Сергей Адамович ушел в тот момент, когда русская интеллигенция совершает коллективное надругательство над самой сутью того, что он с таким невероятным упорством делал в жизни. В эти дни в российском сегменте соцмедиа происходит массовая самозачистка: люди удаляют контент под угрозой штрафов и посадок. Их нельзя осуждать, нельзя требовать гражданского подвига, но нужно понимать, что происходит.

Для свободы слова в России Сергей Ковалев - ключевая фигура. Не только потому, что делал легендарную "Хронику текущих событий" (главное неподцензурное СМИ), а потом передавал информацию из зоны буквально через свое нутро, заглатывая капсулы с "неразрешенным контентом", но прежде всего потому, что с самого начала не отступал ни на пядь: за свободу сообщать факты и высказывать собственное мнение он готов был принять лагерный срок, оголтелую травлю и черную неблагодарность.

Ковалев принципиально прожил жизнь без цензуры и самоцензуры. Мы увидели, что такой прямой жизненный путь может быть долгим. Его долголетие было благословением для всех нас. А от страха он будет спасать нас и после прощания.