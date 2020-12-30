О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/banned/m.280665.html
Также: Запрещенка, СМИ, Свобода слова, Интернет, Общество, Политика, Россия, Право | Персоны: Владимир Путин, Александр Меркулов, Светлана Прокопьева, Дарья Полюдова

статья Запрещенка-2020

30.12.2020

В уходящем году Роскомнадзор, СК, ФСБ, МВД, прокуратура и неравнодушная общественность неустанно вынюхивали крамолу, запрещали контент и наказывали за неправильные мысли, выраженные публично.

Итоги года в нашем видеообзоре:

Вот несколько примеров контента, за распространение которого в 2020-м можно было получить крупный штраф, а то и вовсе отправиться на несколько лет на зону.

ЖЛОБИЦКИЙ


100367
Пост Александра Меркулова

Хотя с момента самоподрыва студента Михаила Жлобицкогов здании архангельского УФСБ прошло уже больше двух лет, чекисты продолжают мстить мертвому анархисту, возбуждая десятки уголовных дел против тех, кто одобрительно или просто сочувственно отозвался о его поступке. А наказание за "оправдание терроризма" в интернете очень серьезное - от 5 до 7 лет лагерей. Из нашумевших дел "оправдателей Жлобицкого" можно вспомнить приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которая получила крупный штраф за колонку, или случай питерского ЛГБТ-активиста Александра Меркулова, которого с июля за посты о Жлобицком во "Вконтакте" держали в СИЗО и только в начале декабря перевели под домашний арест. А если преследование не получает медийного резонанса, то вполне реально отхватить 5 лет, как это случилось на днях с бывшим сотрудником ФСИН из Тулы Кашинцевым.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ


Еще одним направлением борьбы с инакомыслием стала защита памяти о войне - в той ее версии, какой придерживается российское государство. В СК для этого создают целое отделение по борьбе с фальсификацией истории, а сам Владимир Путин публично высказывается в поддержку запрета на сравнение СССР и гитлеровской Германии. Все это происходит на фоне уголовных дел против молодежи, в шутку пытавшейся публиковать портреты Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и Андрея Власова на сайтах "Бессмертного полка". Неудивительно, что бурную реакцию аж на уровне ООН в России вызвал выход украинского варгейма Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором присутствует сцена с парадом нацистов на Красной площади.

КОВИД


100371
Пост Александра Пичугина

Эпидемия коронавируса сопровождалась кампанией борьбы со слухами: против граждан, чьи сообщения признавались неправдивыми, массово возбуждались административные дела, их, как в Чечне, заставляли извиняться на камеру. Более 40 человек стали жертвами новой уголовной статьи 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации). Например, журналист из Нижнего Новгорода Александр Пичугин был оштрафован на 300 тысяч рублей за пост с критикой РПЦ. От уголовных, административных дел и блокировок пострадали и другие СМИ и журналисты, самым громким случаем цензуры стало удаление "Новой газетой" по требованию Генпрокуратуры статьи Елены Милашиной о пандемии коронавируса в Чечне.

ПУТИН


В рутинном режиме власти продолжали наказывать россиян за любой негатив по адресу Путина и его политики. Причем иногда наказывать очень сурово: житель карельского поселка Надвоица Денис Вилков репостнул публикацию с призывом "уничтожить гниду, взгромоздившуюся на трон России", и его обвинили ни много ни мало в призывах к терроризму. К счастью, все закончилось не тюремным сроком, а штрафом 350 тысяч рублей. О карах по статье за "неуважение к власти" нечего и говорить: протоколы составлялись за закрашивание Конституции кисточкой в образе Путина, за надпись на снегу "Путин вор" (кемеровского блогера Михаила Алферова за нее оштрафовали на 30 тысяч рублей). Политологу из Екатеринбурга Федору Крашенинникову дали по этой статье рекордные 7 суток, и тоже в связи с "обнулением": он назвал судей Конституционного суда, разрешивших Путину переизбираться еще на два срока, "говнами в мантиях". Традиционно для наказания врагов режима использовался и такой предлог, как наличие нацистской символики в публикациях: во Владивостоке в ноябре на те же 7 суток за карикатуру с Путиным в эсэсовской форме арестовали участника митингов солидарности с Хабаровском Гию Какабадзе.

