Дело о разгоне Евромайдана "Беркутом" 30 ноября 2013 года частично дошло до суда еще в прошлом году, но расследование и судебное разбирательство буксуют. Потерпевшие устроили акцию протеста прямо в зале суда и не выходили оттуда 25 суток. О том, почему они пошли на такой шаг и чего сумели добиться, - наш видеорепортаж.