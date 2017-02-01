О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/ | http://mirror715.graniru.info/

новость Постоянный двор

Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции

Судья Алексей Втюрин избрал для подсудимых по делу "Кировлеса" Алексея Навального и Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он объяснил это их неявкой на два предыдущих заседания. Навальному и Офицерову запрещено покидать "место жительства" в кировской гостинице до 10 февраля. Подсудимые заявили, что не будут давать подписку. Защита обжалует решение судьи.
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.

новость Клин в чужие рубежи

Россия создает пограничную зону вдоль границы с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Соответствующие приказы издал директор ФСБ Александр Бортников. Они вступают в силу 7 февраля. Ранее пограничной зоны на российско-белорусской границе не было. Целью нововведения называют создание "необходимых условий" охраны границы и "проведения мероприятий по профилактике правонарушений".
Пулевая пробоина в корпусе украинского Ан-26: вид изнутри самолета. Фото с ФБ-страницы Степана Полторака

новость Охота с вышки

Российские военные обстреляли из стрелкового оружия транспортный самолет ВМФ Украины Ан-26. Самолет выполнял тренировочный полет в исключительной экономической зоне своей страны. Огонь по Ан-26 открыли с захваченных Россией буровых вышек Одесского газового месторождения. Одна из пуль оставила в корпусе самолета сквозную пробоину. Экипаж не пострадал и продолжил выполнение задания.
"Сторонники ИГ", задержанные в Шелковском районе. Кадр ГТРК "Грозный"

новость Посидите на дорожку

В Шелковском районе Чечни семеро молодых людей задержаны по подозрению в намерении уехать в Сирию и примкнуть к ИГ. Силовики утверждают, что задержанные не ходили в мечеть, а их поведение "изменилось не в лучшую сторону". Основной подозреваемый, Шамиль Умалатов, уже попадал в поле зрения кадыровцев; с ним проводили "профилактическую беседу". Родственники задержанных утверждают, что те в Сирию уезжать не собирались.
Александр Борисов. Кадр видео с youtube-канала Андрея Золотова

новость Избитый прием

В ОП-2 подмосковных Люберец начальник отдела угрозыска Александр Борисов и некий оперативник избили троих адвокатов, двое из которых женщины, пытаясь выгнать их из отдела. В полицию юристы прибыли защищать двух задержанных ночью граждан, против которых фабрикуют уголовное дело. Силовики избивали задержанных, требуя показаний. К Борисову адвокаты обратились, когда им было отказано в свидании с клиентами.
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int

новость Очень нервные клетки

ЕСПЧ присудил трем гражданам России, осужденным по различным обвинениям, компенсации в сумме от 3 до 7,5 тысячи евро за помещение в судах в металлическую клетку. В отношении заявителей, постановил суд, была нарушена статья Европейской конвенции о запрещении пыток. Ранее ЕСПЧ указывал, что помещение арестованного в клетку нарушает его права. Однако российские власти мнение Страсбургского суда игнорируют.
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru

новость Дорог перевоз

Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. Обычных россиян предлагается наказывать штрафами до пяти тысяч рублей, предпринимателей - до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - до 100 тысяч рублей с конфискацией или без нее. Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады в 2014 году, позже эмбарго было продлено.
Фоторабота Александра Васюковича. Фото: directlook.fotodoc.center

новость На фото справа

Белорусского фотографа, одного из победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича вызвали в следственный отдел СКР по Таганскому району Москвы. Поводом стали фотографии украинских добровольцев, воюющих в зоне АТО. По мнению написавшего донос муниципального депутата Дмитрия Захарова, в фотографиях присутствует "пропаганда запрещенной в России организации "Правый сектор".
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru

новость Режиссер в мизансцене

Глава "Роснефти" Игорь Сечин лично присутствовал при передаче "крупной суммы денег" бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, утверждают источники Reuters. Встреча, по их словам, проходила в ночь на 14 ноября в московском офисе компании и была "подготовлена Сечиным в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов".
Колонки
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн

В лесу прифронтовом

Процесс Навального ускоряется
Борис Соколов. Фото с сайта www.robertamsterdam.com
Борис Соколов

Весь миф засилья

ЧК, евреи и антисемиты
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов

Правило исключения

Трамп против мусульман
Блоги
383
Пара фраз 01.02.2017
в блоге Леонардо Слепушкин
383
Пара фраз 31.01.2017
в блоге Культ мундира
383
Пара фраз 31.01.2017
в блоге Чайка и сын
78287
Календарь
01.02.2017
событие 1992 год. Российско-американская декларация о завершении холодной войны


Персоны

Татьяна Котляр

Прописка без выписки

Гия Церцвадзе

Не выдающийся

Владимир Жемчугов

Герой Украины

Илле Иванов

От нашего стола чувашу

Антон Симаков

Вудуист за покемонов

Все персоны

01.02.2017 новость Песков: Дело офицеров ЦИБ ФСБ не связано с передачей информации об атаках на США →
01.02.2017 новость Суд: В деле "Шалтая-Болтая" еще двое арестованных фигурантов →
01.02.2017 новость Генсек ООН: Антимигрантский указ Трампа - не лучший способ защитить США →
01.02.2017 новость Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей одобрившего теракт в Орландо блогера →
01.02.2017 новость Второе дело питерской националистки Гариной возвращено прокурору →
01.02.2017 новость Суд в Петербурге арестовал охранника "Музея Новороссии" за стрельбу в полицейских →
01.02.2017 новость Организаторы марша памяти Немцова обратились к Собянину с открытым письмом →
01.02.2017 новость Россия из-за допинга лишилась седьмой медали Олимпиады-2012 →
01.02.2017 новость Должники могут лишиться единственного жилья →
01.02.2017 новость "Коммерсант": Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха" →
01.02.2017 новость Правительство "концептуально решило" вопрос о повышении пенсионного возраста →
01.02.2017 новость Депутаты питерского ЗакСа потребовали наказать участников акции в защиту Исаакия →
РЕКЛАМА
Фото и Видео
28364
Play
Real shit #1
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
Все ролики и галереи
Реклама
Наши партнёры
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Авдеевка: хроника катастрофы
Авдеевка. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin
новость Вдова: Болотова отравили
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
новость Слухи о болезни Асада
Башар Асад. Фото: sana.sy
статья Сами вы расисты
статья Майдан за Курбединова: ВИДЕО
На акции "Беззащитные защитники": "задержание" крымского татарина. Кадр Граней.Ру
новость 1160 детей, убитых Россией
Кассетные бомбы на российском самолете, авиабаза Хмеймим. Кадр RT
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
статья Звонок друг другу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Приговор зэкам-"активистам"
Осужденные за убийство Антона Штерна. Фото с ФБ-страницы Алексея Соколова
в блоге Доброе пророчество Киселева
383
в блоге Разговор влюбленных
383
новость Трамп уволил и.о. министра юстиции
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
статья Пережить правителя
Виталий Портников
новость Справорос Михеев в розыске
Олег Михеев. Фото с личного сайта
новость Хакеры отдельно, "шпионы" отдельно
Сергей Михайлов (слева) и Дмитрий Докучаев
новость Трамп против россиян
Присяга Дональда Трампа. Кадр трансляции
новость Минфин хочет девальвировать рубль
Деньги. Фото: Грани.Ру
новость Чайка рассказал о сыновьях
Юрий Чайка. Фото с сайта pravoirk.ru
новость Год удвоения терроризма
Судебный департамент при Верховном суде. Фото: "Яндекс-карты"
в блоге Черносотенцы не молчат
59