Дорогие читатели!



Мы решили приостановить выпуск "Граней".



"Старейшее оппозиционное онлайн-медиа", "первопроходцы борьбы с блокировками", "образцовая демшиза", "остервенелые русофобы" - ни от одного из этих почетных званий мы не отказываемся. Но их невозможно переплавить на снаряды.



Не цепляться за старый бренд, а переосмыслить собственную 23-летнюю историю и задать себе простой вопрос: чем твой проект полезен для победы? Вот самое малое, что доступно русскоязычному вещателю, даже если он вроде бы может похвастаться последовательной редакционной политикой и устойчивой аудиторией.



Сегодня ничто не располагает к мемуарному сиропу. Мы не будем ностальгировать, благодарить и целоваться. Мы будем говорить об ошибках. О том, как вдохновенно освещали игрушечный российский протест. Как велись на дискурс "ненасилия" (даже за съемку акций вроде шествия по Тверской с баннером "Смерть кремлевским оккупантам" статусные либералы объявляли нас провокаторами). Как по инерции протягивали микрофон оппозиционным авторитетам. Как старательно фиксировали "достижения гражданского общества", закрывая глаза на имперский реваншизм.



Весной 2014 года мы стали первым зарегистрированным российским СМИ, заблокированным по "закону Лугового" - за правду о российской агрессии против Украины. Тогда казалось, что выживание "Граней" символически важно, чтобы бросить вызов путинской цензуре. Популяризация способов обхода блокировок, создание сотен зеркал, игра в кошки-мышки с Роскомпозором - на самом деле это не было самоцелью.



Где мы были восемь лет? Мы боролись против "бутербродности", против нормализации агрессии. Это была борьба за термины, за словарь описания реальности. "Сепаратисты", "гражданская война на Донбассе", "присоединение Крыма" - сегодня все мы знаем цену смертоносной редакторской недобросовестности.



"Грани" пытались прорвать информационную блокаду крымских татар. Когда их приговаривали к сталинским срокам, в "независимых" российских (в том числе эмигрантских) СМИ срабатывала мощная глушилка. Мы всегда вписывались за "неправильных" диссидентов - потом либеральный медиаистеблишмент назовет их "городскими сумасшедшими, которые оказались правы".



Иногда хейтеры пишут нам в соцсетях: "А ведь были хорошим изданием". Вот это самое обидное. Мы действительно когда-то были "своими" для российского оппозиционного сообщества, которое сейчас заново пересобирается и обустраивается в эмиграции, просит донатить на всё кроме ВСУ, продвигает антиукраинские нарративы, лоббирует отмену санкций, требует привилегий, мечтает вернуться в Москву "первым рейсом" и пишет о военных успехах Украины под рубрикой "Что мне с этого". Строители "европейского храма русской культуры” готовы растерзать каждого, кто вслух задает неудобные вопросы. Разговор о национальной катастрофе они немедленно переводят в плоскость "морального предпринимательства", "дележки ограниченного ресурса моральной правоты". Об этом духовном пиршестве нового русского зарубежья, занятого отмыванием и самолюбованием, мы много писали в последний год.



"Грани", конечно, не входят в экосистему русских СМИ в изгнании. Но, к сожалению, мы тоже родом оттуда, из олигархической Москвы 90-х и 2000-х, из развращенного легкими деньгами, инфильтрованного чекистами московского медиагадюшника, зловонного мира вискарика и обнимашек с упырями. Мы тысячами нитей связаны с этой токсичной средой, и этого биографического факта не отменят никакие колонки Новодворской. Сегодня, когда бенефициары русской машины войны бесстыдно выдают себя за ее жертв, может ли сколь угодно диссидентский русский проект нащупать не то что moral high ground, а просто почву под ногами?



Перезапуск "Граней" возможен только с новой командой и новой программой. Этот проект должен быть посвящен распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России. Если вы хотите делать такой проект, пишите на assograni-at-gmail.com.



Мы позаботимся о сохранности граневских архивов. Наш youtube-канал - уникальная видеолетопись протестного движения времен зрелого путинизма. И не отписывайтесь пока от наших пабликов: в Фейсбуке, X, Телеграмe.



С верой в победу Украины,

ваша редакция