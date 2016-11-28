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В Федеральной службе исполнения наказаний не нашли подтверждений применения пыток к политзаключенному Ильдару Дадину и другим заключенным карельской ИК-7. Об этом заявил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, сообщает ТАСС.

"По результатам проверки факты недопустимых методов воздействия на Дадина, незаконного применения физической силы к осужденному, в связи с чем был причинен вред его здоровью, своего подтверждения не нашли, - сказал Максименко. - Все материалы служебной проверки переданы в следственные органы, осталось только дождаться принятия процессуального решения".

"Не найдено ни единого физического повреждения - ни врачами ФСИН, ни комиссией гражданских врачей районной больницы, ни врачами больницы в Петрозаводске", заявил замглавы ФСИН. Максименко также подчеркнул, что и рекомендованный правозащитным сообществом один из ведущих неврологов-эпилептологов России профессор Василий Генералов не выявил повреждений при осмотре политзаключенного.

"Служебной проверкой также не выявлено фактов незаконного применения физической силы и к другим осужденным", - отметил замглавы тюремного ведомства.

Максименко поблагодарил всех, кто "не поддался на провокации" и разделил позицию ФСИН в вопросе о пытках в сегежской колонии. "Отдельно хочу поблагодарить Евгения Левковича - за желание объективно разобраться и узнать правду, а Ирека Муртазина и Олега Лурье - за то, что всем, кто никогда не был в местах лишения свободы, доходчиво и ясно подтвердили мои слова о том, что Ильдар Дадин - это просто очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением", - отметил замглавы ФСИН.

"К сожалению, среди правозащитного сообщества нашлись и такие представители, которые, напротив, намеренно пытались дестабилизировать обстановку: сообщали СМИ недостоверную информацию, измышляя и выдумывая истории, которые бы дискредитировали сотрудников уголовно-исполнительной системы, при этом не имея ни единого достоверного и подтвержденного факта. Считаем, что подобные действия несовместимы с высоким званием правозащитников", - заметил Максименко. При этом он подчеркнул, что в истории с Дадиным ФСИН "была открыта как никогда".

1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают, но сам Дадин подтвердил их посетившим его правозащитникам. Заключенные ИК-7 также рассказали о пытках, которым подвергались в разное время другие осужденные.

В поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры. 19 ноября Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу Дадина на пытки в колонии. ЕСПЧ поставил перед Россией вопросы: было ли нарушено право на запрет пыток (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в период с 1 сентября по 18 ноября; был ли Дадин объектом жестокого и ненадлежащего обращения в этот период; был ли доступ к эффективному средству правовой защиты у Дадина. Ответ в Страсбургском суде ожидают до 16 декабря.

24 ноября Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Дадина, а также всех осужденных "за реализацию права на свободу выражения мнения и свободу собраний". Депутаты также выразили "серьезную обеспокоенность" ситуацией с Дадиным и подчеркнули необходимость независимого расследования его сообщений о пытках в колонии. Издевательства над политзеком, отмечается в резолюции, - не единственный случай нарушения прав человека и бесчеловечного обращения с заключенными в учреждениях российской пенитенциарной системы. Евродепутаты подчеркнули, что причастные к пыткам Дадина должны понести наказание.