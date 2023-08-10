

Фото: Олена Чернинька



Согласно последнему социологическому опросу CNN/SSRS, большая часть американцев считает, что их страна уже достаточно сделала для поддержки Украины и дополнительного финансирования предоставлять не нужно. Да, соотношение тех, кто считает, что сделано достаточно, и тех, кто уверен, что нужно продолжать помогать, не критично - 55 к 48. Но тенденция, как говорится, налицо. Тем более что сторонники прекращения финансирования преобладают в республиканском электорате, там их 71 процент.



О том, что ситуация будет развиваться подобным образом, говорили с первых дней войны. Если конфликт затянется, неизбежно появится "усталость" от войны за границами Украины, начнут происходить новые войны, ситуация будет казаться все более угрожающей и над ней вознесется "голос здравого смысла": нужно остановить войну, пока не поздно. Пока что этот голос превалирует на так называемом "глобальном Юге". Мы слышим призывы к немедленному прекращению огня и из Пекина, и из Анкары. Но я вовсе не исключаю, что вскоре подобные призывы появятся и на Западе, а Трамп так вообще может сделать обличение Байдена как разжигателя войны важной темой предвыборной кампании.



Удивляет, впрочем, одно: почему призывы к прекращению войны адресованы прежде всего Украине, а не России? Разве это Украина напала на Россию, а не наоборот? Разве это Украина оккупировала и аннексировала российские территории? Разве это Украина уничтожает российские порты, аэродромы и электростанции? Разве это Украина считает себя вправе указывать России, в какие союзы ей вступать? Разве это Украина пугает Россию ядерным оружием?



Нет, эту войну начало и может прекратить одно-единственное государство - Российская Федерация Владимира Путина. Государство-террорист. Государство-шантажист. Государство-гангстер. Государство-убийца. Государство-лгун. И если мир не может заставить агрессора прекратить войну и отыгрывается на жертве, то позор такому миру.



Конечно, Украине можно уменьшить помощь и начать выкручивать руки. Да, этого может не делать нынешняя администрация, но кто сказал, что не сделает следующая? Вот только каков будет эффект? Переговоры о прекращении войны? Да нет же, Путин в гробу видел эти переговоры. Его цель - уничтожение и разрушение Украины, именно этой цели он и добивается.



Если помощь Украине уменьшится, Путина будут интересовать не переговоры, а новое наступление. Потом будет новая Буча. Новая Бородянка. Новый Изюм. Потом о войне опять вспомнят и опять увеличат поддержку...



Я не понимаю одного - почему украинцы должны платить своими жизнями за нежелание западных политиков понять Путина, за страх перед Россией? На Западе - о "глобальном Юге" я уж и не говорю - до сих пор существует мнение, что Путин вот-вот опомнится, одумается, будет готов к переговорам, что ему просто нужно помочь выйти из ситуации и сохранить лицо.



Сам Путин между тем уверен, что с лицом у него все замечательно, да и с ситуацией все лучше не придумаешь - он воюет! Пока политики на Западе разочаровываются темпами украинского контрнаступления, Путин отправляет вагнеровцев поближе к польской границе и создает все условия для новой гибридной войны. Пока политики на "глобальном Юге" пытаются усадить Путина и Зеленского за стол переговоров, сам российский президент создает условия для повышения цен на продовольствие и голода в странах своих "исторических партнеров". У Путина большие - и страшные - намерения. У него нет ценностей и образа жизни, которые он мог бы предложить в качестве образца, как это делают американцы. У него нет денег для инвестиций, которые предлагают китайцы. Зато у него есть планы по дестабилизации и Запада, и "глобального Юга", потому что только в хаосе он может ощущать себя президентом "великой державы".



Наивно считать, что его можно удовлетворить окровавленным куском Украины - и он успокоится. Наивно считать, что ему можно отдать Украину - и он успокоится. Наивно считать, что ему можно отдать весь бывший Советский Союз - и он успокоится. Наивно считать, что он успокоится, получив традиционную советскую сферу влияния в Европе. Его аппетиты будут только расти. Он не успокоится, пока не разрушит все вокруг - просто потому, что ничего другого он не умеет и ничего другого российская государственная философия просто не предполагает. Его нельзя успокоить. Его можно только остановить.



Возможно, когда американцы, которые считают, что их страна сделала для Украины все возможное, убедятся в подлинных намерениях Путина, будет уже поздно. Но, как показывает украинский опыт, запоздалое осознание реальности не отменяет самой этой реальности. Поэтому опасность лучше увидеть до того, как с ней станет невозможно справиться.