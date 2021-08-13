О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Freepress/m.282331.html
Также: Свобода слова, Запрещенка, История, Россия, СМИ, Общество, Политика | Персоны: Сергей Ковалев

статья От редакции: Ковалев и запрещенка

13.08.2021

Сергей Адамович ушел в тот момент, когда русская интеллигенция совершает коллективное надругательство над самой сутью того, что он с таким невероятным упорством делал в жизни. В эти дни в российском сегменте соцмедиа происходит массовая самозачистка: люди удаляют контент под угрозой штрафов и посадок. Их нельзя осуждать, нельзя требовать гражданского подвига, но нужно понимать, что происходит.

Для свободы слова в России Сергей Ковалев - ключевая фигура. Не только потому, что делал легендарную "Хронику текущих событий" (главное неподцензурное СМИ), а потом передавал информацию из зоны буквально через свое нутро, заглатывая капсулы с "неразрешенным контентом", но прежде всего потому, что с самого начала не отступал ни на пядь: за свободу сообщать факты и высказывать собственное мнение он готов был принять лагерный срок, оголтелую травлю и черную неблагодарность.

Ковалев принципиально прожил жизнь без цензуры и самоцензуры. Мы увидели, что такой прямой жизненный путь может быть долгим. Его долголетие было благословением для всех нас. А от страха он будет спасать нас и после прощания.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
13.08.2021
статья Статьи по теме
Сергей Ковалев. Фото: Грани.Ру

Герой не нашего времени

Илья Мильштейн, 02.03.2020

Сергею Адамовичу Ковалеву - 90. Несгибаемый политзек, участник правозащитного движения в СССР, в постсоветской России он возглавил Комиссию по правам человека при президенте, а затем стал первым омбудсменом. Во время первой чеченской Ковалев, рискуя жизнью, спасал людей и ушел в отставку, протестуя против войны. Илья Мильштейн - о великом гражданине.


Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах