Путину не нравится, что российские дети слишком много поют на английском. Он поручил организовать русскоязычный песенный конкурс.

Не менее важная задача - оградить население от неправильных песен на русском. Заглянем в список песенной запрещенки Минюста.

Больше всего запрещенных произведений у группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля". Группа в гротескной форме высмеивает ксенофобию и мракобесие, но у российских цензоров чувства юмора нет. Одной из последних запретили песню "Убивай космонавтов".

В песне лирический герой призывает "убивать космонавтов", поскольку они "лезут на небо и делают, что не дозволено Богом".

В судах у нас одни *****, слово "гротеск" они не понимают, а тем более слово "постмодернизм", и штрафуют людей за экстремизм.https://t.co/xK9VHSwEQi pic.twitter.com/AE6zrwI5qS — Zapretno.info (@zapretno) May 20, 2020

Естественно, запрещена песня "Распни этих всех депутатов":

Ты выбрал в хозяева тварей, воров,

Всех подонков, ложивших свой хуй на тебя,

Натравивших на нас ФСБ, мусоров,

Что просрали всю жизнь, проституток ебя.

В целом творчество группы, однако, нельзя признать экстремистским, ведь у нее есть и такие песни, как "Оппозиционное говно":

А мы за президента богом данного,

А мы за президента православного,

А мы за президента и полицию.

В пизду ебать тупую оппозицию.

Запрещены песни: "Синагога", "Ломая полумесяц", "Сердцу не прикажешь", "Торговцы богом", "Резать их сытые рожи", "Евреи", "Коллайдер", "Убей президента", "Нажрись за Русь", "Антифашистское чмо", "Не верь в еврейского Христа", "Я голосую за Гитлера", "Я пропагандирую фашизм" и многие другие.

Разумеется, произведение харьковских фанатов "Путин - хуйло" тоже внесено в список экстремистских материалов. Публикации отслеживаются и наказываются.

Житель Липецкой области Олег Немальцев оштрафован на 1500 рублей за публикацию в подментованном "Вконтакте" этого видео "Путин Хуйло (ремейк)" https://t.co/tHER1Eawff pic.twitter.com/uFG7s3AQkd — Zapretno.info (@zapretno) January 14, 2021

В этой песне тоже есть фраза "Путин - хуйло", но мотив не харьковский, поэтому Курганский городской суд оштрафовал участника движения "АгитРоссия" Евгения Жукова на 40 тысяч рублей не за распространение экстремистских материалов, а по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к власти):

Ботоксный карлик,

Плешивая крыса.

Зачем мы дали кагэбэшнику

сменить Бориса?

Что касается первоисточника, то с его первого публичного исполнения прошло ровно 7 лет.

30 марта 2014 года на улицах Харькова впервые прозвучал этот музыкальный хит, сегодня широко известный от Калиниграда до Владивостока!!!pic.twitter.com/1ADQiBgjtZ — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) March 30, 2021

Российские цензоры услышали просьбу группы "ЭлектропартиZаны" и запретили их песню "Революция в нас!":

В ней есть такие слова:

Пока не прошли твои лучшие годы,

Зажгись огнем революционным.

Ради будущей свободы

Стань сейчас запрещенным.

Пожалуйста - это номер 5158 в цензурном списке Минюста.

Запретить могут любую песню о революции. В конце 2020 года в реестр внесли написанную 14 лет назад песню "Молотов коктейль" группы "Ничего Хорошего". Тогда полиции не было, были милиционеры:

Я поджигаю молотов-коктейль

И запускаю его в милиционеров.

Я поджигаю молотов-коктейль,

Я отвечаю так на вызовы системы.

За публикацию этой и других песен про "милиционеров" пытали томского активиста "Левого блока" Максима Шульгина.

Вот еще несколько песен, за которые поплатился Шульгин.

"Бля, мусора" певицы Четверио:

То, что полицейским не стыдно за себя,

Это в воспитании их упущения.

Если тебя взяли - сделай вдох глубокий.

Они просто черти, а совсем не боги.

Песня "Мент-президент" группы "Духи цеха":

В мусорском государстве - легавая власть

А моя масть по жизни - хуй на эту власть класть.

Для меня мент не кент и не авторитет

Я ебал ту систему, где он президент!

А также песня "Мент" группы "Плохие дядьки":

За публикацию антипутинского клипа на музыку харьковского композитора Бориса Севастьянова "Это, детка, рашизм" отсидел 40 дней в колонии-поселении калужский блогер Роман Гришин, хотя официально в список экстремистских материалов эта песня не включена.

