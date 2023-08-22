Умное колесование
От редакции
Опубликованный от имени Алексея Навального призыв к участию в сентябрьских региональных "выборах" - хуже, чем политическая ошибка, чем самый скверный анекдот. Предлагается действовать по старой схеме "за кого угодно, кроме единоросов". Чтобы "сохранить привычку" голосовать и "нанести максимальный урон партии власти". "Избрание" упырей из СР, ЛДПР, КПРФ соратники Навального объявят своей победой.
В тексте упомянуты "40 регионов" - кое-где "выборы" будут "интересные, конкурентные", уверяет нас Навальный из своего пыточного тюремного мешка.
Как известно, в "единый день голосования" оккупанты будут устраивать зловещий фарс в захваченных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, а также проведут довыборы в Госдуму по "одномандатному округу" в Крыму. В тексте на сайте Навального об этом ни слова. Не далее как в 2021 году навальнисты агитировали за "умное голосование" на оккупированном полуострове. Вчера в ответ на шквал критики они выкатили список 40 регионов, в котором нет захваченных территорий. Помимо 34 субъектов федерации, где выбирают губернатора и/или региональный парламент, в списке Хабаровск с выборами мэра и еще 5 региональных столиц, где выбирают только городскую думу; при этом почему-то нет трех одномандатных округов по "выборам" в Госдуму. То есть список 40 регионов можно было составить по-разному. Из текста Навального никак нельзя было понять, что имеется в виду избирательная кампания в границах 1991 года. Хуже того - участие в рашистских "выборах" несовместимо с уважением международно признанных границ.
Вовлечение в имитационные процедуры террористического режима, ведущего захватническую войну, - это не просто абсурдный, упертый электоральный энтузиазм, не невинная мазохистская забава. Это соучастие в преступлении.
Александр Морозов, журналист, политолог
Призыв участвовать в выборах и голосовать за кого-то после сентября 2022 года - это призыв голосовать за тех, кто "осваивает Мариуполь". Поскольку все парламентские партии работают на оккупированных территориях. Это вступает в неразрешимое противоречие с февральскими 15-ю пунктами Навального, где прямо выражено требование возврата к границам 1991 года. Участие в выборах в условиях войны и совершенной аннексии имеет совершенно другие моральные последствия, чем это было до войны.
Александр Скобов, историк, публицист, бывший политзаключенный
Насколько я был согласен с предыдущим письмом Навального о "лихих 90-х" и "твердых собянинцах", настолько же я не согласен с последним письмом Навального о выборах. Я считаю, что в этом письме сам Навальный делает шаг к превращению в "твердого собянинца". Навальный совершает ошибку.
...И "голосуй за любую партию, кроме Партии Жуликов и Воров", и "Умное голосование" я считаю оптимальной выборной стратегией для своего времени. Для эпохи до 24 февраля 2022 года. Вплоть до полномасштабного нападения путинской РФ на Украину сохранялись возможности и шансы использовать противоречия между различными группами привилегированной политической обслуги Кремля (системной полуоппозиции) для общей дестабилизации режима. Можно спорить, сохранялись ли остатки таких возможностей после антиконституционного "поправочного переворота" 2020 года, Но представляется бесспорным, что после начала полномасштабной войны это "окошко" закрылось наглухо.
В политике (как и в жизни вообще) существует такое понятие, как "последняя черта", как бы его ни старались размыть и замылить всевозможные прагматики. Полномасштабное нападение нацистской России на Украину было последней чертой, отделившей людей от человеческих отбросов. И сегодня между ними экзистенциальная пропасть. "Деятели науки и культуры", чиновники и депутаты (вместе с кандидатами), открыто поддержавшие развязанную Кремлем агрессивную войну, перешли эту черту. Они - человеческие отбросы. Не заблуждающиеся люди, которым просто надо открыть глаза на их заблуждения, а человеческие отбросы. Какие бы то ни было выборные игры с ними неприемлемы.
С точки зрения политического прагматизма единственное, ради чего имело бы смысл использовать путинские "выборные процедуры" с заранее предопределенным результатом, это ради публичных обличений развязанной Путиным агрессивной, захватнической, несправедливой и преступной войны. Очевидно, что такой возможности не будет. Любой кандидат, публично выступающий с антивоенных позиций, либо не будет допущен до выборов, либо будет с них снят. И с высокой вероятностью репрессирован.
Бесполезны также и попытки "объехать" вопрос о войне, сосредоточившись на "местных" интересах граждан - реновации, застройке и т.д. От любого кандидата, заподозренного в скрытой антивоенной позиции, сторонники войны будут требовать свое отношение к войне декларировать.
...Необходимо, наконец, признать, что тоталитарная трансформация путинской диктатуры совершилась. Пропуском к любой легальной общественной деятельности становится публичная демонстрация лояльности агрессивной войне, то есть переход черты, отделяющей людей от человеческих отбросов. "Чужеродные элементы" будут выдавливаться из всех социальных пор. У оппозиции нет больше никаких возможностей для легальной деятельности даже в рамках "теории малых дел". Нелояльным войне и диктатуре не дадут заниматься даже обустройством детских площадок.
А с другой стороны, надо ли заниматься обустройством детских площадок для людей, большинство которых либо активно поддерживает захватническую войну, либо пассивно одобряет ее или хотя бы оправдывает? Да, мы должны признать, что таких людей сегодня большинство. Не такое подавляющее, как в официальных "соцопросах", но все-таки большинство. Так, может, пусть они как-нибудь сами обустраивают свои детские площадки?
В сложившихся условиях я не вижу альтернативы полному бойкоту путинских "выборных ритуалов". Вот за него и надо вести агитацию. Вне рамок нынешнего "легального поля". Сочетая ее с антивоенной агитацией. Агитацией за поддержку Украины и поражение собственного правительства в развязанной им войне. Используя путинские "выборы" как информационный повод для такой агитации.
Роман Попков, журналист, бывший политзаключенный
Навальнисты призвали россиян на будущих выборах голосовать за любого кандидата, кроме "Единой России". Как двенадцать лет назад, в эпоху Болотной. Нет, это не новость ИА "Панорама" (агентство сатирических новостей. - Ред.). Это реально озвученный в 2023 году призыв.
Идите и проголосуйте за ЛДПР, лидер которой, слизняк Слуцкий, призывает казнить антипутинских партизан. За партию австралопитека Миронова и мусора Прилепина. За КПРФ, которая по людоедству превзошла уже вообще всех.
В общем. Забудьте про навальнистов вообще и навсегда. Они еще долго будут вещать со дна своей политической могилы, но причин забыть о них уже достаточно.
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