление украинцев неправильным "недонародом" и постановка задачи насильственного изменения их национально-культурной идентичности.
Как и режим Гитлера, нацистский режим Путина стремится опрокинуть выработанные человечеством правовые и моральные ограничения насилия и жестокости, утвердить "закон джунглей" с его вседозволенностью силы. Он разрушает международный порядок, обеспечивающий стабильность и безопасность, отбрасывает мир в архаику и дикость. Он несет ту же глобальную угрозу цивилизации, какую нес режим Гитлера.
Сегодня Украина стала полем глобальной битвы между цивилизацией и варварством, между свободой и тиранией. Это война за будущее мироустройство, за образ жизни, за ценности. Это экзистенциальная война, в которой на одной стороне те, кто убежден, что можно нападать на соседей, подчинять, грабить, убивать и расчленять их. А на другой стороне те, кто считает, что этого нельзя, что нельзя брать чужое. Компромисс между ними невозможен.
Мы - граждане России, выступающие за мир, в котором нельзя брать чужое. В котором люди и народы равноправны и могут жить без "хозяев", как своих, так и чужих. В котором они свободно выбирают как своих руководителей, так и своих друзей и союзников. Для этого мы считаем необходимым:
1. Безусловное восстановление международно признанных границ Украины 2013 года. Безусловный отказ России от каких бы то ни было попыток диктовать Украине ее внешнюю, оборонную и внутреннюю политику Включая языковую и культурную.
2. Компенсация Россией Украине нанесенного ей в ходе войны ущерба, размер которой должен быть определен представительной международной конференцией.
3. Предание международному суду нынешнего военно-политического руководства РФ во главе с Путиным за совершение "преступлений против мира" - развязывание и ведение агрессивной войны в Украине.
4. Денуклеаризация России (ликвидация ее ядерного арсенала). Систематический шантаж первым ядерным ударом со стороны высокопоставленных представителей путинского режима (включая самого Путина) не должен остаться без последствий.
5. Девертикализация и деимпериализация России. Ее переучреждение как добровольной конфедерации входящих в нее территорий, сохраняющих право выхода из конфедерации. Кардинальное перераспределение полномочий от исполнительных органов государственной власти к представительным на всех уровнях.
Этого можно достигнуть лишь в результате нанесения военного поражения режиму Путина и его свержения. Мы категорически отвергаем попытки "заморозить конфликт" в нынешнем его состоянии. Это лишь легитимизирует агрессию и аннексию как средство достижения политических целей и окончательно похоронит международно-правовой порядок. Мы отвергаем попытки найти с режимом Путина некий компромисс, учитывающий его "озабоченности". Агрессор, нарушивший все международные нормы и посягнувший на будущее человечества, не должен получить ничего.
Мы требуем от западных лидеров покончить с политикой уклонения от "эскалации конфликта". Она лишь позволяет Путину шантажировать Запад той самой "эскалацией", надеясь принудить его к "геополитической капитуляции". Любой международно-правовой порядок держится лишь до тех пор, пока его нарушитель встречает коллективный отпор. Пока его соучредители готовы за него воевать.
Мы требуем принципиального расширения военной помощи Украине вплоть до прямого участия войск стран НАТО в боевых действиях. Украина должна получить обязывающие гарантии безопасности прямо сейчас, а не после окончания войны.
Мы призываем западных лидеров отбросить страхи по поводу возможного распада РФ в результате падения режима. Никакие "болезненные последствия" этого не перевесят опасность сохранения имперского государства, которое будет воспроизводить агрессивность и реваншизм. Либо Россия станет конфедеративной, демократической и "прозападной", вернувшись к своим европейским корням, либо она должна исчезнуть как целостное образование.
Мы будем приветствовать свержение путинской диктатуры, какая бы группа это свержение ни осуществила и какие бы средства она ни использовала. Но нам недостаточно замены диктатора или кучки его ближайших приспешников. Мы выступаем за кардинальную смену растленных путинских "элит". Они должны уйти и ответить за содеянное хотя бы потерей своих богатств и статусов. Только это позволит демонтировать тираническую и агрессивную систему.
Мы приветствуем любые формы противодействия путинской агрессии. От простого отказа режиму в публичной поддержке до отказа от службы в армии, передачи Украине разведданных и присоединения к ВСУ.
В условиях развязанной режимом кровавой бойни в Украине и ликвидации им последних возможностей легального протеста в России мы считаем лицемерием заявления о недопустимости насилия в противостоянии этому режиму. Безоговорочно признавая право Украины на вооруженный отпор агрессору, мы признаем и право граждан РФ на вооруженную борьбу с путинской диктатурой.
Мы не считаем, однако, что публичный мирный протест против войны и диктатуры потерял смысл. Но безопасных способов выражения несогласия не осталось. Все они могут повлечь те или иные репрессивные последствия. Противостояние абсолютному злу путинщины сегодня требует готовности жертвовать благополучием, карьерой, свободой и даже жизнью. Ради нашего мира, в котором нельзя бомбить театры, больницы, школы и жилые многоэтажки. В котором нельзя брать чужое.
Мы не смиримся с тем, что Путин разрушил этот наш мир. Мы будем бороться за его восстановление. Нам не нужен мир, в котором есть Путин. Мы предлагаем гражданам РФ, разделяющим наши взгляды, считать себя участниками Фронта антипутинского сопротивления.
Победу Украине, свободу России!
Александр Скобов, историк и публицист
Максим Резник, петербургский политик
Игорь Яковенко, социолог и журналист
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