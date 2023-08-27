

На месте крушения. Фото: Следственный комитет



После катастрофы пригожинского бизнес-джета сразу же появились версии грандиозной инсценировки: мол, на самом деле Пригожин жив-здоров, только сменил паспорт и, возможно, внешность. Но не такой человек был Евгений Викторович, чтобы вести подпольную жизнь под чужим именем в качестве скромного ресторатора где-нибудь в российской провинции или, скажем, в Турции. Пригожин хотел быть великим полководцем, вроде Наполеона, и великим бизнесменом, жаждал быть на виду. Публикуя чуть ли не ежедневно видеоролики с собственной персоной на поле боя, он просто упивался славой.



В то же время хозяин ЧВК "Вагнер", безусловно, не был трусом. Пригожин неоднократно бывал на линии фронта, в отличие от многих российских генералов, и действительно рисковал своей жизнью. Для него смерть на поле боя или в результате покушения была все же лучше, чем какое-то подпольное прозябание. В этом отношении Евгений Викторович был похож на Гитлера. Тому лучше было покончить с собой в бункере рейхсканцелярии, чем попытаться скрыться, изменив имя и внешность, где-нибудь в Латинской Америке, Африке или даже в Антарктиде, куда помещают фюрера некоторые авторы сенсационных книг о его чудесном спасении. Вот Путин - другой человек, в безнадежной ситуации он сделает все, чтобы куда-нибудь сбежать и остаться в живых.



Не вызывает сомнения не только то, что Пригожин мертв, но и то, что убит он был по прямому приказу Путина. Это была показательная месть за то унижение, которое Путин пережил в дни мятежа и в первые дни после. Вместе с Пригожиным погибли еще два человека, имевшие самое непосредственное отношение к походу на Москву, - Дмитрий Уткин, он же Вагнер, основатель и командир одноименной ЧВК, который этот поход спланировал и лично возглавил, и Валерий Чекалов, начальник службы безопасности и логистики "Вагнера", который обеспечил "марш справедливости" боеприпасами, продовольствием, горючим, боевой техникой и транспортом.



Ликвидацией Пригожина Путин, действуя по законам мафии, одну из своих задач решил - вновь посеял среди российских элит и чиновничества всех уровней страх, который серьезно ослаб в результате пригожинского мятежа. Однако остальное не могло рассосаться со смертью Пригожина. Осталась память о растерянности Путина в дни мятежа и полном параличе вертикали власти. И нет никаких оснований полагать, что в случае нового военного восстания что-то со стороны Путина и властной вертикали пойдет иначе. Вот только мятежники будут знать, что никакие переговоры с Путиным невозможны, а потому будут сразу стремиться отправить "бункерного деда" в "штаб Пригожина".



Что касается способа убийства Пригожина, то версий две: либо взрыв бомбы на борту, либо воздействие прилетевшей извне ракеты. При этом версия с ракетой, в свою очередь, разделяется на две: это могла быть ракета ПВО класса "земля - воздух" или ракета истребителя класса "воздух - воздух" (в первые часы после крушения в телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация, что перед катастрофой с аэродрома Хотилово взлетал истребитель Су-35 с двумя ракетами "воздух - воздух" Р-27). В версию взрыва на борту верится с трудом. Пригожин прекрасно знал, что его могут убить, и наверняка тщательно проверял не только собственную пищу и напитки, но и самолеты, на которых летал, чтобы исключить возможность саботажа.



Пригожин не доверял Путину даже после формального примирения после мятежа и закрытия уголовного дела. Но хозяин "Вагнера" ошибочно полагал, что он со своей ЧВК все еще нужен - как для операций в Африке, так и для того, чтобы с территории Беларуси пугать Польшу и страны Балтии. А потому верил, что у него в запасе еще полгода-год (оказалось - ровно два месяца). И уж никак не предполагал Пригожин, что его гражданский самолет могут сбить ракетой в самом центре России. А если бы даже и предполагал, то что он смог бы сделать? Путин же решил, что проблемы, которые после устранения Пригожина неизбежно возникнут с вагнеровцами в Африке, - ничто в сравнении с той опасностью, которую лично для него, Путина, представляет "повар".



Весьма показательно, что в первых сообщениях агентства Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников говорилось, что скорее всего самолет Пригожина был сбит ракетой "земля - воздух". Но уже через несколько часов представитель Пентагона поспешил заверить, что, по данным американской разведки, версия с попаданием в самолет ракеты исключается. Версия бомбы на борту хотя бы чисто теоретически позволяет допустить, что Пригожин пал жертвой каких-то конфликтов между вагнеровцами, а значит, вина Путина в его смерти однозначно не доказана. А вот если президент отдал приказ сбить гражданский самолет между Москвой и Петербургом, то Россия должна восприниматься как мафиозное государство, внутри которого вот-вот начнутся бандитские разборки.



Интересно, что уже наутро после крушения джета Владимир Соловьев привел версию с бомбой как наиболее вероятную и обвинил в покушении на Пригожина украинцев. Однако вскоре кремлевские пропагандисты получили новые методички и говорить о бомбе полностью перестали. В "украинский след" никто бы не поверил, а подозрения в отношении Путина только усилились бы. И сейчас в Кремле решили придерживаться версии о технической причине катастрофы, несмотря на то что на некоторых снимках есть признаки попадания в борт ракеты. Западное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте уже сообщило, что для версии теракта нет никаких оснований. Несомненно, сейчас лучшие специалисты по авиационной безопасности в сотрудничестве с администрацией Путина срочно изобретают более или менее правдоподобную техническую причину катастрофы пригожинского борта. В которую, правда, все равно никто не поверит.



Теоретически вагнеровцы, узнав о гибели Пригожина, Уткина и Чекалова, могли для отмщения устроить второй поход на Москву. Но практически такой угрозы не было. После мятежа вагнеровцы лишились тяжелых вооружений и средств ПВО. Поэтому по пути к Москве их колонны были бы легко разгромлены с воздуха. Конечно, если бы нашелся какой-то харизматичный и решительный лидер, пользующийся безусловным авторитетом, он мог бы все-таки повести вагнеровцев на Москву, рассчитывая привлечь на свою сторону части российской армии. Но такими лидерами были только Пригожин и Уткин. Возможно, генерала Суровикина в Кремле тоже рассматривали как потенциального лидера мятежников. Судя по всему, после отставки он остается под домашним арестом.



Теперь Кремлю надо что-то делать с ЧВК "Вагнер", особенно в Африке. Большинство вагнеровцев планируется включить в состав ЧВК, действующих под эгидой Минобороны. Однако эти ЧВК по боеспособности, да и по уровню оплаты, значительно уступают "Вагнеру", поэтому кадровые потери неизбежны. А в Африке деятельность вагнеровцев и их финансирование во многом зависели от личных связей Пригожина. Чтобы заменить их, потребуются месяцы, если не годы. Поэтому можно предположить, что влияние России на страны Африки в ближайшее время ослабнет. В частности, практически до нуля упали шансы на то, что вагнеровцы будут брошены в Нигер на помощь военной хунте в случае ожидающейся военной интервенции стран ЭКОВАС.