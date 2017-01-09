Суд в Петербурге приговорил нациста Николая Бондарика к пяти годам условно по второму делу об экстремизме. Ему вменили публикацию во "Вконтакте" ксенофобного поста. Процесс прошел в закрытом режиме. Приговор, вероятно, обжалован не будет. В 2015-м Бондарик получил по той же 282-й статье УК полтора года условно. Во время следствия по обоим делам его помещали в СИЗО, однако через несколько месяцев освобождали под подписку.