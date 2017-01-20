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Несколько сот тысяч человек, как женщины, так и мужчины, участвуют в "Марше женщин на Вашингтон" на следующий день после инаугурации Дональда Трампа. Участники акции требуют защитить права женщин и меньшинств. В субботу по всему миру запланировано почти 700 "женских маршей". В Москве несколько активистов сфотографировались с майками в поддержку марша.
Владимир Мединский готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов. "Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции". - сказал он. Лишить министра докторской степени требуют из-за сомнительной научной ценности его диссертации. 24 академика и членкора РАН поддержали это предложение.
Суд на Кубани назначил главе сельхозпредприятия "Сфера" Нине Поповой 40 часов обязательных работ по "митинговой" статье КоАП. Поводом стал размещенный на землях "Сферы" баннер с изображением ног футболистов и надписью "Судейскую мафию - с полей!" Полицейские баннер изъяли. По мнению Поповой, председатель Кореновского райсуда Владимир Захаренко принял лозунг на свой счет.
Дмитрий Песков призвал не предаваться иллюзиям в отношении перспектив российско-американских отношений. У двух самых больших стран в мире всегда будут разногласия и столкновения интересов, подчеркнул он. Ожидается, что в ближайшие дни Владимир Путин по телефону поздравит Дональда Трампа с вступлением в должность. По словам Пескова, "это протокольная необходимость".
В Крыму Николаю Семене вручили окончательный вариант обвинительного заключения. 66-летнему журналисту грозит до пяти лет за публикацию статьи в поддержку гражданской блокады Крыма. По версии следствия, в тексте обнаружены призывы к "нарушению территориальной целостности Российской Федерации". Журналист с апреля находится под подпиской о невыезде. Вину Семена не признает.
Реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. По мнению главы Минтруда России Максима Топилина, чтобы доходы российских пенсионеров росли, в стране нужно развивать систему пенсий. Однако "это очень длинная перспектива", отметил министр.
Парламент Турции принял поправки в Конституцию о введении в стране президентской формы правления. Закон должен утвердить Реджеп Тайип Эрдоган. После этого вопрос вынесут на референдум, который состоится в апреле. Поправки упраздняют пост главы правительства и существенно расширяют полномочия президента. В частности, он получит право назначать и снимать министров.
Вступивший в должность президент США Дональд Трамп подписал указы о назначениях в администрации. Сенат уже утвердил Джеймса Мэттиса и Джона Келли министрами обороны и внутренней безопасности. Дебаты по кандидатуре Майка Помпео на пост главы ЦРУ сенаторы проведут в понедельник. Также Трамп подписал указ об изменениях во введенной его предшественником Бараком Обамой системе здравоохранения.
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