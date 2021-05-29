Запрещенка: Крым, мультик "Out", воры и спермомрази
Роскомнадзор запрещает диснеевский мультик про гея, прокуратура требует забанить Российскую ЛГБТ-сеть. Посты об оккупации Крыма, ролики про "бандитов в погонах", надписи "Путин - вор" и старый хит команды Навального - в обзоре майской запрещенки.
26 мая за публикацию этого фото Нарьян-Марский городской суд оштрафовал на 35 тысяч рублей жителя поселка Красное Константина Ледкова по статье о призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 20.3.2 КоАП). Под эту же статью попал и второй пост Константина: "Блядь! В оккупированный Крым приехать... Это зашквар, пиздец!"
Любая критика власти может трактоваться как возбуждение ненависти. Руководствуясь этой логикой, суд Центрального района Новосибирска оштрафовал общественника Виктора Сорокина на 18 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП. Сорокин возбуждал вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, рассказывая в своем видеообращении о том, как "бандиты в погонах" крышуют разворовывание бюджета, избивают мирных людей на митингах и похищают имущество под видом обысков.
Кемеровский видеоблогер Алексей Федоров заплатит еще дороже. "Просыпайтесь, Кузбасс! Просыпайтесь! Нами управляют негодяи и воры!" - за эту фразу из ролика Федорова для начала отправили под административный арест на 18 суток, а потом открыли уголовное дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Ютуберу грозит до 5 лет лишения свободы.
Два месяца содержится в СИЗО 26-летний юрист из Ростова-на-Дону Кирилл Скрипин за "антигосударственные" надписи "Путин - вор" и "Свободу политзаключенным", якобы нанесенные им на стены домов. Пока дело расследуется по части 2 статьи 214 УК (вандализм по мотиву политической вражды), но следователи очень стараются слепить дело по "экстремистской" статье. ФСБ уже отрапортовала о разоблачении "экстремистской группы".
Надпись краской "Путин вор" появилась и в Перми. Павел Лисин написал эти слова на двух жилых домах и стал фигурантом уголовного дела по той же статье о политически мотивированном вандализме. Точнее, сразу двух уголовных дел, потому что прокуратура потребовала разделить дела - по одному на каждую надпись. Ущерб управляющей компании оценен соответственно в 285 и 283 рубля.
Более 20 уголовных дел возбуждено в России за мнения о самоподрыве Михаила Жлобицкого в здании УФСБ Архангельска. Последний известный случай - дело хабаровского художника Максима Смольникова. За этот пост он стал подозреваемым по части 2 статьи 205.2 УК (оправдание терроризма). Художник отправлен в СИЗО, ему грозит до 7 лет.
Ролик Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002" был признан экстремистским еще в 2013 году и до сих пор помогает "правоохранителям" делать план. Практически каждую недели приходят сообщения о штрафах за перепост. Общее количество просмотров ролика на всех ресурсах исчисляется десятками миллионов. Один только Йошкар-Олинский горсуд за последний месяц вынес 7 постановлений по административным делам за репост этого ролика.
Хорошая традиция. Каждый раз, когда они кого-нибудь штрафуют за публикацию ролика "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", массово ретвитить этот ролик. https://t.co/N0rFBBeJPT— Zapretno.info (@zapretno) May 13, 2020
О запрете ролика тут: https://t.co/fe0HQ7oJQI pic.twitter.com/gcT8N2D2Q1
Продолжается доблестная борьба с темными силами, которые пытаются сбить россиян с гетеросексуального пути.
Роскомнадзор направил "профилактическое письмо" телеканалу Disney: в России ни в коем случае нельзя показывать мультфильм "Out". Короткометражка студии Pixar про каминг-аут, по мнению ведомства, может нанести вред здоровью и развитию детей.
Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Петербурга с требованием запретить этот ролик из инстаграма итальянского дома моды Dolce&Gabbana за отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. pic.twitter.com/023z1iX80w— Zapretno.info (@zapretno) May 18, 2021
Питерская прокуратура также требует запретить фейсбук-страницу Российской ЛГБТ-сети за "создание привлекательного образа гомосексуализма" и "вовлечение ничего не подозревающих граждан в деструктивный образ жизни". Суд начнется 29 июня.
В Чебоксарах местную студентку и активистку Марину Пралькову оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение вражды к мужчинам. Она перепостила текст омской феминистки Любови Калугиной. Та предсказывает, что через несколько веков или тысячелетий женщины "сметут наконец власть спермомразей с лица этой прекрасной планеты". Репост Пралькова сделала еще в 2015 году, но только в конце прошлого года его обнаружил подполковник ФСБ Абрамов.
Статьи по теме
Запрещенка: навальнисты, крымские политзеки, узники победобесия
Репрессивная машина набирает обороты, объем запрещенки увеличивается на глазах. Главная крамола - контент, связанный с Навальным. Но есть еще выступление крымскотатарских политзеков, надругательство над победобесием и "реабилитация нацизма" в тюремной камере.
Пела? Это дело
Семь лет назад в Харькове состоялось первое публичное исполнение знаменитой песни "Путин - хуйло". В России она, разумеется, запрещена, как и десятки других песен - антипутинских и не только. Какие авторы и исполнители огорчают российских цензоров?
Вот сейчас обидно было
Резкие высказывания о российских силовиках остаются одним из основных видов запрещенного контента. Обиды полицейских и чекистов оборачиваются уголовными и административными делами о возбуждении ненависти, неуважении и оскорблении власти, оправдании терроризма. Свежие примеры - в нашем обзоре.
Запрещенка-2020
В 2020 году коронавирус прибавил работы российским цензорам. Но мониторинг прочей запрещенки не прекращался ни на миг: карались насмешки над вождем, призывы к уличным протестам, напоминания о неудобных исторических фактах, высказывания антиклерикальные, антигомофобные, антиимперские. Предновогодний приступ законодательного бешенства позволит вывести репрессии за слова на новый уровень. Наш видеообзор.