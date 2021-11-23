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Также: Свобода слова, История, Право, Запрещенка, Россия, Соколов, СМИ, Общество, Политика, Колонки | Персоны: Борис Соколов, Иосиф Сталин, Виталий Милонов

статья Ветеранское людоедство

Борис Соколов, 23.11.2021

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор с жалобой на "Радио Свобода" в связи с публикацией моей статьи, посвященной приказу № 270 и судьбам советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны. На русскую службу "РС" составили протокол о публичном распространении заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (часть 4.1 статьи 13.15 КоАП).

Речь идет о шифрограмме будущего маршала Георгия Жукова (тогда генерала армии и командующего Ленинградским фронтом) за номером 4976 от 28 сентября 1941 года: добровольно сдавшимся врагу он грозил расстрелом - не только их самих по возвращении из плена, но и членов их семей. Милонов усомнился в том, что эта шифрограмма действительно существует.

Подлинность шифрограммы доказывает следующий документ, который я впервые опубликовал в 2000 году в газете "Известия". Начальник Главного политического управления Рабоче-крестьянского военно-морского флота армейский комиссар 2 ранга Иван Рогов 5 октября 1941 года писал секретарю Центрального Комитета ВКП(б) Георгию Маленкову:

"Начальник Политического управления Балтфлота издал 28.9.41 г. директиву за № 110/с, в которой указывает: "Разъяснить всему личному составу кораблей и частей, что все семьи краснофлотцев, красноармейцев и командиров, перешедших на сторону врага, сдавшихся в плен врагу, будут немедленно расстреливаться, как семьи предателей и изменников Родины, а также будут расстреливаться и все перебежчики, сдавшиеся в плен врагу, по их возвращении из плена".

Я немедленно запросил ПУБалт, на основании каких указаний издана директива, противоречащая указаниям приказа Ставки Верховного Командования Красной Армии № 270.
Член Военсовета КБФ т. СМИРНОВ и начальник ПУ КБФ т. ЛЕБЕДЕВ в своей телеграмме от 4.10.41 г. сообщают, что директива № 110/с составлена на основе шифрограммы командующего Ленинградским фронтом т. Жукова за № 4976, в которой сказано: "Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращении из плена они также будут все расстреляны".
Народному комиссару ВМФ т. КУЗНЕЦОВУ и мне неизвестно, что п. 2 приказа Ставки № 270 изменен.
Считаю, что шифрограмма № 4976 командования Ленинградского фронта противоречит указаниям приказа № 270 Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии". (РГАСПИ, ф. 83, оп. 1, д. 18, л. 18-19).

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Стоит добавить, что основанная на шифрограмме Жукова директива начальника Политуправления Балтфлота № 110/с от 28 сентября 1941 года была отменена в январе 1942 года Военным советом Ленинградского фронта как незаконная (Ломагин Н.А. Настроения защитников и населения Ленинграда в период обороны города, 1941-1942 гг. // Ленинградская эпопея. Организация обороны и население города / Под ред. В.М. Ковальчука, Н.А. Ломагин, В.А. Шишкин. СПБ: Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН, 1995. С. 243, 258). Фактически это означает, что приказ Жукова, содержащийся в шифрограмме № 4976, тоже был признан незаконным.

Казалось бы, факт существования шифрограммы не должен вызывать сомнений. Как сообщил директор русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый, радиостанция попросила Роскомнадзор обратиться в архивы: "Они обратились, все документы, на которые ссылается в своей авторской статье Борис Соколов, существуют и цитаты верные. Несмотря на это, РКН передал протокол в суд. Будем защищаться". Административный протокол Роскомнадзор, по словам Шарого, составил "за то, что указание Жукова было якобы не приказом, а "разъяснением" и что автор стремится дискредитировать Жукова, называя его действия "драконовскими" и "зловещими"".

Тут необходимо заметить, что, как следует из письма Рогова Маленкову, жуковская шифровка никак не может считаться разъяснением приказа № 270 хотя бы потому, что ему прямо противоречит. Ведь этот приказ предполагал лишь ссылку, но никак не расстрел семей добровольно сдавшихся врагу. Насчет расстрела семей перебежчиков - это собственный жуковский приказ, ни на каких других приказах не основанный. По сути этот приказ независимо от того, успели ли расстрелять кого-нибудь из членов семей сдавшихся в плен до отмены жуковской новации или нет, вводил практику заложничества, осужденную, как известно, на процессе над главными военными преступниками в Нюрнберге. И непонятно, почему историк не может оценить соответствующий жуковский приказ в достаточно резких выражениях.

Раз оценочные суждения историков становятся поводом для административных протоколов, значит, в сфере истории мы практически вернулись к советским временам, и теперь о советском прошлом, да и о более ранней истории России начиная с легендарного Рюрика, теперь можно будет писать только в восторженно-патриотических тонах. И ни в коем случае нельзя критиковать маршала Георгия Жукова, генералиссимуса Иосифа Сталина, маршала Лаврентия Берию, генерал-полковника Виктора Абакумова, генерала армии Всеволода Меркулова, а также тысячи и тысячи чекистов рангом пониже, в том числе творивших беззакония в довоенные, военные и послевоенные годы. Ведь все они - ветераны Великой Отечественной войны!

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