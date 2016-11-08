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Заключенные карельской ИК-7 общего режима в городе Сегежа, где содержится Ильдар Дадин, в беседах с членами президентского Совета по правам человека Игорем Каляпиным (Комитет по предотвращению пыток) и Павлом Чиковым ("Агора") "в какой-то степени подтверждали обвинения", выдвинутые политзеком в адрес администрации колонии. Об этом Чиков рассказал "Медиазоне" по окончании двухдневной инспекции.

Правозащитник подчеркнул, что описывались события, происходившие в разное время и к ситуации Дадина отношения не имевшие. "Некоторые из них (зэков. - Ред.) говорили в том числе и о применении физической силы", - заметил собеседник издания.

Во второй день инспекции Каляпин и Чиков повторно посетили Дадина. Политзек содержится в спецсекции колонии в четырехместной камере. Есть ли в камере другие заключенные, в публикации не уточняется.

По итогам поездки в ИК-7 правозащитники подготовят отчет, который будет представлен председателю СПЧ Михаилу Федотову.

Между тем жена Дадина Анастасия Зотова днем во вторник написала на своей ФБ-странице, что фсиновцы с самого утра отказывались допустить в колонию адвоката политзека Ксению Костромину, прибывшую из Москвы. Они ссылались на то, что для посещения адвоката необходима санкция начальника ИК-7 майора Сергея Коссиева. Между тем Коссиев, по одним данным, был отстранен от должности на время расследования пыток Дадина, по другим - отправлен в отпуск.

Однако после звонка правозащитникам к Костроминой вышел и.о. начальника колонии майор Александр Серов и пообещал допустить адвоката к политзеку. Как можно заключить из отсутствия дальнейших сообщений по теме, обещание было выполнено.

Первый день инспекции Каляпина и Чикова был целиком посвящен встрече с Дадиным и проверке его сообщений. Встреча продолжалась пять часов. Политзек подробно рассказал об издевательствах в колонии, а также составил письменные объяснения на шести листах.

По окончании встречи правозащитники посетили ШИЗО, в частности камеры, где содержался активист. "Те детали, которые он (Дадин. - Ред.) описывает, подтверждаются на местности, скажем так", - заметил Чиков в понедельник вечером журналу "7×7".

Он также рассказал, что всех запрошенных видеозаписей фсиновцы правозащитникам не выдали, сославшись на то, что данные видеорегистраторов удаляются с сервера по истечении 30 суток. "Сохранилось только видео применения физической силы в отношении Ильдара, - пояснил Чиков. - Такое видео, приложенное к материалу, хранится в течение двух лет".

Между тем в сюжете "Вестей", опубликованном на прошлой неделе, наряду с этой записью демонстрировалась и другая, также датированная 12 сентября. На ней политзека и его вещи досматривали без применения насилия. Как это соотносится с объяснениями фсиновцев, в заметке "7×7" не уточняется.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, посетившая Дадина 3 ноября, заявляла, что в свете сложившейся ситуации политзека следует перевести в другую колонию. Каляпин в понедельник вечером заметил "Ведомостям", что согласен с чиновницей, хотя сам активист против перевода и возражает.

"Конфликт острый, - пояснил правозащитник. - В каких-то ситуациях Дадин полагал, что отстаивает права человека, а на самом деле нарушал режим содержания и раздражал сотрудников колонии: для них это все проявление дерзости, криминальных наклонностей. Дадин и сотрудники колонии - два разных мира, не понимающие друг друга. И когда Дадин с либертарианских позиций говорит про конституционные права, сотрудники колонии считают, что над ними издеваются в изощренной форме. И обе стороны совершенно искренни. Поэтому ничем хорошим это не закончится".

При этом в комментарии "Коммерсанту" Каляпин дал понять, что считает поведение политзека оправданным. "Просто Дадин как первоходка, простите за жаргон, отреагировал очень остро на унижения и побои, - заметил председатель Комитета по предотвращению пыток. - Отреагировал как нормальный, цивилизованный человек".