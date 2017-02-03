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статья "Град" и строения

Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
фотогалерея

Обстрелы Авдеевки продолжаются - российские "Грады" с улиц Донецка бьют по жилым домам и гуманитарной зоне, где развернуты пункты обогрева. Артиллерия ДНР начала обстрел дорог, пытаясь отрезать Авдеевку от путей снабжения. Ремонтные бригады под обстрелом не могут приступить к работе, город остается без электричества. Волонтеры везут продукты и вещи для местных жителей и защитников города. Фоторепортаж Ивана Любыша-Кирдея из Авдеевки.
Госдепартамент США. Фото: Википедия

новость Сто тысяч "почему"

США аннулировали около 60 тысяч виз в рамках исполнения указа Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан семи мусульманских стран. До этого СМИ сообщали, что число аннулированных виз превысило сто тысяч. Однако в Госдепартамените пояснили, что в эту цифру входят визы, аннулированные вне связи с указом Трампа, а также с истекшим сроком действия.
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru

новость К мандатам почтения нету

ФСИН отказалась пустить в ИК-7 в карельской Сегеже членов СПЧ. В тюремном ведомстве заявили, что они "не относятся к категории лиц", имеющих право контролировать места заключения. Это первый случай, когда членов совета не пускают в колонии и СИЗО, отметил Игорь Каляпин. О систематических жестоких пытках в ИК-7 стало известно благодаря политзеку Ильдару Дадину.
Штаб-квартира AIVD. Фото: aivd.nl

новость Антиголландская болезнь

Россия, Китай и Иран совершили сотни попыток взломать правительственные сети Нидерландов. Директор службы общей разведки и безопасности страны (AIVD) Роб Бертоле назвал это "угрозой демократии". По его словам, атакам подвергаются и голландские компании. В МВД Нидерландов заявили, что подсчет голосов на предстоящих выборах проведут вручную из-за уязвимости компьютерных систем.
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com

новость Повтор в виде фарса

Гособвинение на судебном процессе по делу "Кировлеса" потребовало для Алексея Навального пять лет, а для Петра Офицерова - четыре года условного лишения свободы. Именно такой приговор был вынесен на первом процессе. Впоследстви ЕСПЧ признал его несправедливым, а ВС отменил. "Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать", - отметил Навальный.
Сергей Данкверт. Фото: fsvps.ru

новость Мясная месть

С 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, ведомство сомневается в "истинности белорусского происхождения" этой продукции. Буквально перед этим Александр Лукашенко поручил возбудить в отношении Данкверта уголовное дело "за нанесение ущерба государству".

Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
цитаты

новость Путина опутали враги

Отношения между Минском и Москвой переживают кризис из-за определенных сил в руководстве России, чьи действия расходятся с позицией президента Владимира Путина, заявил Александр Лукашенко. По его словам, договор о границе между странами был нарушен по приказу "сильного эфэсбэшника". Лукашенко также назвал нецелесообразным создание российской военной авиабазы на территории страны.
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru

новость От греха подальше

Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск Ильдара Дадина на его перевод из карельской колонии в ИК-5 в Алтайском крае. Защита политзека настаивала на незаконности такого решения, требуя отправить Дадина в колонию в Московской области, по месту прописки. Однако представитель ФСИН пояснил, что там уже три года идет ремонт, так что этапировать политзека в Подмосковье нельзя.

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