ЭРОС


100373

Ну и борьба за нравственность - как же без нее! Хотя художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову еще весной отпустили из-под домашнего ареста (дело открыто из-за рисунков в паблике "Монологи вагины"), от нее не отстают. Летом Цветкова была оштрафована на 75 тысяч рублей за публикации на тему солидарности с ЛГБТ, в том числе за ни к чему не призывающий рисунок с разноцветными котятами. По такой же "порнографической" статье в июне в Брянске осудили к исправительным работам трансгендерную женщину Мишель - она публиковала в интернете японскую мангу с обнаженными персонажами. Мишель провела два месяца в СИЗО.

СИЛОВИКИ


На обвинения в пытках в уходящем году сильно обижались МВД и ФСИН. Так, в Бурятии МВД добилось через суд признания статьи "Сибирь. Реалий" о пытках подростка в отделе полиции "порочащей честь" министерства. В свою очередь три кемеровских колонии подали в суд на то же издание из-за текста "У нас только опущенные и вязанные" о пытках, поборах и использовании "активистов" в зонах. Чего уж тут удивляться, что на активиста Евгения Потапова в Орле завели административное дело за видео задержания на митинге, на котором кричат: "Фашисты! Мусора - позор России".

ЧЕЧНЯ


Ичкерийское сопротивление давным-давно подавлено, но память о войнах в Чечне не дает покоя путинским цензорам. Иначе как объяснить жестокий приговор калининградцу Айтахаджи Халимову: в июне ему дали три с половиной года общего режима за три видео о чеченской войне, в том числе за отрывок из документального фильма. Совсем недавно с формулировкой "пропаганда жестокости" были запрещены четыре архивных видео Associated Press, в том числе ролик с пленным командиром спецназа ГРУ, который говорит, что отношение повстанцев к захваченным российским военным "просто удивительно".

СЕПАРАТИЗМ


100377
Пикет Дарьи Полюдовой

О возможном изменении границ РФ не позволено даже заикаться. Пикет с призывом создать Дальневосточную республику - одно из обвинений, выдвинутых в отношении лидера движения "Левое сопротивление" Дарьи Полюдовой, почти год находящейся в СИЗО. А башкирского политика Айрата Дильмухаметова осудили на 9 лет строгого режима в том числе за желание стать президентом независимой "Четвертой Башкирскй республики". Скоро охота на сепаратистов активизируется: принятые поправки к Конституции закрепили в ней запрет на отчуждение российских террриторий, а недавно в КоАП и УК были приняты поправки о наказаниях за активные сепаратистские действия и призывы к ним. Пусть за призывы к сепаратизму ввели административную преюдицию, что формально можно расценить как смягчение ответственности, но это только позволит еще более массово фабриковать дела.

Очевидно, что никаких предпосылок к ослаблению цензуры в 2021 году нет. Более того, судя по бешеной активности Думы в конце года, количество запретного контента скоро расширится, а угодить за решетку за активность в сети будет намного проще, чем раньше. Чего стоит только закон о тюремных сроках за клевету в интернете - до 2 лет лишения свободы будет грозить даже за клевету на "индивидуально неопределенных" лиц. За обвинения же в половых или иных тяжких либо особо тяжких преступлениях можно будет сесть на все 5 лет. По еще одному новому закону за "дискриминацию в отношении российских СМИ" могут быть заблокированы уже целые крупные соцсети, в том числе YouTube, Твиттер, Фейсбук.

Оставить комментарий Обсудить
30.12.2020
статья Статьи по теме

Коронавирус: хроника преследований за слова

15.06.2020

Российские власти продолжают затыкать рот всем сомневающимся в официальной статистике по коронавирусу. Развернута масштабная кампания репрессий. "Агора" насчитала 42 случая применения уголовной статьи о фейках и не менее 170 административных дел в 53 регионах. Штрафы, видеообращения с извинениями, угрозы журналистам: хроника ковид-преследований.
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

Неравный мрак

Александр Скобов, 13.06.2020

Представьте себе, что сами эти интеллектуалы приходят в Зимний дворец и тычут штыками в картину. Вот к этому как относиться? Как относиться к тому, что крупнейший в США интернет-видеосервис НВО (его услугами и я часто пользовался) убрал из доступа знаменитый фильм "Унесенные ветром"? Это сделали представители самой что ни на есть культурной элиты.

