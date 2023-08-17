

Си и Путин в Московском зоопарке. Июнь 2019 года.



На фоне Джозефа Байдена и Дональда Трампа говорить о возрасте Владимира Путина и Си Цзиньпина как-то неуместно. По сравнению с бывшим и действующим американскими президентами, которые могут встретиться в новом цикле избирательной кампании, российский президент и китайский председатель выглядят, конечно же, не мальчишками, но политиками среднего возраста - и чего стесняться российской или китайской геронтократии на фоне американской? Неприличный вопрос, но сколько лет было Нэнси Пелоси накануне ухода с поста спикера палаты представителей? Да и Чак Шумер старше Путина... Не нужно быть Маргаритой Симоньян, чтобы обвинить меня в двойных стандартах и нежелании замечать бревно в американском глазу.



Но в том-то и дело, что в демократической стране значение имеет не возраст правителя, а срок его пребывания у власти. Возможности Байдена ограничены четырьмя, ну максимум восьмью годами пребывания в Белом доме. И в этом смысле сравнительно пожилой Байден не отличается с точки зрения планирования от сравнительно молодого Обамы, как сравнительно пожилой Рейган не отличался от сравнительно молодого Буша-младшего. У электоральных политиков, которые борются за власть и оставляют ее (пусть даже так неохотно, как Трамп), ясный горизонт планирования и точное понимание ответственности за ошибки и уж тем более за узурпацию власти. Срок пребывания в Белом доме неизбежно подойдет к концу, а американское государство с его независимой судебной системой, дотошными медиа и парламентскими расследованиями никуда не денется. Дональд Трамп может рассказать об этом подробнее.



У диктатора совершенно другая задача - удержаться у власти навсегда и войти в историю. Габриэль Гарсиа Маркес фантасмагорически описал это состояние стареющего правителя. "Осень патриарха" - как раз тот период, который начался и в России, и в Китае. Путину и Си Цзиньпину уже за 70. Оба правителя добились изменения правил сменяемости власти - пусть каждый по-разному, но обеспечили себе фактически пожизненное нахождение у власти. Политика обоих привела и Россию, и Китай к серьезнейшим экономическим кризисам и провалам за последние десятилетия. При этом каждому необходимо оправдывать свое вечное правление и стремиться занять место в истории, которое, по мнению диктатора, как раз и станет доказательством целесообразности третьего, четвертого, пятого - да какого угодно срока. Путин после оккупации Мариуполя и Бердянска похвалялся тем, что превратил Азов во внутреннее море России, и сравнивал себя с Петром I. Си Цзиньпин пошел дальше - добился внесения своих идей в конституцию КНР и устав КПК рядом с идеями Мао Цзэдуна. И это только начало.



При этом диктаторы ощущают дефицит времени. Относительно молодые Путин и Си в начале своего правления могли думать о текущих делах. В 70 лет диктатор не может не понимать, что для оформления "исторической роли" осталось каких-то там десять, ну максимум пятнадцать лет. И "патриарх" начинает суетиться.



Постаревший Сталин мог бы удовлетвориться ролью победителя в войне, мундиром генералиссимуса, памятниками, здравицами и неограниченной властью. Но нет! Чудовище готовилось к новом витку репрессий, спровоцировало войну в Корее, возможно, даже стремилось к ядерной войне - вот почему 5 марта 1953 года стало праздником для всего человечества, а отнюдь не только для прогрессивного. Мао было уже за 70, когда он начал свою безумную "культурную революцию". И такие примеры можно множить и множить. Потеря адекватности, подозрительность, манипулируемость, вера в разумность "преданных" проходимцев из ближайшего окружения - необязательно даже чиновников, могут быть просто Ковальчуки, мания величия и стремление продемонстрировать свою историческую роль вкупе с усиливающимся кризисом, внимание от которого нужно отвлечь победоносной войной, - все это гремучая смесь. Та самая смесь, которая привела Путина к войне с Украиной и заставляет Си со все большим вниманием смотреть в сторону Тайваньского пролива.



Вам, конечно, интересно узнать, завершится ли эта удручающая осень патриархов ядерной зимой? Многое будет зависеть от благоразумия Запада и понимания его лидерами всей степени рисков, от настроений в российской и китайской элитах, вручивших Путину и Си ключи от ларца с собственным будущим, в конце концов - от страха за свою собственную жизнь, который свойственен даже авторитарным правителям. Но предпосылки есть, чего уж там.