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Еще двое заключенных карельских колоний пожаловались на пытки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Анну Кутузову, посетившую ИК-1 строгого режима в поселке Надвоицы Сегежского района.

Кутузова рассказала РБК, что заключенные Зелимхан Гелисханов и Анзор Мамаев заявили Кутузовой о регулярных пытках. Как следует из протокола адвокатского опроса Гелисханова, пытки в отношении него начались в 2012 году после отказа вступить в так называемую секцию дисциплины и порядка при колонии. В частности, по словам заключенного, его подвешивали в наручниках к решетке, неоднократно причиняли телесные повреждения различной степени тяжести.

По словам адвоката, Мамаев рассказывал о случаях насилия в колонии омбудсмену Татьяне Москальковой. 3 ноября она приезжала в ИК-7 в Сегеже для проверки заявления о пытках политзаключенного Ильдара Дадина. После этого Мамаева перевели из ИК-7 в ИК-1. Там его продолжают избивать, заявил заключенный в разговоре с Кутузовой.

Как сообщила Кутузова "Медиазоне", со вторника Мамаев объявил голодовку. "Дело в том, что его избивали в ИК-7 на протяжении длительного времени, пока он там содержался. Заставляли есть свинину, в рот заталкивая котлеты, - рассказала адвокат. - Потом приехали правозащитники, он сообщил об этих фактах. Мамаева посредством уговоров и преференций пытались заставить отказаться от этих слов, но он свою линию поддерживал".

"Он сейчас объявил голодовку, с утра 15-го числа не принимает пищу, и у него телесные повреждения. На руке синяк и на ноге синяк - это пытка под названием "растяжка", туловище тянули в разные стороны, и от захватов остались синяки", - сообщила Кутузова. Сейчас Мамаев находится в одиночном помещении камерного типа. "Там очень холодно, я присутствовала внутри, где расположены камеры, и сидела в пальто", - отметила адвокат.

По словам Кутузовой, заявление с требованием проверить жалобу Гелисханова было отправлено в прокуратуру Карелии 11 ноября. В карельской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подтвердили факт получения заявления от Гелисханова и отметили, что оно уже передано в республиканское управление СКР.

Заявление о пытках Мамаева адвокат направит в прокуратуру в ближайшее время.

9 ноября стало известно об акции протеста заключенных ИК-7 во время визита в колонию Игоря Каляпина и Павла Чикова. Как рассказывали правозащитники, 7 ноября зэки из 3-го ОСУОНа (отряда строгих условий отбывания наказания) поднялись на крышу своего барака с плакатом "Люди, помогите", рассчитывая привлечь внимание правозащитников. Однако фсиновцы пресекли акцию еще до того, как визитеры увидели протестующих. Вечером того же дня всех шестерых протестовавших вывезли в ИК-1.

На другой день правозащитники узнали об акции от одного из заключенных и обратились с сопровождавшему их замначальника регионального УФСИН полковнику Алексею Федотову (бывшему начальнику ИК-7) с просьбой организовать встречу с протестовавшими. Фсиновец ответил отказом. Обращение к председателю СПЧ Михаилу Федотову результата также не дало.

Во вторник все шестеро были помещены в штрафной изолятор ИК-1. В тот же день там побывала сегежский адвокат Наталья Василькова, которая вместе с москвичами Алексеем Липцером и Ксенией Костроминой представляет интересы Дадина. Она встретилась с одним из переведенных из ИК-7 Антоном Индейкиным. Тот сообщил, что причиной помещения в ШИЗО стало обвинение в "массовых беспорядках". Фамилии всех протестовавших неизвестны - "сам Индейкин не всех знал", пояснила адвокат.