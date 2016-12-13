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Ильдар Дадин рассказал подробности своего этапирования из ИК-7 в карельском поселке Сегеж. Об этом политзаключенный написал в письме, отправленном 4 декабря из СИЗО-2 Вологды.

По словам Дадина, об этапировании из ИК-7 ему объявили 2 декабря сразу после обеда. "Видимо, специально, чтобы я не мог нормально собраться и предъявить по многочисленным нарушениям даже при отъезде, сказали мне собираться за 30-45 минут до фактического отъезда. Снова (при сборке) перевернули все вещи. Ничего не дали проверить - сначала снова перемешали все мои вещи, затем за меня без моего разрешения просто побросали все в сумки и едва ли не бегом погнали меня в автозак на отправку", - пишет Дадин.

При этом тюремщики во время сборов требовали от политзека подписать различные документы, в том числе финансовые. Дадин отказался подписывать документ, в котором "увидел много каких-то расходов, которых не делал". По подсчетам самого политзека, на его лицевом счете должно было оставаться больше денег, чем указано в документах.

"Уверен, что о моем выезде знали заранее, просто специально так делают, чтобы не ожидающий ничего человек не мог нормально собраться, все проверить, чтобы подсунуть ему на подпись множество сфабрикованных документов, при этом надеясь, что человек в спешке не будет разбираться и все подпишет", - отмечает Дадин.

"В общем, днем в пятницу бегом-бегом, впопыхах, вывезли меня из ИК-7, привезли на поезд, посадили на него и сегодня (4 декабря. - Ред.) к утру поезд привез меня в Вологду, - пишет Дадин. - Мне здесь выделили в карантине едва ли не VIP-апартаменты, какую-то четыреместную, на меня одного, камеру, после ремонта".

"Я у них так отъелся, как уже не помню, когда в последний раз (так) ел, - описывает Дадин условия в Вологде. - Здесь, в СИЗО-2 Вологды, при обыске все делали культурно и аккуратно, ничего не переворачивали, все вежливо. Сводили в душ и даже на прогулку. В общем, небо и земля по сравнению с нацистами, беспредельщиками и преступниками Карелии".

Политзеку сообщили, что в ночь на 5 декабря его отправят дальше. Конечный пункт назначения неизвестен.

5 декабря представитель Дадина в Европейском суде по правам человека Николай Зборошенко сообщил, что политзаключенного этапировали из ИК-7. "Сегодня утром я прибыл в ИК-7 в Сегеже, чтобы опросить Дадина и ознакомиться с его личным делом, но сотрудник колонии в звании майора, он не представился, сообщил, что Дадин этапирован из колонии", - сказал Зборошенко. По его словам, куда именно был отправлен Дадин, сотрудники колонии не сообщили, а информация об этапировании была предоставлена устно.

По словам пресс-секретаря управления ФСИН по Карелии Виталия Фефелова, Дадина этапировали в колонию в другом регионе. Он отметил, что решение об этапировании Дадина принималось в Москве<. "Столько разговоров было о переводе, и Москва приняла решение. Нам пришло указание, - сказал фсиновец. - Прибыл спецнаряд из Москвы, и Дадин был отправлен из Карелии. По закону мы не можем сказать, в какой регион его перевели, поэтому стоит ожидать информации от самого Дадина, который в течение 10 дней с момента прибытия к месту отбывания наказания уведомляет по выбору одного из своих родственников о том, где он отбывает наказание".

По словам жены политзека Анастасии Зотовой, Дадина везут в Кировскую область. Это также подтвердил источник в карельском управлении ФСИН.