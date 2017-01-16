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новость Хоть плюнуть да бежать

Петр Павленский. Кадр "Громадського ТБ"
Петр Павленский. Кадр "Громадського ТБ"
цитаты

Петр Павленский эмигрировал из России, обвинив власть в попытке "политической ликвидации с помощью операции силовых структур". Он будет просить политубежища во Франции. 14 декабря Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину опросили в рамках доследственной проверки по заявлению об изнасиловании. Заявление подала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Осенью Павленский подрался с ее другом и коллегой Василием Березиным.
Сергей Аракчеев. Фото с сайта yoki.ru

новость Отсижу как надо и вернусь

Бывший лейтенант российской армии Сергей Аракчеев, осужденный к 15 годам строгого режима по обвинению в военных преступлениях в Чечне, вышел из нижегородской ИК-11 по УДО. Сразу после освобождения он эмигрировал, опасаясь расправы. Аракчееву вменили расстрел трех гражданских лиц в 2003 году. Сам он настаивал на своей невиновности. Правозащитники также заявляли о недоказанности обвинения.
Эдуард Широков. Фото из красной карточки Интерпола

новость Величие замысла

Прокуратура Черногории выдвинула в адрес россиянина Эдуарда Широкова новое подозрение - в подстрекательстве к убийству премьер-министра страны Мило Джукановича. Владимиру Попову - другому россиянину, фигурирующему в деле, - это преступление не вменяют. Ранее Широкова и Попова объявили в розыск по линии Интерпола; Черногория выдала ордера на их арест. Предполагается, что оба россиянина работают в ГРУ.
Грозный. Фото: petrushanov.livejournal.com

новость Пути несообщения

Против жителя Грозного Асхаба Хизриева возбуждено дело по статье 205.6 УК (несообщение о преступлении террористического характера). Ему грозит до года колонии. Как утверждается, несколько месяцев назад знакомый Хизриева был задержан при попытке выехать в Сирию для участия в войне на стороне исламистов, а сам Хизриев знал о планах знакомого, но не донес. Статья 205.6 включена в УК "законом Яровой".
Евгений Корт. Фото с личной страницы ВКонтакте

новость Льгота с монетизацией

Мосгорсуд изменил приговор двадцатилетнему жителю Зеленограда Евгению Корту с года колонии-поселения на штраф в размере 200 тысяч рублей. Молодой человек был осужден в ноябре 2016 года за репост "Вконтакте" изображения, на котором националист Максим Марцинкевич бьет актера в образе поэта Александра Пушкина. Суд счел, что публикация "унижает группу лиц по принципам национальности".
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

новость Танкуют все

Граждане, убитые либо задержанные в Чечне как участники исламистского подполья, собирались захватить танковую часть в Шали и напасть на военную базу в Ханкале. Об этом заявили Рамзан Кадыров и его подчиненные со ссылкой на показания задержанного Имрана Дацаева. Между тем в Шали силовики захватили еще троих граждан. Общее число задержанных по делу об исламистском подполье составляет около 60 человек.
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com

новость Ядерная реакция

Избранный президент США Дональд Трамп допустил отмену некоторых антироссийских санкций в обмен на соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений. "У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил он. При этом Трамп пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.
Персоны

Ильмир Имаев

Тихая расправа

Наталья Харченко

А потому что патриотка

Евгения Чудновец

Одеяльный карцер

Андрей Соковых

И поминай как звали

Александр Григорьев

Пламенный борец

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