Роскомнадзор запрещает диснеевский мультик про гея, прокуратура требует забанить Российскую ЛГБТ-сеть. Посты об оккупации Крыма, ролики про "бандитов в погонах", надписи "Путин - вор" и старый хит команды Навального - в обзоре майской запрещенки.





26 мая за публикацию этого фото Нарьян-Марский городской суд оштрафовал на 35 тысяч рублей жителя поселка Красное Константина Ледкова по статье о призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 20.3.2 КоАП). Под эту же статью попал и второй пост Константина: "Блядь! В оккупированный Крым приехать... Это зашквар, пиздец!"





Любая критика власти может трактоваться как возбуждение ненависти. Руководствуясь этой логикой, суд Центрального района Новосибирска оштрафовал общественника Виктора Сорокина на 18 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП. Сорокин возбуждал вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, рассказывая в своем видеообращении о том, как "бандиты в погонах" крышуют разворовывание бюджета, избивают мирных людей на митингах и похищают имущество под видом обысков.







Кемеровский видеоблогер Алексей Федоров заплатит еще дороже. "Просыпайтесь, Кузбасс! Просыпайтесь! Нами управляют негодяи и воры!" - за эту фразу из ролика Федорова для начала отправили под административный арест на 18 суток, а потом открыли уголовное дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Ютуберу грозит до 5 лет лишения свободы.







Два месяца содержится в СИЗО 26-летний юрист из Ростова-на-Дону Кирилл Скрипин за "антигосударственные" надписи "Путин - вор" и "Свободу политзаключенным", якобы нанесенные им на стены домов. Пока дело расследуется по части 2 статьи 214 УК (вандализм по мотиву политической вражды), но следователи очень стараются слепить дело по "экстремистской" статье. ФСБ уже отрапортовала о разоблачении "экстремистской группы".







Надпись краской "Путин вор" появилась и в Перми. Павел Лисин написал эти слова на двух жилых домах и стал фигурантом уголовного дела по той же статье о политически мотивированном вандализме. Точнее, сразу двух уголовных дел, потому что прокуратура потребовала разделить дела - по одному на каждую надпись. Ущерб управляющей компании оценен соответственно в 285 и 283 рубля.



Более 20 уголовных дел возбуждено в России за мнения о самоподрыве Михаила Жлобицкого в здании УФСБ Архангельска. Последний известный случай - дело хабаровского художника Максима Смольникова. За этот пост он стал подозреваемым по части 2 статьи 205.2 УК (оправдание терроризма). Художник отправлен в СИЗО, ему грозит до 7 лет.









Ролик Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002" был признан экстремистским еще в 2013 году и до сих пор помогает "правоохранителям" делать план. Практически каждую недели приходят сообщения о штрафах за перепост. Общее количество просмотров ролика на всех ресурсах исчисляется десятками миллионов. Один только Йошкар-Олинский горсуд за последний месяц вынес 7 постановлений по административным делам за репост этого ролика.





Хорошая традиция. Каждый раз, когда они кого-нибудь штрафуют за публикацию ролика "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", массово ретвитить этот ролик. https://t.co/N0rFBBeJPT



О запрете ролика тут: https://t.co/fe0HQ7oJQI pic.twitter.com/gcT8N2D2Q1 — Zapretno.info (@zapretno) May 13, 2020

Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Петербурга с требованием запретить этот ролик из инстаграма итальянского дома моды Dolce&Gabbana за отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. pic.twitter.com/023z1iX80w — Zapretno.info (@zapretno) May 18, 2021