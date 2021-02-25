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Также: Портников, Свобода слова, История, Госдума, Запрещенка, Право, Колонки, СМИ, Общество, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Виталий Портников, Ирина Яровая, Алексей Навальный

статья Закон уродов

Виталий Портников, 25.02.2021
Ирина Яровая. Фото: er.ru
Ирина Яровая. Фото: er.ru
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Ирина Яровая опять на коне. Всякий раз, когда эта одиозная деятельница путинского режима - язык не поворачивается назвать ее политиком - появляется на телевизионных экранах с новыми законодательными инициативами, это становится свидетельством усиливающегося мракобесия. Яровая - живое доказательство того, что путинизм не имеет дна, что подлость бесконечна, а стремление удержаться у власти с помощью любых, даже самых дурнопахнущих методов пересиливает последние всхлипы угасающей совести.

Предыдущие "законы Яровой" уже привели на скамью подсудимых многих ни в чем не повинных жертв российского авторитаризма, дали возможность преследовать целые религиозные конфессии, безнаказанно следить за личной перепиской граждан и не просто мечтать, но и подготавливать почву для "суверенного интернета". Теперь Яровая - разумеется, не сама по себе, а по заданию старших товарищей - решила поглумиться над ветеранами.

Дались им эти ветераны! Нищенские пенсии, квартиры в хрущевках, трудная старость в деградирующей стране, которая вспоминает о них раз в году, на 9 мая, когда владельцу дворца в Геленджике и прочих безвкусиц хочется порезвиться в лучах чужого подвига, а его сторонники бьются в падучей победобесия. И опять - нищета, забытье, ожидание следующего праздника...

Но теперь о ветеранах будут вспоминать чаще - очевидно, травля Навального за мнимое оскорбление Игната Артеменко вдохновила Яровую и ее кураторов из президентской администрации. Теперь ветеранов - тех, кто еще жив - будут при первой же удобной возможности тащить в суд, требовать подать заявление против неугодных власти политиков, историков, активистов. Теперь за простую попытку рассказать правду об истории Второй мировой войны можно будет угодить в тюремную камеру. Теперь подлеца нельзя будет назвать подлецом только потому, что в его биографии, помимо подлости, будет еще и участие в военных действиях или - а это, я думаю, на очереди - руководство ими.

И тут из-за спины Яровой, Хинштейна и Шаманова выглядывает светлый лик вождя всех времен и народов. Того, кто, по слову Александра Галича, принимает парад уродов - вот именно это сейчас и происходит на наших глазах. А мы-то, наивные, думали, что Сталин никогда не вернется, что он умер позавчера или хотя бы вчера - но вот он, умирать и не собирался, возвращается, грозит новым сроком за оскорбление собственного величия - ну или хотя бы достоинства тех, кто с его именем якобы шел в бой. Ну в самом деле: если ты с его именем шел в бой, а сейчас какая-то шелупонь оскорбляет светлую память твоего генералиссимуса и это приводит к учащенному пульсу и ухудшению общего состояния здоровья, то не стоит ли отправить шелупонь на лесоповал?

Что товарищ Яровая и собирается сделать. И это никакая не фантасмагория, не роман Войновича, не Оруэлл. Нет. Это Государственная дума, XXI век, 2021 год.

Это Россия.

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