О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.257209.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.257209.html
Также: Россия, Политзеки, Тюрьма, Пытки, Здоровье, Мир, Политика, Общество | Персоны: Ильдар Дадин

новость Дадина этапировали из колонии в Сегеже в неизвестном направлении

05.12.2016
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
Реклама

Политзаключенного Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Карелии в неизвестном направлении. Как передает ТАСС, об этом сообщил представитель Дадина в Европейском суде по правам человека Николай Зборошенко, ссылаясь на информацию, полученную от сотрудников ИК.

"Сегодня утром я прибыл в ИК-7 в Сегеже, чтобы опросить Дадина и ознакомиться с его личным делом, но сотрудник колонии в звании майора, он не представился, сообщил, что Дадин этапирован из колонии", - сказал Зборошенко.

По его словам, куда именно был отправлен Дадин, сотрудники колонии не сообщили, а информация об этапировании была предоставлена устно. "Письменных ответов я не получил", - уточнил юрист.

По словам пресс-секретаря управления ФСИН по Карелии Виталия Фефелова, Дадина этапировали в колонию в другом регионе. Об этом Фефелов сообщил "Медиазоне", отказавшись раскрывать данные о новом месте содержания политзека.

"По закону, осужденный сам уведомляет одного из своих родственников по выбору в течение десяти дней с момента прибытия в учреждение", - отметил он.

Интерфаксу Фефелов рассказал, что решение об этапировании Дадина принималось в Москве. "Столько разговоров было о переводе, и Москва приняла решение. Нам пришло указание, - сказал фсиновец.

Позже Фефелов сообщил ТАСС, что Дадина этапировали в конце прошлой недели. "Прибыл спецнаряд из Москвы, и Дадин был отправлен из Карелии. По закону мы не можем сказать, в какой регион его перевели, поэтому стоит ожидать информации от самого Дадина, который в течение 10 дней с момента прибытия к месту отбывания наказания уведомляет по выбору одного из своих родственников о том, где он отбывает наказание", - сказал Фефелов.

"В соответствии со статьей 17 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации уведомление о прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения направляет только одному из родственников осужденного (по его выбору) не позднее 10 дней со дня его прибытия, - пояснили во ФСИН.

В начале декабря стало известно, что проведенная СКР доследственная проверка не выявила совершения сотрудниками ИК-7 каких-либо преступлений в отношении Ильдара Дадина. Следователи сочли "правомерным" применение к политзеку физической силы и наручников. В СКР также отрицают, что найденные у Дадина лезвия политзеку подбросили. Наложенные на Дадина шесть взысканий признаны "законными и обоснованными".

1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают, но сам Дадин подтвердил их посетившим его правозащитникам. Заключенные ИК-7 также рассказали о пытках, которым подвергались в разное время другие осужденные.

В поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры. 19 ноября Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу Дадина на пытки в колонии. ЕСПЧ поставил перед Россией вопросы: было ли нарушено право на запрет пыток (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в период с 1 сентября по 18 ноября; был ли Дадин объектом жестокого и ненадлежащего обращения в этот период; был ли доступ к эффективному средству правовой защиты у Дадина. Ответ в Страсбургском суде ожидают до 16 декабря.

24 ноября Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Дадина, а также всех осужденных "за реализацию права на свободу выражения мнения и свободу собраний". Депутаты также выразили "серьезную обеспокоенность" ситуацией с Дадиным и подчеркнули необходимость независимого расследования его сообщений о пытках в колонии. Издевательства над политзеком, отмечается в резолюции, - не единственный случай нарушения прав человека и бесчеловечного обращения с заключенными в учреждениях российской пенитенциарной системы. Евродепутаты подчеркнули, что причастные к пыткам Дадина должны понести наказание.

Сам Дадин до этапирования содержался в одиночной камере в ПКТ - внутренней тюрьме колонии. Туда его отправили на полгода, обвинив в драке с сокамерником.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
05.12.2016
в блоге Блоги
465
Вера Лаврешина 27.11.2016
в блоге За непокоренных - в Крыму и в Карелии
7
Дмитрий Борко 15.11.2016
в блоге Недоразумение в Сегеже
26
Дерьмометр 05.11.2016
в блоге Пыток без вины не бывает
статья Статьи по теме

Обсуждение по мукам

28.11.2016

Бывшие зэки карельской ИК-7 и родственники заключенных рассказали о пытках в колонии. Подчеркивалось, что фсиновцы не боятся жалоб, поскольку уверены в своей безнаказанности. К Сахаровскому центру, где проходила конференция "Сегежа. ИК-7. Концлагерь", явились боевики НОД и SERB, однако внутрь их не допустили. В сегежской ИК-7 заключен Ильдар Дадин. ВИДЕО.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Иск по деду

Илья Мильштейн, 23.11.2016

Из документального расследования, проведенного Денисом Карагодиным, она узнала, что ее дед участвовал в массовых убийствах, и вот откликнулась. В ее семье тоже есть погибший в ГУЛАГе, но она не желает закрывать "позорную страницу в истории своей семьи" и благодарит Дениса "за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду".
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Лезвием по глазам

Илья Мильштейн, 07.11.2016

Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Он хотя бы пытался

Илья Мильштейн, 02.11.2016

В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.

