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Политзаключенного Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Карелии в неизвестном направлении. Как передает ТАСС, об этом сообщил представитель Дадина в Европейском суде по правам человека Николай Зборошенко, ссылаясь на информацию, полученную от сотрудников ИК.

"Сегодня утром я прибыл в ИК-7 в Сегеже, чтобы опросить Дадина и ознакомиться с его личным делом, но сотрудник колонии в звании майора, он не представился, сообщил, что Дадин этапирован из колонии", - сказал Зборошенко.

По его словам, куда именно был отправлен Дадин, сотрудники колонии не сообщили, а информация об этапировании была предоставлена устно. "Письменных ответов я не получил", - уточнил юрист.

По словам пресс-секретаря управления ФСИН по Карелии Виталия Фефелова, Дадина этапировали в колонию в другом регионе. Об этом Фефелов сообщил "Медиазоне", отказавшись раскрывать данные о новом месте содержания политзека.

"По закону, осужденный сам уведомляет одного из своих родственников по выбору в течение десяти дней с момента прибытия в учреждение", - отметил он.

Интерфаксу Фефелов рассказал, что решение об этапировании Дадина принималось в Москве. "Столько разговоров было о переводе, и Москва приняла решение. Нам пришло указание, - сказал фсиновец.

Позже Фефелов сообщил ТАСС, что Дадина этапировали в конце прошлой недели. "Прибыл спецнаряд из Москвы, и Дадин был отправлен из Карелии. По закону мы не можем сказать, в какой регион его перевели, поэтому стоит ожидать информации от самого Дадина, который в течение 10 дней с момента прибытия к месту отбывания наказания уведомляет по выбору одного из своих родственников о том, где он отбывает наказание", - сказал Фефелов.

"В соответствии со статьей 17 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации уведомление о прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения направляет только одному из родственников осужденного (по его выбору) не позднее 10 дней со дня его прибытия, - пояснили во ФСИН.

В начале декабря стало известно, что проведенная СКР доследственная проверка не выявила совершения сотрудниками ИК-7 каких-либо преступлений в отношении Ильдара Дадина. Следователи сочли "правомерным" применение к политзеку физической силы и наручников. В СКР также отрицают, что найденные у Дадина лезвия политзеку подбросили. Наложенные на Дадина шесть взысканий признаны "законными и обоснованными".

1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают, но сам Дадин подтвердил их посетившим его правозащитникам. Заключенные ИК-7 также рассказали о пытках, которым подвергались в разное время другие осужденные.

В поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры. 19 ноября Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу Дадина на пытки в колонии. ЕСПЧ поставил перед Россией вопросы: было ли нарушено право на запрет пыток (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в период с 1 сентября по 18 ноября; был ли Дадин объектом жестокого и ненадлежащего обращения в этот период; был ли доступ к эффективному средству правовой защиты у Дадина. Ответ в Страсбургском суде ожидают до 16 декабря.

24 ноября Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Дадина, а также всех осужденных "за реализацию права на свободу выражения мнения и свободу собраний". Депутаты также выразили "серьезную обеспокоенность" ситуацией с Дадиным и подчеркнули необходимость независимого расследования его сообщений о пытках в колонии. Издевательства над политзеком, отмечается в резолюции, - не единственный случай нарушения прав человека и бесчеловечного обращения с заключенными в учреждениях российской пенитенциарной системы. Евродепутаты подчеркнули, что причастные к пыткам Дадина должны понести наказание.

Сам Дадин до этапирования содержался в одиночной камере в ПКТ - внутренней тюрьме колонии. Туда его отправили на полгода, обвинив в драке с сокамерником.