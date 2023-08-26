

"Есенин-центр" в Рязани



От редакции



Остросюжетное Вагнер-шоу, завершившееся на этой неделе настоящим фейервеком, можно считать единственным крупным российским успехом в информационной войне. В течение многих месяцев мировые СМИ подробно освещали национальное соревнование за места в аду (так сформулировали суть этого сюжета соратники Пригожина и Уткина в лаконичных некрологах).



Садизм, наглость и авантюризм Пригожина завораживали западную публику. Публичный конфликт с командованием регулярной армии, поход на Москву и киношная развязка - все это подпитывало иллюзии, страхи и надежды. Иллюзию незаменимости "Вагнера", надежду на раскол правящей в РФ группировки, и одновременно - традиционный страх перед "смутой и хаосом". То есть все то, что мешает решительным действиям для обеспечения победы Украины.



"Вагнер" играл огромную роль в путинском глобальном проекте. Пригожинский холдинг состоялся не только как эффективный военный, политтехнологический и информационный инструмент экспансии, но и как миф, страшилка для Запада.



Публичная казнь мятежника с использованием то ли ракеты, то ли бомбы (руками то ли ВКС, то ли ФСБ) вдохновляет на рассуждения о неустойчивости путинской системы власти. Крушение "Эмбраэра" прекрасно своей парадоксальностью: решительные действия коварного босса очень похожи на членовредительство или даже символический суицид. Ведь Пригожин - путинское альтер эго. Тот же гопник-беспредельщик, только с кувалдой и вживленными шариками. И мы видим, как экспертный маятник энергично раскачивается между картинкой триумфа всесильного диктатора и сценарием мафиозной войны всех против всех.



Но мы не на киносеансе, а посреди большой европейской войны. На наших глазах машина русского террора избавляется от одного из своих важнейших агрегатов, но не глохнет, а со скрежетом пересобирается. Когда в захваченной части Донбасса один за другим взрывались Бэтмены, Моторолы и Гиви, оккупационная группировка не свернула террор и не прекратила свое существование. Какими бы зрелищными ни были внутренние разборки, они не мешают России нести порабощение и смерть. Новый дерзкий вызов Путину "изнутри системы" бросит такой же террорист, как он сам и Пригожин. И ничто не отменит необходимости сражаться с Россией и побеждать.



Хуже гаданий о "протестном потенциале элит" - только попытки замерить народную популярность "Вагнера" и сделать на этом основании далекоидущие выводы. Радушная встреча мятежников в Ростове и стихийные мемориалы после убийства "руководителей оркестра" говорят лишь о готовности поддержать любую власть и искреннем восхищении тружениками геноцида.



Украинцы, конечно, порадовались смерти видных террористов. И продолжили тяжелую фронтовую работу. Уж им-то известно, что безнаказанное русское зло неспособно к самоликвидации, а только к самовоспроизводству.