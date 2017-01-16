Против жителя Грозного Асхаба Хизриева возбуждено дело по статье 205.6 УК (несообщение о преступлении террористического характера). Ему грозит до года колонии. Как утверждается, несколько месяцев назад знакомый Хизриева был задержан при попытке выехать в Сирию для участия в войне на стороне исламистов, а сам Хизриев знал о планах знакомого, но не донес. Статья 205.6 включена в УК "законом Яровой".