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Как минимум 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Несколько раненых находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев. Около 1:30 в клуб, где находилось более 600 человек, вошел человек в костюме Санта-Клауса и открыл огонь из автомата Калашникова. Полиция ведет поиски нападавшего.
Сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил. В ряде районов продолжаются бои и авиаудары. Если армия Башара Асада не прекратит свои действия, оппозиция будет считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня. В субботу Совбез ООН обсудит российский проект резолюции о перемирии в Сирии.
Российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании Burlington Electric в штате Вермонт. В одном из ее компьютеров были обнаружены коды, которые использовала для кибератак группировкой Grizzly Steppe. Конкретного вреда хакеры не нанесли. В США предполагают, что их целью было тестирование возможностей по проникновению в критическую инфраструктуру.
Дональд Трамп одобрил решение Владимира Путина отложить высылку из России дипломатов США и назвал российского президента "очень ловким". Трамп также отметил, что телеканалы CNN и NBC проигрывают России на информационном поле. Накануне Путин заявил, что Россия не будет принимать ответные меры на высылку из США 35 дипломатов до вступления Трампа в должность.
Троих раненых предполагаемых участников нападений на полицейских в Грозном похитили из больницы и убили неизвестные. Как сообщает неназванный источник "Кавказского узла", это произошло еще 25 декабря. По мнению жителей Чечни, речь может идти о внесудебных казнях. Между тем родственники убитых полицейских на сходе в Грозном заявили, что не откажутся от кровной мести.
Дело о разгоне Евромайдана "Беркутом" 30 ноября 2013 года частично дошло до суда еще в прошлом году, но расследование и судебное разбирательство буксуют. Потерпевшие устроили акцию протеста прямо в зале суда и не выходили оттуда 25 суток. О том, почему они пошли на такой шаг и чего сумели добиться, - наш видеорепортаж.
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