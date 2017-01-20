Пол Америки

Несколько сот тысяч человек, как женщины, так и мужчины, участвуют в "Марше женщин на Вашингтон" на следующий день после инаугурации Дональда Трампа. Участники акции требуют защитить права женщин и меньшинств. В субботу по всему миру запланировано почти 700 "женских маршей". В Москве несколько активистов сфотографировались с майками в поддержку марша.