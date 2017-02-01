Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. Обычных россиян предлагается наказывать штрафами до пяти тысяч рублей, предпринимателей - до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - до 100 тысяч рублей с конфискацией или без нее. Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады в 2014 году, позже эмбарго было продлено.