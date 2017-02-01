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Судья Алексей Втюрин избрал для подсудимых по делу "Кировлеса" Алексея Навального и Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он объяснил это их неявкой на два предыдущих заседания. Навальному и Офицерову запрещено покидать "место жительства" в кировской гостинице до 10 февраля. Подсудимые заявили, что не будут давать подписку. Защита обжалует решение судьи.
Россия создает пограничную зону вдоль границы с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Соответствующие приказы издал директор ФСБ Александр Бортников. Они вступают в силу 7 февраля. Ранее пограничной зоны на российско-белорусской границе не было. Целью нововведения называют создание "необходимых условий" охраны границы и "проведения мероприятий по профилактике правонарушений".
Российские военные обстреляли из стрелкового оружия транспортный самолет ВМФ Украины Ан-26. Самолет выполнял тренировочный полет в исключительной экономической зоне своей страны. Огонь по Ан-26 открыли с захваченных Россией буровых вышек Одесского газового месторождения. Одна из пуль оставила в корпусе самолета сквозную пробоину. Экипаж не пострадал и продолжил выполнение задания.
В Шелковском районе Чечни семеро молодых людей задержаны по подозрению в намерении уехать в Сирию и примкнуть к ИГ. Силовики утверждают, что задержанные не ходили в мечеть, а их поведение "изменилось не в лучшую сторону". Основной подозреваемый, Шамиль Умалатов, уже попадал в поле зрения кадыровцев; с ним проводили "профилактическую беседу". Родственники задержанных утверждают, что те в Сирию уезжать не собирались.
В ОП-2 подмосковных Люберец начальник отдела угрозыска Александр Борисов и некий оперативник избили троих адвокатов, двое из которых женщины, пытаясь выгнать их из отдела. В полицию юристы прибыли защищать двух задержанных ночью граждан, против которых фабрикуют уголовное дело. Силовики избивали задержанных, требуя показаний. К Борисову адвокаты обратились, когда им было отказано в свидании с клиентами.
ЕСПЧ присудил трем гражданам России, осужденным по различным обвинениям, компенсации в сумме от 3 до 7,5 тысячи евро за помещение в судах в металлическую клетку. В отношении заявителей, постановил суд, была нарушена статья Европейской конвенции о запрещении пыток. Ранее ЕСПЧ указывал, что помещение арестованного в клетку нарушает его права. Однако российские власти мнение Страсбургского суда игнорируют.
Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. Обычных россиян предлагается наказывать штрафами до пяти тысяч рублей, предпринимателей - до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - до 100 тысяч рублей с конфискацией или без нее. Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады в 2014 году, позже эмбарго было продлено.
Белорусского фотографа, одного из победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича вызвали в следственный отдел СКР по Таганскому району Москвы. Поводом стали фотографии украинских добровольцев, воюющих в зоне АТО. По мнению написавшего донос муниципального депутата Дмитрия Захарова, в фотографиях присутствует "пропаганда запрещенной в России организации "Правый сектор".
Глава "Роснефти" Игорь Сечин лично присутствовал при передаче "крупной суммы денег" бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, утверждают источники Reuters. Встреча, по их словам, проходила в ночь на 14 ноября в московском офисе компании и была "подготовлена Сечиным в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов".
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