

Стиан Йенссен (слева) и Йенс Столтенберг



От редакции



Глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен дезавуировал собственные слова о возможном размене украинских территорий на членство в Альянсе. Скандальное заявление было сделано в контексте обсуждения сценариев завершения войны - в неофициальной обстановке, с надлежащими оговорками насчет того, что решение принадлежит Украине. Но прозвучало оно из уст ближайшего помощника натовского генсека, а не рядового пораженца из числа экспертов.



Тут нет никаких иллюзий: пресловутый "сценарий" все еще обсуждается как возможный, "партия чемберленов" не сдается. Заметная часть западного истеблишмента готова позволить российскому террористическому режиму урвать кусок Украины.



Сколько уже сказано правильных слов о том, что формула "земли в обмен на мир" означает поражение, катастрофу, позор и продолжение войны. За полтора года все аргументы отлиты в граните. Идея размена не выдерживает никакой критики ни с моральной, ни с правовой, ни с прагматической точки зрения. Она максимально абсурдна, кощунственна, разрушительна для миропорядка, международного права, репутации западного альянса, убийственна для тех, кто сейчас находится в заложниках у российских оккупантов. По сути это валидация геноцида. Никакие договоренности с Путиным невозможны, и никакие договоренности не утолят аппетитов РФ. Каждый сантиметр Украины должен быть деоккупирован. Любые альтернативы полной украинской победе - глобальный успех террористов.



Но не проходит и дня, чтобы кто-то из видных западных политиков или экспертов не изрыгнул очередную порцию токсичной миротворческой риторики. Во многом это результат многолетних российских усилий по созданию сетей влияния в Европе и США. Конечно, не все делают это с таким бесстыдством, как одиозный Николя Саркози: во вчерашнем интервью Le Figaro экс-президент Франции выдал полный набор антиукраинских тезисов, будучи лично виновным в сговоре с агрессором и получая от него крупные денежные подачки.



Конечно, главный вопрос - каковы расклады в Вашингтоне. Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя на последнем брифинге формулу "членство в НАТО в обмен на территориальные уступки", усмехнулся и заверил, что ничего подобного не обсуждается, а все усилия сосредоточены на помощи Украине. Однако о том, что в Вашингтоне до сих пор боятся полного разгрома путинской армии, свидетельствуют не только многочисленные утечки, но и реальное положение дел с поставками дальнобойных ракет и истребителей. Гарри Каспаров прямо обвиняет байденовскую администрацию в предательстве Украины и собственных национальных интересов - закулисных переговорах с Путиным и торможении поставок оружия.



Намечающийся успех ВСУ на южном фронте должен нанести мощный удар по лагерю "писников".



Однако успехи деоккупации не остановят уничтожения Украины с воздуха. И если полноценное членство в НАТО возможно только после полного изгнания захватчиков, то единственный способ прекратить русский ракетный террор - англо-американские гарантии безопасности для неоккупированной части Украины. От вильнюсского саммита ждали чего-то подобного. Такие гарантии, конечно, стали бы фиксацией временных территориальных потерь - но без договорняка с агрессором и с обязательством восстановить территориальную целостность Украины.



Перетягивание каната между черчиллями и чемберленами продолжается. Страх "поражения и распада РФ" остается мощным фактором западной политики. Как выяснилось, естественная дезинтеграция России многих пугает сильнее, чем насильственное расчленение Украины. И почему-то именно Украину эти уважаемые люди готовы представить себе в виде государства-обрубка, а не Россию - после всего, что она сделала со своими и чужими народами.