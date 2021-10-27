Аресты на 15 суток за сравнение гитлеровского и сталинского режимов, уголовные дела против блогеров, историков и художников - это новая фаза победобесия. Путинский режим продолжает яростно отстаивать мифы, насаждать культ и карать еретиков. Предел допустимой фронды обозначен на Валдайском форуме: историк Алексей Миллер робко высказался за свободу научной дискуссии, в которой, о ужас, могут звучать "рискованные, может быть, даже неправильные мнения". Путин в ответ снова выкатил кровавую арифметику: "Давайте не забудем, кто Берлин взял штурмом. Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли, на секундочку? У нас только под Сталинградом 1 миллион 100 тысяч человек погибло. У Великобритании сколько? 400 тысяч. Меньше полумиллиона и в США".

После этого и "парламент", и бастрыкинское ведомство принялись за дело с удвоенной прытью.

Группа депутатов и сенаторов внесла поправки в КоАП: до 15 суток ареста или символический штраф за "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского трибунала". При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается, а юрлицу грозит приостановка деятельности на 3 месяца.

Под прицелом оказался земляк и однофамилец историка Миллера. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку картины Кирилла Миллера "Живые и мертвые" на предмет "возможного оскорбительного характера образов погибших в Великой Отечественной войне". В СК поступили массовые доносы от участников онлайн-сообщества "Воспоминания ветеранов".

В среду в питерскую галерею "Свиное рыло", где картина была представлена на уже закончившейся выставке "Г.К.Ч.П.", пришли сотрудники Следственного комитета. Как рассказал один из основателей галереи художник Николай Копейкин, они долго осматривали "место происшествия" и заполняли протоколы, хотя картины в галерее давно нет, спрашивали, была ли на выставке картина с изображением "Бессмертного полка". Копейкин считает, что Миллер изобразил зомби-апокалипсис - "одни зомби несут фотографии других". Сам Миллер говорил, что его картина - "философская, о жизни и смерти", а "с историей, с Россией никакой связи нет".

В культурной столице органы всегда могут рассчитывать на помощь: дирекция Эрмитажа написала заявление в прокуратуру на посетителя, который повесил собственный портрет в Военной галерее и запостил фото в Инстаграм. Михаил Пиотровский просит проверить Кирилла Смородинова "на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества".

Проверку начали и в отношении рэпера Моргенштерна. Он поспешил извиниться.

Бастрыкин поручил проверить эти рассуждения Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы, высказанные в интервью Ксении Собчак, на предмет "оскорбления исторической памяти защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны" https://t.co/PxBQBA10MO pic.twitter.com/qZRHqyUPBP — Zapretno.info (@zapretno) October 27, 2021

Гораздо радикальнее высказывался о праздновании Дня Победы блогер-эмигрант Ислам Белокиев. Как мы уже рассказывали, ему вменяют часть 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Как обычно, кипит работа на украинском направлении: уголовное дело СК РФ готовится открыть против нескольких граждан Украины, которые добились демонтажа металлической копии ордена Отечественной войны на Марсовом поле во Львове.

За недостаточно грустные селфи у вечного огня в лучшем случае придется извиняться на камеру.

Десятки уголовных дел возбуждены в России по фактам размещения фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка". Обыски снимают на видео, озорников заставляют публично каяться. Последнее из известных дел такого рода открыто 20 октября в Архангельске.



Фото Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертный полк"

Осенние хроники победобесия были бы неполными без трейлера нового фильма Веры Сторожевой "Мария. Спасти Москву". В основу сюжета положена легенда о встрече Сталина с Матроной Московской. Согласно новому православно-сталинистскому канону, облет Москвы с иконой Божией матери уберег столицу от захвата немецкими войсками.