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новость Доверительная неграмотность

Барак Обама за компьютером. Фото: whitehouse.gov
Барак Обама за компьютером. Фото: whitehouse.gov

Барак Обама правильно оценивал Владимира Путина, однако недооценил степень влияния дезинформации и хакерских атак на "открытое общество" США. При этом, по словам действующего президента, он обеспокоен тем, что "республиканцы демонстрируют все больше доверия к Путину, нежели к своим согражданам". "Так не должно быть", - подчеркнул Обама.

Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru

новость Храм нахрапом

Власти Петербурга до конца года намерены передать Исаакиевский собор РПЦ, сообщает Фонтанка.Ру. Ожидается, что губернатор Георгий Полтавченко объявит об этом официально. Ранее власти отказывали в передаче собора. Есть сведения, что Полтавченко пообещал изменить решение, если к нему обратится лично патриарх Кирилл. Встреча с Кириллом состоялась в декабре. Оппозиция предлагает вынести вопрос на референдум.
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru

новость Зенитные без комплексов

Власти Петербурга выделили еще 2 миллиарда рублей на постройку "Зенит-арены". Контракт с генподрядчиком был заключен без конкурса. В середине декабря генподрядчик получил таким же образом 1 миллиард. При этом 29-го числа было официально объявлено о приемке объекта. Чиновники заявили, что остаются лишь некоторые доработки. ФИФА осенью сочла стадион непригодным для проведения мундиаля.
Нилуфар и Манижа Мамасаидовы, 09.01.2017. Кадр видео с ФБ-страницы Бахрома Исмаилова

новость Соломоново решение

В Москве полицейские вернули гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой годовалую дочь Манижу, которую забрали 26 декабря из-за отсутствия у иностранки документов, подтверждающих родство. Документы у Мамасаидовой украли - поэтому она и пришла в полицию. Большинство бумаг для возврата ребенка были оформлены еще 6 января. Не хватало только справки из роддома; получить ее до понедельника оказалось невозможным.
Зелимхан Мазаев. Фото из базы Интерпола

новость Попал по мелочи

Суд в Москве приговорил Зелимхана Мазаева, подозреваемого в убийстве экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева, к шести годам колонии по делу о разбойном нападении на двух москвичей. В начале 2013 года ОАЭ прекратили розыск Мазаева: он был прощен по нормам шариата. Между тем в Москве кадыровец стал участником ряда инцидентов, после которых, как утверждается, руководство Чечни от него отвернулось.
Николай Бондарик. Фото @NikolayBondarik

новость В непростых условиях

Суд в Петербурге приговорил нациста Николая Бондарика к пяти годам условно по второму делу об экстремизме. Ему вменили публикацию во "Вконтакте" ксенофобного поста. Процесс прошел в закрытом режиме. Приговор, вероятно, обжалован не будет. В 2015-м Бондарик получил по той же 282-й статье УК полтора года условно. Во время следствия по обоим делам его помещали в СИЗО, однако через несколько месяцев освобождали под подписку.
Руслан Сайфутдинов. Фото: znak.com

новость Отбытие в небытие

В ИК-1 Курганской области умер Руслан Сайфутдинов, отбывавший трехлетний срок за участие в военных действиях в Сирии на стороне "Исламского государства". По словам местных правозащитников, бывшего студента-медика периодически избивали сотрудники колонии, так как он "враг государства и на свободе не нужен". До конца срока Сайфутдинову оставалось 11 дней.
Персоны

Лариса Сергухина

Оборотистая дамочка

Марк Яворский

Слепой - жертва Фемиды

Александр Костенко

Трагедия отказника

Станислав Клых

Этапы безумия

Александр Замашнюк

Судья неправедный

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