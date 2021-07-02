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"Вводить надо однозначно в России смертную казнь и сразу вешать Путина и весь Кремль с их родственниками поголовно! Путин - убийца! Путин - вор! Смерть фашисту Путину! Смерть всем его приспешникам! Даешь революцию в России!" - этот комментарий на ВК-странице "Тревожные новости" в декабре 2019 года оставил житель Мурманска Олег Ковалев. Дело открыли по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете), а за неделю до окончания следствия переквалифицировали на более тяжкую статью - призывы к терроризму (часть 2 статьи 205.2).

Тиктокеру Василию Олейнику дали два года колонии-поселения за видео с призывом "совершения убийства неопределенного числа служащих правоохранительных органов РФ". Видео записано перед митингом в поддержку Навального, который состоялся 31 января 2021 года. https://t.co/knGjIOWJAb pic.twitter.com/mLPpIz3p6Q — Zapretno.info (@zapretno) June 21, 2021

В преддверии митинга в поддержку Навального, который состоялся 31 января, 44-летний трижды судимый житель села Новопокровка Приморского края Василий Олейник призвал своих подписчиков "собираться группами и гасить их (силовиков. - Ред.)". Приговор - два года колонии-поселения.

Правозащитника из Сыктывкара Эрнеста Мезака за участие в митинге 23 января оштрафовали на 10 тысяч рублей. Он запостил в ВК и Инстаграме фотожабу с судьей в клоунском гриме. Судья затаила обиду и натравила на него силовиков - из-за "оскорбления судьи" у Мезака провели обыск.

Комментарии к постам во "Вконтакте" о самоподрыве Михаила Жлобицкого в здании УФСБ Архангельска помогают делать статистику по задержаниям "оправдателей терроризма". За подобные комментарии в июне был арестован сварщик из Подмосковья Сергей Кузнецов.

По аналогичному делу задержан 23-летний житель Нальчика Руслан Хагабанов. По новой традиции, силовики заставили Руслана извиняться на камеру.

Оправлен в СИЗО популярный ютубер Юрий Хованский, ему грозит до 7 лет.

Архангельский активист Руслан Ахметшин в своем посте во "Вконтакте" предположил, что жители области голосуют за "ЕдРо", так как остались "инфантильными овощами или доверчивым стадом", и получил 10 суток ареста за возбуждение вражды к "русскому населению, проживающему на Архангельском Севере".

Продолжается борьба с аниме. Российские цензоры считают, что произведения этого жанра побуждают к "насилию, жестокости, суициду, нетрадиционным сексуальным отношениям, противоправным действиям". В июне саратовский суд постановил заблокировать ресурсы, на которых размещен аниме-сериал "Инуясики". В январе 2021 года этот мультфильм уже запретил Колпинский райсуд Петербурга. Вместе с "Инуясики" были запрещены аниме "Тетрадь смерти", "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь".

Такие картины теперь в России считаются порнографией. За их распространение можно получить до шести лет. Паблик во "Вконтакте", в котором подобные картины публиковала художница Юлия Цветкова, должен быть заблокирован согласно решению Центрального райсуда Хабаровска.

Быдло напало на тиктокеров во время съемки клипа. Уголовное дело возбудили не на быдло, а на тиктокеров за то, что во время съемки на асфальте стояла икона. https://t.co/d8dZcWj8lY pic.twitter.com/Rs9MsO5Hwl — Zapretno.info (@zapretno) July 2, 2021

15 июня московское управление СК сообщила о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих) в отношении нескольких молодых людей, которые 11 июня на Нагорном бульваре снимали клип, "преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней - православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Тиктокеры подверглись нападению хулигана, того к ответственности не привлекли.

Сотрудники нижегородского Центра "Э" проводят доследственную проверку в отношении блогера Марии Чистяковой (Мари Говори) за публикацию этого твита. Богородица на нижнем белье возмутила 49 человек, которые и написали доносы. Ранее проверку проводил СК, но в возбуждении уголовного дела по статье 148 УК было отказано.