Вышибить Клио клином

Борис Соколов, 30.12.2020

2020-й - год окончательного торжества беспамятства и бесстыдства. Победобесие закреплено в обнуленной Конституции, жертвой геноцида объявлен весь советский народ, сталинские преступления отрицаются, профессиональным историкам грозят лагерные сроки, науку и публицистику загоняют в жесткие рамки. Борис Соколов подводит итоги исторической политики Кремля в уходящем году.

"Неподцензурная библиотека" в Minecraft

Пейзаж в разгар битвы

Александр Скобов, 12.03.2020

12 марта - Всемирный день борьбы с интернет-цензурой. "Грани", заблокированные в РФ ровно шесть лет назад, участвуют в очередной международной инициативе - на этот раз запрещенный контент на разных языках публикуется внутри популярнейшей компьютерной игры Minecraft. Борьба за свободу слова идет в глобальном масштабе, и победа отнюдь не гарантирована.

Кадр запрещенного ролика "Ку-ку, это я"

Кляповое мышление

30.12.2019

2019-й был годом ожесточенных преследований россиян за высказывания. Дел по 282-й статье стало намного меньше. Зато мы увидели взрывной рост абсурдных дел об оправдании или призывах к терроризму. Система карает за антиимперскую публицистику, покушения на светлый образ Путина и попытки хотя бы на словах привлечь к ответственности судей, силовиков и высшее руководство. ВИДЕО.
новость Новости по теме
04.12.2020 У бывшего "яблочника" Егорова проходит обыск →
14.09.2020 Полюдовой предъявлено новое обвинение →
10.07.2020 Цветкова оштрафована на 75 тысяч рублей →
08.07.2020 Петербургский ЛГБТ-активист Меркулов арестован по делу об оправдании терроризма →
06.07.2020 Прокопьева приговорена к штрафу →
11.06.2020 Калининград: чеченец Халимов получил 3,5 года за видеоролики →
Фото и Видео
50940
Play own
Новогодний парад запрещенки
50134
Play own
Оскорбители Путина
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
22306
Play own
"Цензура-шлю-ха-ха"
Реклама
﻿
Выбор читателей
новость Навальный: новая уголовка
Алексей Навальный на своем youtube-канале
новость Цуркан дали 15 лет
Карина Цуркан слушает приговор. Кадр видео
статья Зачем Путин убивает
Виталий Портников
новость Монастырь взяли штурмом
Схиигумен Сергий (Романов). Фото: ura.ru
новость "Иноагенты": первая пятерка
Дарья Апахончич. Фото: obozov.com
РЕКЛАМА
статья Война против паханата
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
новость ФСИН требует явки Навального
Алексей Навальный. Кадр видео
статья Беларусь: план Кремля
статья Чекисты не деградировали
Виталий Портников
статья Путинская банда под огнем
Сергей Кириенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Соболь на воле
Любовь Соболь. Кадр видеообращения
статья Зятья: от Аджубея до Шамалова
Виталий Портников
статья Лукашенко и католики
Кондрусевич и Лукашенко в 2013 году. Фото: president.gov.by
новость Трамп: прощальный жест
Джордж Пападопулос. Фото из личного твиттера
статья Новый пост для диктатора
Александр Лукашенко на "инаугурации". Фото: belta.by
статья Беларусь: отключение от SWIFT
статья Зачем Лукашенко закрывает границы
Пункт пропуска на литовской границе. Фото: grodnonews.by
статья Чубайс никуда не уходит
Фото: facebook.com/anatoly.chubays
статья В защиту 11-ти
Подсудимые по делу о теракте в Петербурге. Фото пресс-службы петербургских судов
статья Молдова: нелегкое сражение
Майя Санду. Фото: maiasandu2020.md