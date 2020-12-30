В уходящем году Роскомнадзор, СК, ФСБ, МВД, прокуратура и неравнодушная общественность неустанно вынюхивали крамолу, запрещали контент и наказывали за неправильные мысли, выраженные публично.

Итоги года в нашем видеообзоре:

Вот несколько примеров контента, за распространение которого в 2020-м можно было получить крупный штраф, а то и вовсе отправиться на несколько лет на зону.

ЖЛОБИЦКИЙ





Пост Александра Меркулова



Хотя с момента самоподрыва студента Михаила Жлобицкогов здании архангельского УФСБ прошло уже больше двух лет, чекисты продолжают мстить мертвому анархисту, возбуждая десятки уголовных дел против тех, кто одобрительно или просто сочувственно отозвался о его поступке. А наказание за "оправдание терроризма" в интернете очень серьезное - от 5 до 7 лет лагерей. Из нашумевших дел "оправдателей Жлобицкого" можно вспомнить приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которая получила крупный штраф за колонку, или случай питерского ЛГБТ-активиста Александра Меркулова, которого с июля за посты о Жлобицком во "Вконтакте" держали в СИЗО и только в начале декабря перевели под домашний арест. А если преследование не получает медийного резонанса, то вполне реально отхватить 5 лет, как это случилось на днях с бывшим сотрудником ФСИН из Тулы Кашинцевым.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ





Еще одним направлением борьбы с инакомыслием стала защита памяти о войне - в той ее версии, какой придерживается российское государство. В СК для этого создают целое отделение по борьбе с фальсификацией истории, а сам Владимир Путин публично высказывается в поддержку запрета на сравнение СССР и гитлеровской Германии. Все это происходит на фоне уголовных дел против молодежи, в шутку пытавшейся публиковать портреты Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и Андрея Власова на сайтах "Бессмертного полка". Неудивительно, что бурную реакцию аж на уровне ООН в России вызвал выход украинского варгейма Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором присутствует сцена с парадом нацистов на Красной площади.

КОВИД





Пост Александра Пичугина



Эпидемия коронавируса сопровождалась кампанией борьбы со слухами: против граждан, чьи сообщения признавались неправдивыми, массово возбуждались административные дела, их, как в Чечне, заставляли извиняться на камеру. Более 40 человек стали жертвами новой уголовной статьи 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации). Например, журналист из Нижнего Новгорода Александр Пичугин был оштрафован на 300 тысяч рублей за пост с критикой РПЦ. От уголовных, административных дел и блокировок пострадали и другие СМИ и журналисты, самым громким случаем цензуры стало удаление "Новой газетой" по требованию Генпрокуратуры статьи Елены Милашиной о пандемии коронавируса в Чечне.

ПУТИН





В рутинном режиме власти продолжали наказывать россиян за любой негатив по адресу Путина и его политики. Причем иногда наказывать очень сурово: житель карельского поселка Надвоица Денис Вилков репостнул публикацию с призывом "уничтожить гниду, взгромоздившуюся на трон России", и его обвинили ни много ни мало в призывах к терроризму. К счастью, все закончилось не тюремным сроком, а штрафом 350 тысяч рублей. О карах по статье за "неуважение к власти" нечего и говорить: протоколы составлялись за закрашивание Конституции кисточкой в образе Путина, за надпись на снегу "Путин вор" (кемеровского блогера Михаила Алферова за нее оштрафовали на 30 тысяч рублей). Политологу из Екатеринбурга Федору Крашенинникову дали по этой статье рекордные 7 суток, и тоже в связи с "обнулением": он назвал судей Конституционного суда, разрешивших Путину переизбираться еще на два срока, "говнами в мантиях". Традиционно для наказания врагов режима использовался и такой предлог, как наличие нацистской символики в публикациях: во Владивостоке в ноябре на те же 7 суток за карикатуру с Путиным в эсэсовской форме арестовали участника митингов солидарности с Хабаровском Гию Какабадзе.

ЭРОС







Ну и борьба за нравственность - как же без нее! Хотя художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову еще весной отпустили из-под домашнего ареста (дело открыто из-за рисунков в паблике "Монологи вагины"), от нее не отстают. Летом Цветкова была оштрафована на 75 тысяч рублей за публикации на тему солидарности с ЛГБТ, в том числе за ни к чему не призывающий рисунок с разноцветными котятами. По такой же "порнографической" статье в июне в Брянске осудили к исправительным работам трансгендерную женщину Мишель - она публиковала в интернете японскую мангу с обнаженными персонажами. Мишель провела два месяца в СИЗО.

СИЛОВИКИ





На обвинения в пытках в уходящем году сильно обижались МВД и ФСИН. Так, в Бурятии МВД добилось через суд признания статьи "Сибирь. Реалий" о пытках подростка в отделе полиции "порочащей честь" министерства. В свою очередь три кемеровских колонии подали в суд на то же издание из-за текста "У нас только опущенные и вязанные" о пытках, поборах и использовании "активистов" в зонах. Чего уж тут удивляться, что на активиста Евгения Потапова в Орле завели административное дело за видео задержания на митинге, на котором кричат: "Фашисты! Мусора - позор России".

ЧЕЧНЯ





Ичкерийское сопротивление давным-давно подавлено, но память о войнах в Чечне не дает покоя путинским цензорам. Иначе как объяснить жестокий приговор калининградцу Айтахаджи Халимову: в июне ему дали три с половиной года общего режима за три видео о чеченской войне, в том числе за отрывок из документального фильма. Совсем недавно с формулировкой "пропаганда жестокости" были запрещены четыре архивных видео Associated Press, в том числе ролик с пленным командиром спецназа ГРУ, который говорит, что отношение повстанцев к захваченным российским военным "просто удивительно".

СЕПАРАТИЗМ





Пикет Дарьи Полюдовой





О возможном изменении границ РФ не позволено даже заикаться. Пикет с призывом создать Дальневосточную республику - одно из обвинений, выдвинутых в отношении лидера движения "Левое сопротивление" Дарьи Полюдовой, почти год находящейся в СИЗО. А башкирского политика Айрата Дильмухаметова осудили на 9 лет строгого режима в том числе за желание стать президентом независимой "Четвертой Башкирскй республики". Скоро охота на сепаратистов активизируется: принятые поправки к Конституции закрепили в ней запрет на отчуждение российских террриторий, а недавно в КоАП и УК были приняты поправки о наказаниях за активные сепаратистские действия и призывы к ним. Пусть за призывы к сепаратизму ввели административную преюдицию, что формально можно расценить как смягчение ответственности, но это только позволит еще более массово фабриковать дела.

Очевидно, что никаких предпосылок к ослаблению цензуры в 2021 году нет. Более того, судя по бешеной активности Думы в конце года, количество запретного контента скоро расширится, а угодить за решетку за активность в сети будет намного проще, чем раньше. Чего стоит только закон о тюремных сроках за клевету в интернете - до 2 лет лишения свободы будет грозить даже за клевету на "индивидуально неопределенных" лиц. За обвинения же в половых или иных тяжких либо особо тяжких преступлениях можно будет сесть на все 5 лет. По еще одному новому закону за "дискриминацию в отношении российских СМИ" могут быть заблокированы уже целые крупные соцсети, в том числе YouTube, Твиттер, Фейсбук.