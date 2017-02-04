О крови откровенно

Дональд Трамп в телеинтервью не стал оспаривать утверждение о том, что Владимир Путин убийца. Когда журналист назвал Путина убийцей, американский лидер лишь заметил: "Вы считаете, что наша страна такая уж невинная?" В подобном ключе Трамп высказывался и до избрания президентом, еще больше года назад. Тогда на замечание, что Путин убивает оппозиционных журналистов, Трамп возразил: "Наша страна тоже много кого убивает".