новость Новости по теме
01.12.2016 СКР: Спецсредства и физическая сила применялись к Дадину правомерно →
28.11.2016 Во ФСИН не нашли подтверждений фактов пыток Дадина →
25.11.2016 В Москве у здания ФСИН прошли пикеты в поддержку Дадина →
25.11.2016 Мать Дадина госпитализирована после ложного сообщения о гибели сына →
24.11.2016 Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина →
22.11.2016 На Дадина наложено взыскание по обвинению в драке →
19.11.2016 ЕСПЧ коммуницировал жалобу политзаключенного Дадина на пытки в колонии →
18.11.2016 Еще двое заключенных карельских колоний пожаловались на пытки →
18.11.2016 Зотова: ИК-7 направила материалы для открытия против Дадина дела о побоях →
17.11.2016 ФСИН: Дадин подрался с сокамерником →
15.11.2016 Зэков из колонии Дадина посадили в ШИЗО соседней зоны за акцию протеста →
12.11.2016 Политзаключенный Дадин отказался пройти обследование у независимого врача →
11.11.2016 Опубликованы новые свидетельства Дадина о пытках в карельской колонии →
10.11.2016 Адвокаты Дадина обжаловали его приговор в Верховном суде →
09.11.2016 Дадин: Пытки в ИК-7 продолжаются →
09.11.2016 У здания Генпрокуратуры задержаны участники акции в поддержку Дадина →
08.11.2016 Заключенные колонии Дадина подтвердили информацию о пытках →
08.11.2016 Москалькова назвала сроки подведения итогов проверки по жалобам Дадина →
07.11.2016 Правозащитники Каляпин и Чиков встретились с политзеком Дадиным →
06.11.2016 Фсиновцы: Дадин склонен к суициду →
05.11.2016 Задержанная в Сегеже на акции в поддержку Дадина оштрафована →
04.11.2016 Возле колонии в Сегеже задержаны участники акции в защиту Дадина →
03.11.2016 Дадин подтвердил омбудсмену Москальковой факты примененных к нему пыток →
02.11.2016 Дадину вызвали врачей во время встречи с чиновником аппарата омбудсмена →
02.11.2016 ФСИН: Врачи Сегежской больницы не нашли у Дадина следов побоев →
01.11.2016 ФСИН: Телесных повреждений у Дадина не обнаружено →
01.11.2016 Политзека Дадина систематически пытают в колонии →
Фото и Видео
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27672
Play own
Хоругви и камуфляж: шествие 4 ноября
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Еврейский гнев Соловьева
статья Как подавать челобитную
Илья Мильштейн
новость Умер Гейдар Джемаль
Гейдар Джемаль. Фото Грани.Ру
новость Россию назвали главной угрозой
Дебора Ли Джеймс. Фото: defense.gov
статья Убийство Немцова: все улики
Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео
РЕКЛАМА
Loading...
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Австрия: правые проиграли
Александр Ван дер Беллен. Фото: gruene.at
новость Дело "Кировлеса" не закроют
Алексей Навальный в Замоскворецком суде. Фото Грани.Ру
статья В сторону Трампа
Владимир Абаринов
новость Наместник ИГ на Кавказе убит
Рустам Асельдеров (Абу Мухаммад аль-Кадари). Фото: kavkazpress.ru
новость Катастрофа в Югре
На месте катастрофы автобуса в Югре. Кадр Первого канала
статья Кадыров над судом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Писатели первой степени
383
новость Сначала мир, потом сотрудничество
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Сбит сирийский самолет
Самолет L-39. Фото: сombatаircraft.com
в блоге Миловать рано
383
новость ФСБ в гостях у активистки
Анастасия Зиновкина. Фото Елены Ростуновой
новость Авария "Прогресса": новая версия
Запуск "Прогресса". Фото: roscosmos.ru
новость "Халифу" ИГ ищут замену
Абу Бакр аль-Багдади. Кадр видео
новость Сочи против Сухуми
Аслан Бжания. Фото: ekhokavkaza.com