Но никакой Юго-Восток не захотел отделяться

Мы все готовы за единство Украины сражаться

И там, где правит типа хунта - везде тишина

А там, где типа ополченцы - террор и война

Автору песни "Убить президента" Вячеславу Елисееву (Вяче) дали 3 года по делу о наркотиках. За песню "Убить президента" ему вменялась часть 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму), предусматривающая от 2 до 5 лет колонии, но дело прекратили в связи с истечением срока давности.

Бывали эпохи гаже, знавали царей подлее

Но мало чья смерть смогла бы скомандовать всем "Подъем!"

На битву за жизнь без гнета, за Родину вместо гетто

Россия будет свободной, а Путин будет казнен!

В тексте песни Тимура Муцураева "Чечня в огне" нет слов "Россия" и "Путин", но цензоры догадались, от кого хочет освободиться лирический герой:

И в битву гордо мы пойдем,

И смерть мы встретим без печали.

И вспомнят все, как сыны гор

Свою свободу отстояли.



Тимур Муцураев - русскоязычный бард, участник первой чеченской. Его песни популярны не только на Северном Кавказе, но и в среде украинских и белорусских националистов. В России суды признали экстремистскими десятки песен Муцураева.

Депрессивные песни тоже не нравятся цензорам, особенно если предлагается такой выход из депрессии:

Прыгай вниз, прыгай вниз, не бойся, - тихо шепчет мне в душу дождь.

Прыгай вниз и не беспокойся о том, куда ты попадешь.

Прыгай вниз, прыгай вниз не бойся: твоя жизнь сплошная ложь.

Прыгай вниз и ни о чем не беспокойся: все равно когда-нибудь умрешь.



Роспотребнадзор заблокировал 61 интернет-страницу с аудиозаписями или текстами этой песни, усмотрев в ней пропаганду суицида. Песня существует в двух редакциях: третий куплет радикально меняет смысл текста. Роспотребнадзор блокирует оба варианта.

Разумеется, невозможно было не запретить песню "Церковь, что горит под горой":

Церковь, что горит под горой

- не спастись ни одному попу!

Церковь, что горит под горой

< - горите, суки, в аду!



Любой показ священников в неканоническом виде гарантирует проблемы:

Рэперы Особов и Slimus удалили этот клип про священника с наркотиками после жалобы православных активистов. https://t.co/8ZBxzgl7KV



Это хороший промоушен. Теперь у этого клипа будет по крайней мере в 10 раз больше просмотров. pic.twitter.com/J9ztcEbuOo — Zapretno.info (@zapretno) February 5, 2020

Хотя этот клип возбуждает вражду к социальным группам "исполнители попсы" и "исполнители рэпа" ("Рэп - дерьмо, попса - параша"), жителя Новокузнецка Олега Астафьева преследовали не за это, а за свастику на форме нацистов, с которыми борются панки в клипе.

В тексте этой песни не нашли ничего экстремистского, но суд решил, что видеоряд направлен на "возбуждение вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе - представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина". Разместившего этот клип во "Вконтакте" жителя Татарстана Радислава Федорова оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В 30 тысяч рублей обошелся репост этого ролика, "оскорбляющего" Путина, жителю Ханты-Мансийского автономного округа Александру Дурасову. Его осудили по статье о "неуважении к власти". В этом случае цензорам больше не понравился текст песни, чем видеоряд.

Согласно решению суда, Дурасов 10 июля 2019 года в 20:00, находясь у себя дома, опубликовал с персонального компьютера ролик "с фрагментами текста и графического изображения Президента РФ Путина В.В., содержащие оскорбительные высказывания в адрес главы Российской Федерации, выраженные в неприличной форме". Тем самым, говорится в решении суда, он распространил информацию, которая "выражается в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, не соответствует действительности", проявив "явное неуважение к государству и лицу, являющемуся главой Российской Федерации". Видеоролик обнаружили 31 июля сотрудники регионального ЦПЭ.

Фанатский клип на песню Оксимирона, посвященную Колумбайну, запретила Генпрокуратура. В ролике с отрывками из эстонского фильма "Класс" о подростковой травле прокуроры усмотрели "побуждение к массовым беспорядкам, массовым убийствам и экстремистской деятельности".

"Призывы к каннибализму" нашла прокуратура в этом фрагменте песни рэпера Хаски "Поэма о Родине". Из-за этого запретили его концерт в Тольятти.