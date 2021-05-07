Путинская карательно-запретительная машина разогналась не на шутку. Валовой оборот запрещенки увеличился в разы.

Главным запретным контентом в апреле были анонсы митинга в поддержку Алексея Навального, который прошел 21-го числа. За такие посты и репосты людей по всей стране уже после акции объявляли ее организаторами и давали административные аресты. В частности, 10 суток за ретвит анонса акции с сайта Навального получил член совета правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис.







Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Навального вот-вот признают экстремистскими организациями, их символика станет запрещенкой. Уже сейчас де-факто запрещены изображения самого Навального.

В Петербурге в ночь на 28 апреля на трансформаторной будке появился портрет главного политзека и надпись "Герой нового времени". Утром на месте уже были полицейские, следователи и сотрудники "Россетей" - они тут же закрасили изображение. Полиция завела дело по части 2 статьи 214 УК (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).





Фото: fontanka.ru





Один из самых диких политических приговоров вынес 29 апреля архангельский суд - бывшего координатора регионального штаба Навального Андрея Боровикова отправили в колонию общего режима на 2 с половиной года за репост во "Вконтакте" клипа на песню "Pussy" группы Rammstein - суд счел это распространением порнографии.

Но российская цензура успевала заниматься не только Навальным и его сторонниками. Она нанесла удар по журналистам, освещающим преследования крымских татар. В марте YouTube потребовал от редакции "Ґрат" удалить по запросу Роскомнадзора видео выступления в суде с последним словом крымчан - фигурантов второго бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир". Они говорят о преследовании крымских татар в России, благодарят тех, кто их поддерживает, поют на крымскотатарском языке. Редакция обратилась в международные правозащитные организации и в конце апреля получила письмо от видеохостинга, в котором говорилось, что ролик все-таки удален не будет.

Преследованиям в Крыму подвергаются и сторонники Навального. В день акции 21 апреля симферопольский суд арестовал на 5 суток Алину Грек за то, что в 2014 году она сохранила во "Вконтакте" ролик с "рэп-битвой" Владимира Путина и Адольфа Гитлера - это видео в России признано "экстремистским".

Никуда не делись и "оскорбления Путина", за которые в России преследуют по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). В Свердловской области суд оказался гуманнее полиции и прекратил два административных дела по статье о "неуважении" против пенсионера Сергея Усольцева. Его преследовали за комментарии о российских властях во "Вконтакте" и на YouTube. "В YouTube или "Яндексе", я уже не помню, (было видео, где. - Ред.) Путин говорит об обнулении, изменении Конституции, я маленько нецензурно выразился в сторону Владимира Путина и "Единой России", нашего "Едра", - рассказывал пенсионер.

По этой статье составили протокол и на жителя закрытого города Северск Томской области Андрея Гутова - по версии полиции, неуважение к власти выражают коллажи, на одном из которых собака справляет нужду на Путина, а на другом изображено его отпевание.









В том же городе Северске против 17-летней девушки открыли дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК): ночью 3 мая она повредила четыре баннера "Бессмертного полка" недалеко от торгового центра.

Органы продолжают хватать шутников, которые в прошлом году размещали "неправильные" фотографии на сайтах "Бессмертного полка" . В Иркутской области за это завели дело о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК) на двух местных жителей, 17-летнего Руслана З. и 32-летнего Артема Булачева. Они, по версии следствия, загрузили на сайт "Банка памяти" фотографии Андрея Власова.

На этой неделе стало известно о первом случае творческого применения уголовной статью о "реабилитации нацизма" в местах лишения свободы. Дело открыли на 41-летнего жителя Большереченского района Омской области, который находится в СИЗО и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, арестованный с 19 января по 9 февраля, "придерживаясь идеологии нацизма, оправдывал перед своими сокамерниками действия нацистских преступников во время Второй мировой войны".

46-летний житель Кировской области Константин П., комментируя возвращение со Смоленщины останков двух убитых красноармейцев, назвал их "мертвым тухлым мясом", а войну - "бессмысленной". Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Ширится кампания преследований за "клевету" на ветеранов. В конце апреля стало известно о третьем таком уголовном деле - его возбудили против жителя города Сухиничи Калужской области Николая Егорова. Он написал о причастности к политическому террору 1937-1938 годов партизана Ефима Осипенко, который был начальником милиции в Сухиничах. 29 апреля Бабушкинский суд Москвы утвердил приговор Навальному по делу о "клевете" на ветерана Игната Артеменко - 850 тысяч рублей штрафа за нелестный отзыв о людях, снявшихся в агитационном ролике RT.

На этой неделе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси".

Запрет будет распространяться на публичные выступления, "публично демонстрирующиеся произведения", СМИ и интернет. Никакой отдельной ответственности за нарушение нового запрета пока не вводится, но соответствующий закон не заставит себя ждать. Уже сегодня статьей 354.1 УК предусмотрена ответственность за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны" и о советских ветеранах. В России скорее всего появится новая категория политзеков - узники победобесия.