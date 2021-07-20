

Заблокированный, а затем удаленный сайт team29.org: скриншот

"Команда 29" объявила о прекращении своей деятельности в связи с тем, что Генпрокуратура "отождествляет" ее с нежелательной чешской организацией "Общество свободы информации". "Команда 29" пояснила, что продолжение ее деятельности создало бы прямую и явную угрозу уголовного преследования большого числа людей. Как членов "Команды 29", так и ее сторонников. Всех, кто оказывал ей поддержку, сотрудничал с ней, участвовал в ее гуманитарных и медиапроектах.

Пытаясь избежать обвинений в продолжении деятельности нежелательной организации, "Команда 29" закрыла все свои медиапроекты и удалила архив. Все тексты, памятки, репортажи, расследования, разъяснения законов, истории политических заключенных, судебные документы, интервью, подкасты, литературный проект, посты в соцсетях. Ведь существование этого контента в интернете может быть квалифицировано как "распространение материалов нежелательной организации". Всем, кто когда-то делился этими материалами, "Команда 29" "рекомендовала" удалить прямые ссылки и репосты.

Действительно, нынешняя "законодательная база" позволяет квалифицировать как участие в деятельности нежелательной организации не только любое сотрудничества с лицом, когда-либо к ее деятельности причастным, но и публикацию любого произведенного такой организацией контента. Причем независимо от содержания этих материалов. Карателям даже необязательно квалифицировать их содержание как незаконное или угрожающее национальной безопасности (в старой редакции - "антисоветское"). Для преследования за контент, для его фактического запрета достаточно того, что он произведен организацией, признанной нежелательной.

Добавьте к этому то, что прокуратура определяет "угрозу национальной безопасности" по своему усмотрению и никому не отчитывается. Добавьте и то, что граница между "нежелательной организацией" и организацией, уличенной в связях с нежелательной организацией, стирается "легким движением руки". И тогда вы получите невиданную по своей иезуитской изощренности систему подавления любой неугодной власти общественной активности. Систему, более совершенную, чем печально знаменитая 58-я статья.

Эта система позволяет властям произвольно выделять конкретных людей, которым оказываются фактически перекрыты все возможности какой бы то ни было открытой общественной деятельности. Контактов с которыми будут остерегаться другие люди. Причем эти "другие люди" будут исходить не только из того, какие организации были объявлены нежелательными когда бы то ни было ранее, но и из того, какие организации могут быть объявлены таковыми в будущем. Если ты не демонстрируешь политической лояльности, ты выпадаешь из общественных связей. Это закон тоталитарного общества.

Как и любая тоталитарная система, путинская фашистская система основана на массовом вовлечении граждан в осуществление функций принуждения к лояльности. Люди добровольно соглашаются делать за опричников их "работу". Питает эту систему "синдром заложничества", которым страдает сформировавшийся за 20 лет Homo Putinoidus.

В любом тексте присутствует интонация. "Команда 29" не "предупреждает" о возможных последствиях неудаления ее контента, а "рекомендует" его удалить всем, кто им когда-либо делился. Ведь люди оказались в положении заложников. И надо сделать все, чтобы вывести их из-под удара. Но ведь участники "Команды 29" и сами - заложники. Вот ты не удалишь их контент - и, вполне возможно, бить за это будут не тебя, а их. Ведь нельзя такое исключить. И как можно им отказать в их "рекомендации"?

Так мы сами оказываемся не только строительным материалом, но и строителями той среды, в которой нелояльный выпадает из социальных связей. И никакая законопослушность, никакие компромиссы не помогут тебе сохранить легальные возможности правозащитной, просветительской и прочей гуманитарной деятельности.

Ходят слухи, что при разработке "юридического инструментария" политического контроля над обществом кремлевских неофициально консультировали "системные либералы" из авторитетных научно-образовательных центров. Они совершенно бездоказательны, но не случайны. Подобные слухи отражают "общественные ожидания". Отражают то, чего ожидает общество от "системных либералов". Просто все знают, до какой степени социум, состоящий из Homo Putinoidus, пропитан конформизмом и коллаборационизмом.

Эпоха раннепутинского авторитаризма с его небывалой в истории авторитарных режимов информационной открытостью закончилась. Позднепутинский тоталитаризм нацелен на достижение полного информационного контроля над обществом. Он стремится обрести возможность наглухо перекрывать доступ к любой нежелательной для него информации. Отсюда задача оппозиции - не дать ему обрести эту возможность. Обеспечить невозможность перекрывать доступ к неугодной властям информации.

Это один из важнейших участков фронта сопротивления диктатуре. Не менее важный, чем независимая адвокатская деятельность. Сегодня борьба на этом участке фронта требует выхода за рамки российской легальности. Требует жертв. Так же как в СССР. За сбор и распространение информации о политических репрессиях, за перепечатку "Хроники текущих событий" и передачу ее на Запад (откуда она возвращалась через прорывавшиеся сквозь глушилки "радиоголоса") в СССР сажали. И тем не менее советские диссиденты-правозащитники продолжали это делать.

Тексты, памятки, репортажи, расследования, разъяснения законов, истории политзаключeнных, судебные документы, интервью, подкасты "Команды 29" являются общественно значимой информацией. Значимой для сопротивления общества тирании. И общество вправе не послушаться "рекомендиции" создателей этого контента насчет его удаления. Общество вправе ожидать от них сохранения доступа к этой информации. Или хотя бы передачи ее тем, кто сможет такой доступ сохранить. И уж во всяком случае общество вправе ждать, что они не будут сами помогать опричникам удалять свой контент.

Если же модель поведения Homo Putinoidus с его синдромом заложничества не удастся сломать сейчас, может статься, что новой "эпохи гласности" придется дожидаться десятилетия.