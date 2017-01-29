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новость Беда - отворяй ворота

Демонстрация против антимигрантского указа в аэропорту Кеннеди, Нью-Йорк. Кадр USA Today
Демонстрация против антимигрантского указа в аэропорту Кеннеди, Нью-Йорк. Кадр USA Today

Суд в Нью-Йорке приостановил действие указа Дональда Трампа об ограничении въезда в страну гражданам семи мусульманских государств, в том числе обладателям грин-карт. Решение было принято по иску Американского союза защиты гражданских прав. Между тем в разных городах страны, в том числе Нью-Йорке, Чикаго и Далласе, продолжаются протесты против указа. Демонстранты расценивают его как ксенофобный.
Джастин Трюдо приветствует беженцев. Фото из личного твиттера

новость Приятие без лицеприятия

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что его страна радушно примет всех, кто спасается от преследований, террора и войны, вне зависимости от вероисповедания беженцев. "Разнообразие - наша сила", - подчеркнул он. Свое заявление Трюдо сделал после подписания Дональдом Трампом указа об ограничении миграции в США из семи мусульманских государств. Указ Трампа вызвал протесты в его стране.
Акция против передачи Исаакия РПЦ. Фото Грани.Ру

новость Не передать словами

В Петербурге на Марсовом поле прошли акции сторонников и противников передачи РПЦ Исаакиевского собора. Городские власти отказались согласовать акцию защитников музея "Исаакиевский собор", сославшись на уже поданную НОДом заявку на это же место и время. В результате акция прошла в форме встречи с депутатами заксобрания. Полиция ее проведению не препятствовала. ВИДЕО.
Дональд Трамп и Владимир Путин

новость Взаимодействие первое

Дональд Трамп впервые после вступления в должность президента США говорил по телефону с Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы "стабилизации и развития российско-американского взаимодействия". Приоритетом президенты назвали борьбу с с международным терроризмом. В субботу Трамп также разговаривал с лидерами Японии, Германии, Франции и Австралии.

Никита Белых после задержания. Фото СКР

новость Медицинская беспомощность

Состояние здоровья арестованного бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых сильно ухудшилось. У него фактически отнялась нога. Добавились проблемы с сердцем и головной болью. Врачи в СИЗО "Лефортово" дают ему обезболивающие, чтобы он мог спать. Однако ситуацию это не меняет. Белых не разрешают не только свидания с родственниками, но и телефонные разговоры с ними.
Медаль Нобелевской премии мира. Фото: nobelpeaceprize.org

новость Заграждения от награждения

Норвежская контрразведка обвинила Россию в попытке повлиять на Нобелевский комитет Норвегии, чтобы не допустить присуждения Премии мира Петру Порошенко в 2015 году. Как утверждается, спецоперация началась с публикации фальшивого письма спикера Верховной рады американскому дипломату. После этого сотрудник СВР под видом дипломата пытался оказать давление на секретаря Нобелевского комитета.
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