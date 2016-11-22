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Администрация карельской ИК-7 в Сегеже подвергла политзека Ильдара Дадина взысканию, обвинив его в драке с сокамерником. Об этом сообщает "Петрозаводск говорит" со ссылкой на пресс-секретаря регионального УФСИН Виталия Фефелова.

Взыскание наложено и на сокамерника, добавил чиновник.

О каких именно взысканиях идет речь, фсиновец пояснить затруднился.

Между тем Интерфакс передает со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову, что карельский главк ФСИН направил чиновнице запрошенные ею аудио и видео из личного дела Дадина, в выдаче которых тюремщики ранее отказали членам президентского Совета по правам человека Игорю Каляпину и Павлу Чикову, посетивших ИК-7 с инспекцией 7-8 ноября.

"Они еще не пришли, но я знаю точно, что их направили, поэтому со дня на день они должны поступить", - заверила чиновница.

Как пишет "Медиазона", Москалькова также сообщила, что мать Дадина после сообщения о драке между политзеком и сокамерником обратилась к ней с просьбой о переводе сына в другую колонию. Чиновница рассказала, что передала эту просьбу во ФСИН, однако там ей ответили, что до окончания доследственной проверки, предпринятой по заявлению сокамерника, такой перевод невозможен.

О начале проверки в отношении политзека сообщила в пятницу его жена Анастасия Зотова. В понедельник ТАСС уточнил, что проверку ведет Сегежский райотдел полиции, а по ее итогам против политзека может быть возбуждено дело по статье 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) или 116 УК (побои), каждая из которых предусматривает до двух лет колонии.

О драке с участием Дадина карельское УФСИН сообщило 17 ноября. Как утверждалось, днем раньше между политзеком и его сокамерником произошла на бытовой почве словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Дадин, по словам тюремщиков, получил лишь "ссадину в области губы", тогда как его противника направили на медобследование в связи с "многочисленными травмами головы".

Как утверждалось, фсиновцы развели заключенных по разным помещениям.

РИА "Новости" тогда же передавало, будто противником Дадина был гражданин Узбекистана, конфликт случился из-за кипятильника, а драку начал сам политзек.

Между тем активисты, знакомые с политзеком, указывали, что он совершенно не агрессивен. Несмотря на то что Дадин раньше занимался боксом, отмечали оппозиционеры, не было ни одного случая, чтобы он разрешал споры драками.

Вечером 17 ноября Зотова передала со ссылкой на сообщение мужа, что драку начал именно сокамерник. "Посадили к нему какого-то узбека, осужденного черт разберет за что, возможно "активиста" (осужденного, сотрудничающего с администрацией. - Ред.), - говорилось в публикации. - И в какой-то момент данный товарищ начинает на Ильдара бычить, рассекает ему губу, хватает за шею, пытается завалить на пол... Администрация ничего не предпринимает, пока Ильдар не начинает отбрыкиваться - видимо, чтобы была видеозапись для очередного взыскания".

"А этого узбека от моего мужа даже не отселили!!!" - добавила Зотова. Таким образом, даже если фсиновцы действительно развели участников драки по разным камерам, как это говорилось в сообщении тюремного главка, в дальнейшем сокамерника вернули к политзеку.

При этом на фото, которое во вторник опубликовал "Петрозаводск говорит", на лице у Дадина больше повреждений, чем у его противника.

В субботу стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Дадина на пытки в ИК-7. Ответ на поставленные вопросы Россия должна представить в Страсбург до 16 декабря.