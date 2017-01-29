Состояние здоровья арестованного бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых сильно ухудшилось. У него фактически отнялась нога. Добавились проблемы с сердцем и головной болью. Врачи в СИЗО "Лефортово" дают ему обезболивающие, чтобы он мог спать. Однако ситуацию это не меняет. Белых не разрешают не только свидания с родственниками, но и телефонные разговоры с ними.