

Онлайн-встреча папы Франциска с российской молодежью 25 августа



Высказываясь о полномасштабной российско-украинской войне, папа Франциск с самого начала уравнивал агрессора и жертву. Он говорил о "столкновении империй" и отказывался ясно потребовать возвращения захваченных украинских территорий, называя это "политическим вопросом" и ратуя за переговоры сторон. В числе невинных жертв войны понтифик упоминал Дарью Дугину.



В прошлом году на Пасху в Риме крест несли россиянка и украинка. Несмотря на возмущенную реакцию украинской общественности и дипломатии, в Ватикане разработали еще более кощунственный сценарий крестного хода. В этом году у стен Колизея слово дали двум подросткам - беженцу из Украины и его русскому ровеснику из семьи оккупантов, который "почти чуствует вину", но "не понимает почему".



В ноябрьском интервью понтифика был чудовищный пассаж об этнических сортах оккупантов: "Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее".



Но даже после этого папское послание молодым россиянам, прозвучавшее в минувшую пятницу, многие приняли за грубый кремлевский фейк. Обращаясь по видеосвязи к собравшимся в Петербурге представителям католической молодежи, понтифик тщательно воспроизвел излюбленные "миротворческие" штампы, а на прощание так напутствовал российскую паству: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы - наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".



Вскоре появилась видеозапись, и все сомнения отпали.







Представительство Ватикана в Украине пытается выкручиваться, но выходит только хуже: "Согласно некоторым интерпретациям, Папа Франциск якобы призвал молодых российских католиков брать пример с определенных российских исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями и действиями, которые осуществлялись в ущерб соседним народам, в том числе и украинскому народу. Папское Представительство решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям. Напротив, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма".



Предстоятель Украинской грекокатолической церкви Святослав (Шевчук) выпустил беспрецедентно резкое коммюнике. Приводим его полный перевод.



"С большой болью и беспокойством мы узнали о словах, приприсываемых Его Святейшеству Папе Франциску на онлайн-встрече с российской католической молодежью 25 августа 2023 года в Санкт-Петербурге.



Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России. Однако разделяем большую боль, вызванную ими не только среди епископата, духовенства, монашества и верующих нашей Церкви, но и других конфессий и религиозных организаций. В то же время осознаем и то глубокое разочарование в обществе, которое они вызвали.



Слова о "великой России Петра І, Екатерины ІІ, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой гуманности" - худший пример империализма и крайнего русского национализма.



Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине - войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушения нашему народу.



Примеры, приведенные Святейшим Отцом, на самом деле противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной "третьей мировой войны [начавшейся] по крупицам" (цитата из интервью папы Франциска итальянско-швейцарскому телевидению RSI в марте нынешнего года. - Ред.).



Как Церковь, мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны были бы категорически осуждать такой способ "быть русскими".



Во избежание каких-либо манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации.



Украинская Грекокатолическая Церковь вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию "русского мира" и весь преступный способ "быть русскими". Надеемся, Святейший Отец услышит наш голос.



Через несколько дней епископы нашей Церкви объединятся в г. Рим для ежегодного Синода Украинской Грекокатолической Церкви. Мы будем иметь возможность встретить Его Святейшество и лично донести до него сомнения и боль украинского народа, доверяя его отцовской заботе о нем".