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Обстрелы Авдеевки продолжаются - российские "Грады" с улиц Донецка бьют по жилым домам и гуманитарной зоне, где развернуты пункты обогрева. Артиллерия ДНР начала обстрел дорог, пытаясь отрезать Авдеевку от путей снабжения. Ремонтные бригады под обстрелом не могут приступить к работе, город остается без электричества. Волонтеры везут продукты и вещи для местных жителей и защитников города. Фоторепортаж Ивана Любыша-Кирдея из Авдеевки.
США аннулировали около 60 тысяч виз в рамках исполнения указа Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан семи мусульманских стран. До этого СМИ сообщали, что число аннулированных виз превысило сто тысяч. Однако в Госдепартамените пояснили, что в эту цифру входят визы, аннулированные вне связи с указом Трампа, а также с истекшим сроком действия.
ФСИН отказалась пустить в ИК-7 в карельской Сегеже членов СПЧ. В тюремном ведомстве заявили, что они "не относятся к категории лиц", имеющих право контролировать места заключения. Это первый случай, когда членов совета не пускают в колонии и СИЗО, отметил Игорь Каляпин. О систематических жестоких пытках в ИК-7 стало известно благодаря политзеку Ильдару Дадину.
Россия, Китай и Иран совершили сотни попыток взломать правительственные сети Нидерландов. Директор службы общей разведки и безопасности страны (AIVD) Роб Бертоле назвал это "угрозой демократии". По его словам, атакам подвергаются и голландские компании. В МВД Нидерландов заявили, что подсчет голосов на предстоящих выборах проведут вручную из-за уязвимости компьютерных систем.
Гособвинение на судебном процессе по делу "Кировлеса" потребовало для Алексея Навального пять лет, а для Петра Офицерова - четыре года условного лишения свободы. Именно такой приговор был вынесен на первом процессе. Впоследстви ЕСПЧ признал его несправедливым, а ВС отменил. "Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать", - отметил Навальный.
С 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, ведомство сомневается в "истинности белорусского происхождения" этой продукции. Буквально перед этим Александр Лукашенко поручил возбудить в отношении Данкверта уголовное дело "за нанесение ущерба государству".
Отношения между Минском и Москвой переживают кризис из-за определенных сил в руководстве России, чьи действия расходятся с позицией президента Владимира Путина, заявил Александр Лукашенко. По его словам, договор о границе между странами был нарушен по приказу "сильного эфэсбэшника". Лукашенко также назвал нецелесообразным создание российской военной авиабазы на территории страны.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск Ильдара Дадина на его перевод из карельской колонии в ИК-5 в Алтайском крае. Защита политзека настаивала на незаконности такого решения, требуя отправить Дадина в колонию в Московской области, по месту прописки. Однако представитель ФСИН пояснил, что там уже три года идет ремонт, так что этапировать политзека в Подмосковье нельзя.
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