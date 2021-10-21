Официальная статистика дает некоторое представление о размахе цензуры и репрессий в России. За первые 9 месяцев этого года Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч единиц контента. Причем на социально неодобряемые материалы (наркотики, суицид, детская порнография) приходится лишь 166 тысяч единиц. Одновременно МВД рапортует об увеличении числа "экстремистских преступлений" в январе-сентябре на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только за последние несколько дней наша хроника пополнилась яркими примерами преследований за мнения и творчество.

В Уссурийске три месяца колонии общего режима дали Ларисе Кривоносовой, снявшейся в популярном интернет-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Ей вменили уклонение от административного надзора. В 2017 году Кривоносова освободилась по УДО из хабаровской колонии, где отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Административный надзор за ней установили летом 2020 года из-за "нарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность". Перед тем как оформить срок по уголовной статье, ее посадили на 10 суток по статье о незаконном ношении форменной одежды.

Ларисе Кривоносовой оформили 3 месяца колонии общего режима за участие в роликах о похождениях Виталия Наливкина. Актриса пародировала официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Оформить срок было легко, так как Кривоносова до начала актерской карьеры была освобождена по УДО pic.twitter.com/A3CKShF80p — Zapretno.info (@zapretno) October 21, 2021

"Эхо Москвы" по требованию Роскомнадзора удалило со своего сайта видео Александра Невзорова "Путин на дискотеке, Певцов в Думе, паддофилы в церкви, Собчак в аварии и ордена за садизм", сообщил в своем телеграм-канале главред радиостанции Алексей Венедиктов. Цензоры посчитали, что это видео "содержит информацию, возбуждающую социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемой по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям".

Архангельскую активистку Ольгу Елсакову оштрафовали на 15 000 рублей по статье о возбуждение ненависти и вражды за комментарии о полицейских, оставленные ее во "Вконтакте" в 2020 году. Елсакова использовала слова "полицаи", "гнилые полицаи", "волки-полицаи", "геноцидники"; обвиняла сотрудников правоохранительных органов в защите интересов коррупционеров.

В Кемерове в отношении экс-кандидата в Госдуму от "Яблока" Вячеслава Чернова открыли два административных дела по статье о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП). Поводом стали два видео, опубликованные им в Инстаграме. В первом видео активист критикует известного кузбасского олигарха и бывшего вице-губернатора Игоря Прокудина, во втором - депутатов райсовета города Таштагол.

В другом видео Чернов, согласно второму протоколу, для характеристики представителей российской власти использовал такие слова: шайка жуликов в мантиях, продажные жалкие депутатишки, шайки бессовестных жуликов, шайка одуревших мерзавцев, мучители — Zapretno.info (@zapretno) October 21, 2021

В конце октября в Москве начнется процесс по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Судить будут Руслана (Музаффара) Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за публикацию этой фотографии.

Лаконичное и сильное художественное высказывание получилось у Руслана Бобиева и Анастасии Чистовой: оральный секс с женщиной-полицейским на фоне собора Василия Блаженного. Оба сели на 10 суток, Бобиева еще оштрафовали на 5 тысяч и заставили записать извинение на видео. 1/2 pic.twitter.com/JzS0e88W2G — Грани.Ру (@GraniTweet) October 1, 2021

После митинга памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного, прошедшего 15 октября в столице Татарстана, против Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) возбудили административное дело за разжигание вражды между русскими и татарами. Поводом стало обращение президиума ВТОЦ к Госсовету Татарстана, которое на митинге зачитал академик Абдуллазян Залялов. В этом тексте критикуется принятая в прошлом году конституционная поправка о "госсударствообразующем" русском народе. Авторы обращения требуют принять закон о том, что татарский народ - "не колониальный, а государствообразующий".

Администрация Южно-Уральской железной дороги решила демонтировать скульптуру на вокзале в Кургане. Кошка, сидящая на чемоданах, оскорбила блюститетей морали слишком глубоким декольте.

Октябрьский райсуд Петербурга признал экстремистской книгу "Библия Сатаны", выпущенную в 2009 году издательством "Древний город: Общество сознания смерти" на 666 страницах. По данным "Коммерсанта", издательство вымышленное. Ответчиком по иску выступал Алексей Стадник, который купил сатанинский том на книжной ярмарке в Москве, а затем продал его в интернете за 3 тысячи рублей Дарье Вараксиной. Та и передала книгу в ФСБ. Как указано на некоторых книжных сайтах, издание представляет собой полный литературный перевод "Сатанинской Библии" Антона Шандора Лавея. Экспертиза, проведенная Центром экспертиз Петербурского университета, показала, что "в тексте книги имеются признаки унижения чувств христиан, выявлено поругание канонов Библии, бог сравнивается с трупом и бешеной собакой".