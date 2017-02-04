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Дональд Трамп в телеинтервью не стал оспаривать утверждение о том, что Владимир Путин убийца. Когда журналист назвал Путина убийцей, американский лидер лишь заметил: "Вы считаете, что наша страна такая уж невинная?" В подобном ключе Трамп высказывался и до избрания президентом, еще больше года назад. Тогда на замечание, что Путин убивает оппозиционных журналистов, Трамп возразил: "Наша страна тоже много кого убивает".
Архангельская КП-3 через суд взыскала с юриста Андрея Крекова, осужденного по сфабрикованному делу о нападении на полицейских, 39,5 тысячи рублей за принудительный вывод из голодовки. Креков почти месяц голодал, протестуя против нарушения своих прав, и в итоге был госпитализирован. Суд обязал Крекова возместить КП-3 расходы на лечение, а также на бензин, использованный для его перевозки в больницу, и работу конвоиров.
В Петербурге завершена передача Сампсониевского собора в распоряжение РПЦ на срок 49 лет. Руководство митрополии на церемонию не явилось. Причиной стали натянутые отношения с музеем "Исаакиевский собор", в состав которого входила постройка. В прошлом году РПЦ был передан другой объект музея - Смольный собор. В январе стало известно, что такое же решение городские чиновники приняли и в отношении самого Исаакия.
Начальник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, арестованный по делу о государственной измене, отказался от ранее данных признательных показаний. Между тем РИА "Новости" пишет, что ФСБ до сих пор не выяснила, какую именно информацию передали за рубеж обвиняемые и кому они ее передавали. Ранее Дмитрий Песков категорически отверг предположение, что дело открыто в связи с отправкой в США сведений о российских хакерских атаках.
Администрация ИК-10 Пермского края поместила Бориса Стомахина на пять суток в ШИЗО. Политзека обвинили в "жаргонизмах, нецензурщине и панибратстве" за то, что он назвал вагон для перевозки арестантов "столыпинским". Осужденного за тексты к семи годам Стомахина неоднократно подвергали необоснованным взысканиям. Он отбывает наказание в ЕПКТ, администрация добивается его перевода в тюрьму.
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