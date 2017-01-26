В Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение жалобы осужденного по "митинговой" статье Ильдара Дадина и его жены на перевод политзаключенного в Алтайский край. Истцы просят суд поместить его в одну из колоний в Подмосковье, чтобы Дадин мог быть ближе к семье. На Алтай Дадина отправили из карельской ИК-7 после сообщений о пытках, которым политзека подвергли в колонии.