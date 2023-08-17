Кому стать обрубком
Стиан Йенссен (слева) и Йенс Столтенберг
От редакции
Глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен дезавуировал собственные слова о возможном размене украинских территорий на членство в Альянсе. Скандальное заявление было сделано в контексте обсуждения сценариев завершения войны - в неофициальной обстановке, с надлежащими оговорками насчет того, что решение принадлежит Украине. Но прозвучало оно из уст ближайшего помощника натовского генсека, а не рядового пораженца из числа экспертов.
Тут нет никаких иллюзий: пресловутый "сценарий" все еще обсуждается как возможный, "партия чемберленов" не сдается. Заметная часть западного истеблишмента готова позволить российскому террористическому режиму урвать кусок Украины.
Сколько уже сказано правильных слов о том, что формула "земли в обмен на мир" означает поражение, катастрофу, позор и продолжение войны. За полтора года все аргументы отлиты в граните. Идея размена не выдерживает никакой критики ни с моральной, ни с правовой, ни с прагматической точки зрения. Она максимально абсурдна, кощунственна, разрушительна для миропорядка, международного права, репутации западного альянса, убийственна для тех, кто сейчас находится в заложниках у российских оккупантов. По сути это валидация геноцида. Никакие договоренности с Путиным невозможны, и никакие договоренности не утолят аппетитов РФ. Каждый сантиметр Украины должен быть деоккупирован. Любые альтернативы полной украинской победе - глобальный успех террористов.
Но не проходит и дня, чтобы кто-то из видных западных политиков или экспертов не изрыгнул очередную порцию токсичной миротворческой риторики. Во многом это результат многолетних российских усилий по созданию сетей влияния в Европе и США. Конечно, не все делают это с таким бесстыдством, как одиозный Николя Саркози: во вчерашнем интервью Le Figaro экс-президент Франции выдал полный набор антиукраинских тезисов, будучи лично виновным в сговоре с агрессором и получая от него крупные денежные подачки.
Конечно, главный вопрос - каковы расклады в Вашингтоне. Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя на последнем брифинге формулу "членство в НАТО в обмен на территориальные уступки", усмехнулся и заверил, что ничего подобного не обсуждается, а все усилия сосредоточены на помощи Украине. Однако о том, что в Вашингтоне до сих пор боятся полного разгрома путинской армии, свидетельствуют не только многочисленные утечки, но и реальное положение дел с поставками дальнобойных ракет и истребителей. Гарри Каспаров прямо обвиняет байденовскую администрацию в предательстве Украины и собственных национальных интересов - закулисных переговорах с Путиным и торможении поставок оружия.
Намечающийся успех ВСУ на южном фронте должен нанести мощный удар по лагерю "писников".
Однако успехи деоккупации не остановят уничтожения Украины с воздуха. И если полноценное членство в НАТО возможно только после полного изгнания захватчиков, то единственный способ прекратить русский ракетный террор - англо-американские гарантии безопасности для неоккупированной части Украины. От вильнюсского саммита ждали чего-то подобного. Такие гарантии, конечно, стали бы фиксацией временных территориальных потерь - но без договорняка с агрессором и с обязательством восстановить территориальную целостность Украины.
Перетягивание каната между черчиллями и чемберленами продолжается. Страх "поражения и распада РФ" остается мощным фактором западной политики. Как выяснилось, естественная дезинтеграция России многих пугает сильнее, чем насильственное расчленение Украины. И почему-то именно Украину эти уважаемые люди готовы представить себе в виде государства-обрубка, а не Россию - после всего, что она сделала со своими и чужими народами.
Стиан Йенссен, руководитель офиса генсека НАТО
Я думаю, что решением проблемы может стать отказ Украины от части территорий и получение взамен членства в НАТО... Я не говорю, что все должно быть именно так. Но это может быть вариантом решения.
...Важно начать обсуждение путей выхода (завершения войны. - Ред.).
...Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры... В вопросе о будущем членстве Украины в НАТО наметилось значительное движение. В интересах всех, чтобы война не повторилась.
Россия испытывает огромные трудности в военном плане, и кажется нереальным, что она сможет захватить новые территории. Сейчас речь идет скорее о том, что удастся вернуть Украине.
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/jl7V5e/aapner-for-at-ukraina-avgir-territorium-i-bytte-mot-nato-medlemskap
Мое заявление было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего для Украины, и я не должен был говорить об этом в таком тоне. Это была ошибка.
Если - и я подчеркиваю, если - вы дойдете до точки, где вы сможете вести переговоры, военная ситуация "на земле", кто какие территории контролирует, будет главным, именно это окажет решающее влияние на исход войны. Именно по этой причине очень важно, чтобы мы поддержали украинцев тем, в чем они нуждаются.
Другой важный момент заключается в том, что Украине нужны гарантии безопасности на будущее... Я не буду сейчас рассуждать об этом, но должна быть структура, которая обеспечит, чтобы это не повторилось. Сейчас главное, чтобы украинцы и союзники добились прогресса на поле боя, а все остальное - потом.
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/RGw9b8/nato-topp-nyanserer-uttalelse-ukraina-bestemmer-fredsvilkaar
Олег Николенко, представитель МИД Украины
Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий являются абсолютно неприемлемыми. Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгует. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Вместо этого в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО.
Настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей.
https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid0oMQkxtWmpVgPefZkD8aUvoskR9i4Whssvc6SDrz8hhAADA5RAAf4x1xLQBLv5DMol
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Обмен территорий на зонтик НАТО? Это просто смешно. Это означает сознательный выбор поражения демократии, поощрение глобального преступника, сохранение российского режима, разрушение международного права, передачу войны другим поколениям. Собственно, почему Россия, не проиграв, должна добровольно отказаться от провокаций, гибридов и своего обычного поведения? Очевидно, что если Путин не потерпит сокрушительного поражения, политический режим в России не изменится, а военные преступники не будут наказаны, то война обязательно вернется с возросшим аппетитом России. Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, будем честны, триумф Путина не принесут миру мира, а принесут бесчестье и войну. Это касается любого формата нового "раздела Европы", в том числе и под зонтиком НАТО. Зачем же тогда предлагать столь желанный для России сценарий замораживания, а не ускорение поставок оружия? Убийц не следует поощрять чудовищными индульгенциями.
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