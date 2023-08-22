Насколько я был согласен с предыдущим письмом Навального о "лихих 90-х" и "твердых собянинцах", настолько же я не согласен с последним письмом Навального о выборах. Я считаю, что в этом письме сам Навальный делает шаг к превращению в "твердого собянинца". Навальный совершает ошибку....И "голосуй за любую партию, кроме Партии Жуликов и Воров", и "Умное голосование" я считаю оптимальной выборной стратегией для своего времени. Для эпохи до 24 февраля 2022 года. Вплоть до полномасштабного нападения путинской РФ на Украину сохранялись возможности и шансы использовать противоречия между различными группами привилегированной политической обслуги Кремля (системной полуоппозиции) для общей дестабилизации режима. Можно спорить, сохранялись ли остатки таких возможностей после антиконституционного "поправочного переворота" 2020 года, Но представляется бесспорным, что после начала полномасштабной войны это "окошко" закрылось наглухо.В политике (как и в жизни вообще) существует такое понятие, как "последняя черта", как бы его ни старались размыть и замылить всевозможные прагматики. Полномасштабное нападение нацистской России на Украину было последней чертой, отделившей людей от человеческих отбросов. И сегодня между ними экзистенциальная пропасть. "Деятели науки и культуры", чиновники и депутаты (вместе с кандидатами), открыто поддержавшие развязанную Кремлем агрессивную войну, перешли эту черту. Они - человеческие отбросы. Не заблуждающиеся люди, которым просто надо открыть глаза на их заблуждения, а человеческие отбросы. Какие бы то ни было выборные игры с ними неприемлемы.С точки зрения политического прагматизма единственное, ради чего имело бы смысл использовать путинские "выборные процедуры" с заранее предопределенным результатом, это ради публичных обличений развязанной Путиным агрессивной, захватнической, несправедливой и преступной войны. Очевидно, что такой возможности не будет. Любой кандидат, публично выступающий с антивоенных позиций, либо не будет допущен до выборов, либо будет с них снят. И с высокой вероятностью репрессирован.Бесполезны также и попытки "объехать" вопрос о войне, сосредоточившись на "местных" интересах граждан - реновации, застройке и т.д. От любого кандидата, заподозренного в скрытой антивоенной позиции, сторонники войны будут требовать свое отношение к войне декларировать....Необходимо, наконец, признать, что тоталитарная трансформация путинской диктатуры совершилась. Пропуском к любой легальной общественной деятельности становится публичная демонстрация лояльности агрессивной войне, то есть переход черты, отделяющей людей от человеческих отбросов. "Чужеродные элементы" будут выдавливаться из всех социальных пор. У оппозиции нет больше никаких возможностей для легальной деятельности даже в рамках "теории малых дел". Нелояльным войне и диктатуре не дадут заниматься даже обустройством детских площадок.А с другой стороны, надо ли заниматься обустройством детских площадок для людей, большинство которых либо активно поддерживает захватническую войну, либо пассивно одобряет ее или хотя бы оправдывает? Да, мы должны признать, что таких людей сегодня большинство. Не такое подавляющее, как в официальных "соцопросах", но все-таки большинство. Так, может, пусть они как-нибудь сами обустраивают свои детские площадки?В сложившихся условиях я не вижу альтернативы полному бойкоту путинских "выборных ритуалов". Вот за него и надо вести агитацию. Вне рамок нынешнего "легального поля". Сочетая ее с антивоенной агитацией. Агитацией за поддержку Украины и поражение собственного правительства в развязанной им войне. Используя путинские "выборы" как информационный повод для такой агитации.