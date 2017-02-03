Гособвинение на судебном процессе по делу "Кировлеса" потребовало для Алексея Навального пять лет, а для Петра Офицерова - четыре года условного лишения свободы. Именно такой приговор был вынесен на первом процессе. Впоследстви ЕСПЧ признал его несправедливым, а ВС отменил. "Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать", - отметил Навальный.