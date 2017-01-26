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новость Бахчисарай и ад

Крымские татары у дома Сейрана Салиева. Кадр видео с ФБ-страницы Qirimli Isa
Крымские татары у дома Сейрана Салиева. Кадр видео с ФБ-страницы Qirimli Isa

В Бахчисарае ФСБ провела обыск у активиста Сейрана Салиева. После обыска Салиева доставили в райотдел полиции. Силовиков заинтересовали публикации на ВК-странице активиста. Между тем ЦПЭ задержал адвоката Эмиля Курбединова, направлявшегося к Салиеву. Дома и в конторе у юриста прошли обыски. При этом сообщается, что Курбединову вменена не уголовная, а лишь административная статья.
Данис Сафаргали. Источник: idelreal.org

новость Посты о постылом

В Казани завершено следствие по делу Даниса Сафаргали, лидера фронта Altın Urda. Активист заключен в СИЗО. Ему вменена "экстремистская" 282-я статья УК за 15 постов во "Вконтакте". Как утверждается, публикации Сафаргали среди прочего имели задачей "унижение достоинства, целенаправленное формирование негативных характеристик" группы лиц "по социальному признаку президента России".
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко

новость Нас расставили, рассадили

В Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение жалобы осужденного по "митинговой" статье Ильдара Дадина и его жены на перевод политзаключенного в Алтайский край. Истцы просят суд поместить его в одну из колоний в Подмосковье, чтобы Дадин мог быть ближе к семье. На Алтай Дадина отправили из карельской ИК-7 после сообщений о пытках, которым политзека подвергли в колонии.
Александр Борода. Кадр "Вестей"

новость Борьба с приписками

Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода счел исчерпанным инцидент, связанный с высказываниями вице-спикера Госдумы Петра Толстого. При этом Борода отметил, что у Толстого нет репутации антисемита. Сам вице-спикер вновь обвинил в скандале "поднявших шумиху недобросовестных журналистов", которые приписали ему "некоторый набор понятий".

Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru

новость Нагорная отповедь

Михаилу Пиотровскому следует больше заниматься историческими традициями музея, а не устраивать провокационные выставки, заявили в Петербургской епархии. Таким образом там отреагировали на письмо, направленное директором Эрмитажа патриарху Кириллу. В письме Пиотровский просил временно отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора в введение РПЦ.
Рамзан Кадыров и Ольга Васильева. Фото из инстаграма главы Чечни

новость Вы оба правы

В Кремле не хотели бы принимать чью-либо сторону в споре о ношении хиджабов в школах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на полемику с участием главы Чечни Рамзана Кадырова и министра образования Ольги Васильевой. Васильева выступила против ношения платков в школах; Кадыров обвинил ее в навязывании личного убеждения "миллионам граждан".
Пытки в тюрьме Гуантанамо. Фото: blog.gitmomemory.org

новость Источник пытания

Пытки в отношении террористов являются действенным инструментом, заявил президент США Дональд Трамп. "Считаю ли я, что это работает? Абсолютно", - добавил он, отметив, что "бороться с огнем нужно с помощью огня". Накануне стало известно, что администрация Трампа подготовила проект приказа, позволяющего ЦРУ возродить практику допросов и содержания подозреваемых в терроризме в "тайных тюрьмах" за пределами США.

Дональд Трамп. Фото: salon.com

новость Неприемный день

Президент США Дональд Трамп намерен создать "безопасные зоны" для гражданских лиц в Сирии. Указ предусматривает пересмотр программ приема беженцев и приостановку деятельности в этом направлении на 120 дней. По мнению Трампа, Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. "Это катастрофа", - добавил президент.
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26.01.2017 новость Директор Эрмитажа попросил патриарха приостановить передачу Исаакия РПЦ →
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