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Также: Запрещенка, Интернет, Свобода слова, СМИ, Общество, Политика, Россия, Политзеки | Персоны: Владимир Егоров, Игорь Сечин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ирина Славина, Дарья Полюдова

статья Недреманное око

12.03.2021
Соцсети. Иллюстрация с сайта primrep.ru
Соцсети. Иллюстрация с сайта primrep.ru

Попытка Роскомнадзора замедлить работу Твиттера открывает новый этап борьбы с "запрещенной информацией" в России. Наказывать будут уже не только отдельных пользователей, но и интернет-площадки, которые не чистят крамолу по новому закону о регулировании соцсетей. РКН угрожает Твиттеру полной блокировкой.

"Вконтакте" и "Одноклассники" за неудаление "запрещенки" пока только оштрафовали - на 1,5 миллиона и 4 миллиона рублей соответственно. Твиттер тоже хотят наказать рублем: в суд переданы три протокола, составленных на соцсеть. 10 марта на 3 миллиона рублей за неудаление "запрещенки" из поисковой выдачи была оштрафована компания Google. Также по состоянию на 9 марта до судов дошли 12 протоколов, составленных РКН в отношении месссенджеров и соцсетей: Телеграма, Фейсбука, Тиктока и Гугла за отказ удалить якобы размещенные там призывы к детям выходить на несогласованные митинги.

Роскомнадзор и Твиттер вступили в публичный спор: в администрации соцсети заявили, что "глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", а РКН заверил, что ведомство "готово к диалогу", хотя его претензии "остаются без ответа".

Преследования пользователей соцсетей при этом не прекращаются ни на миг. С самой легкой формой таких репрессий - административками за "неуважение к власти" - в конце февраля - начале марта столкнулись сразу несколько человек. В Серове Свердловской области на местного жителя завели такое дело из-за комментария во "Вконтакте", в котором он выражал недовольство качества уборкой снега в городе. Администрация Серова написала на него донос.

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На 15 тысяч рублей был оштрафован житель подмосковной Шатуры Сергей Жуков - он запечатлел на видео, как полицейские разгоняют силовиков, празднующих Новый год, и выругался в адрес силовиков.

Забавная история приключилась с пожилым путинистом в Красноярске. Ресторатор, член партии "Патриоты России" Владимир Владимиров поместил в Инстаграме картинку в поддержку полиции, не обратив внимания на то, что это фотожаба. Товарищ майор успел заскринить пост - Владимиров штрафован на 15 000 рублей по статье о возбуждении ненависти к полицейским (статья 20.3.1 КоАП).

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Что касается уголовных дел, стоит отметить два удивительных случая, когда силовики пошли навстречу обвиняемым. С Дарьи Полюдовой, арестованной за несколько постов во "Вконтакте" и одиночный пикет, сняли одно из обвинений - как раз за проведение этого пикета, когда Полюдова стояла с плакатом в поддержку независимости Курил. Это первое дело, прекращенное в связи с частичной декриминализацией статьи УК о призывах к сепаратизму.

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Пикет Дарьи Полюдовой

Более странная история произошла с оператором Фонда борьбы с коррупцией Павлом Зеленским, арестованным за твиты, посвященные гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной. Неожиданно для всех Зеленский признал вину и отказался от адвоката "Агоры" Мансура Гильманова; позже жена политзека сообщила, что он сделал это ради освобождения из-под стражи, так как его мать заболела коронавирусом. 24 февраля его перевели под домашний арест.

Тем временем возбуждаются новые уголовные дела за публикации в интернете. Координатор курганского штаба Навального Алексей Шварц в начале марта стал фигурантом дела по довольно редко применяемой статье 138 УК (нарушение тайны переписки) из-за того, что опубликовал телефонные разговоры региональных чиновников, которые обсуждали фальсификацию результатов плебисцита по поправкам в Конституцию.

Канининградцу Павлу Первадчуку повезло меньше: на него завели дело по более серьезной статье 205.2 УК (пропаганда терроризма) из-за того, что на его странице якобы было размещено видео выступления на митинге отставного полковника Михаила Шендакова, который призвал "отбирать силой" власть у "путинских бандитов".

Относительно мягким приговором закончилось еще одно дело о "призывах к терроризму" и "оскорблении представителей власти" (статья 319 УК): активисту из Набережных Челнов Кариму Ямадаеву назначили 510 тысяч рублей штрафа за видео - инсценировку суда над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. Ямадаев год провел в тюрьме, прокурор просил приговорить его к шести годам реального срока.

"Дважды экстремистом" можно назвать бывшего председателя отделения "Яблока" в Торопце Тверской области Владимира Егорова, который уже был приговорен к условному сроку по "экстремистскому" делу. В январе на него завели еще одно уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280) в сети: он опубликовал пост о студенте Михаиле Жлобицком, взорвавшем бомбу на проходной архангельского УФСБ, и написал о чиновниках, что их надо "рвать всех".

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Из материалов дела Егорова



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Пост с комментарием Егорова во "Вконтакте"

От цензуры продолжают страдать не только простые пользователи, но и СМИ. "Дождю", например, после того как "Роснефть" подала в суд на телеканал, пришлось удалить с сайта расшифровку телепередачи "Здесь и сейчас", в которой эксперт по нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин критиковал главного исполительного директора компании Сечина. Впоследствии "Роснефть" подала иски к еще трем медиа - "Важным историям", Bloomberg и "Новой газете".

А студенческий журнал "Вышка" был заблокирован Роскомнадзором по требованию МВД - министерство не устроил материал "Личный опыт: я работала кладмэном" - интервью со студенткой медицинского вуза, которая работала закладчицей наркотиков.

Пожалуй, главной тенденцией последних двум месяцев стало именно возросшее давление на интернет-гигантов: власти явно стремятся оставить пользователи рунета за виртуальным железным занавесом - то есть только на подконтрольных площадках, где их можно будет контролировать, штрафовать и сажать.

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12.03.2021
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