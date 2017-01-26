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В Бахчисарае ФСБ провела обыск у активиста Сейрана Салиева. После обыска Салиева доставили в райотдел полиции. Силовиков заинтересовали публикации на ВК-странице активиста. Между тем ЦПЭ задержал адвоката Эмиля Курбединова, направлявшегося к Салиеву. Дома и в конторе у юриста прошли обыски. При этом сообщается, что Курбединову вменена не уголовная, а лишь административная статья.
В Казани завершено следствие по делу Даниса Сафаргали, лидера фронта Altın Urda. Активист заключен в СИЗО. Ему вменена "экстремистская" 282-я статья УК за 15 постов во "Вконтакте". Как утверждается, публикации Сафаргали среди прочего имели задачей "унижение достоинства, целенаправленное формирование негативных характеристик" группы лиц "по социальному признаку президента России".
В Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение жалобы осужденного по "митинговой" статье Ильдара Дадина и его жены на перевод политзаключенного в Алтайский край. Истцы просят суд поместить его в одну из колоний в Подмосковье, чтобы Дадин мог быть ближе к семье. На Алтай Дадина отправили из карельской ИК-7 после сообщений о пытках, которым политзека подвергли в колонии.
Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода счел исчерпанным инцидент, связанный с высказываниями вице-спикера Госдумы Петра Толстого. При этом Борода отметил, что у Толстого нет репутации антисемита. Сам вице-спикер вновь обвинил в скандале "поднявших шумиху недобросовестных журналистов", которые приписали ему "некоторый набор понятий".
Михаилу Пиотровскому следует больше заниматься историческими традициями музея, а не устраивать провокационные выставки, заявили в Петербургской епархии. Таким образом там отреагировали на письмо, направленное директором Эрмитажа патриарху Кириллу. В письме Пиотровский просил временно отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора в введение РПЦ.
В Кремле не хотели бы принимать чью-либо сторону в споре о ношении хиджабов в школах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на полемику с участием главы Чечни Рамзана Кадырова и министра образования Ольги Васильевой. Васильева выступила против ношения платков в школах; Кадыров обвинил ее в навязывании личного убеждения "миллионам граждан".
Пытки в отношении террористов являются действенным инструментом, заявил президент США Дональд Трамп. "Считаю ли я, что это работает? Абсолютно", - добавил он, отметив, что "бороться с огнем нужно с помощью огня". Накануне стало известно, что администрация Трампа подготовила проект приказа, позволяющего ЦРУ возродить практику допросов и содержания подозреваемых в терроризме в "тайных тюрьмах" за пределами США.
Президент США Дональд Трамп намерен создать "безопасные зоны" для гражданских лиц в Сирии. Указ предусматривает пересмотр программ приема беженцев и приостановку деятельности в этом направлении на 120 дней. По мнению Трампа, Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. "Это катастрофа", - добавил президент.
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