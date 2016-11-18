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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Зотова: ИК-7 направила материалы для открытия против Дадина дела о побоях

18.11.2016
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
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Администрация карельской ИК-7 общего режима в Сегеже направила в полицию материалы для открытия против Ильдара Дадина дела по статье 116 УК (побои), предусматривающей до двух лет колонии. Об этом сообщила на своей ФБ-странице жена политзека Анастасия Зотова.

О драке с участием Дадина карельское УФСИН сообщило накануне. Как утверждалось, утром в среду между политзеком и его сокамерником произошла на бытовой почве словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Дадин, по словам тюремщиков, получил лишь "ссадину в области губы", тогда как его противника направили на медобследование в связи с "многочисленными травмами головы".

Как утверждалось, фсиновцы развели заключенных по разным помещениям.

РИА "Новости" тогда же передавало, будто противником Дадина был гражданин Узбекистана, конфликт случился из-за кипятильника, а драку начал сам политзек.

Между тем активисты, знакомые с политзеком, заметили "Граням", что он совершенно не агрессивен. Несмотря на то что Дадин раньше занимался боксом, рассказали оппозиционеры, не было ни одного случая, чтобы он разрешал споры драками.

Вечером в четверг Зотова передала со ссылкой на сообщение мужа, что драку начал именно сокамерник. "Посадили к нему какого-то узбека, осужденного черт разберет за что, возможно "активиста" (осужденного, сотрудничающего с администрацией. - Ред.), - говорилось в публикации. - И в какой-то момент данный товарищ начинает на Ильдара бычить, рассекает ему губу, хватает за шею, пытается завалить на пол... Администрация ничего не предпринимает, пока Ильдар не начинает отбрыкиваться - видимо, чтобы была видеозапись для очередного взыскания".

"А этого узбека от моего мужа даже не отселили!!!" - добавила Зотова. Таким образом, даже если фсиновцы действительно развели участников драки по разным камерам, как это говорилось в сообщении тюремного главка, в дальнейшем сокамерника вернули к политзеку.

В пятницу Зотова также сообщила, что адвокаты Дадина направляют во ФСИН требование обеспечить политзеку исследование на полиграфе для проверки его свидетельств о пытках в ИК-7. О готовности пройти полиграф Дадин заявил еще 3 ноября на встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой. Однако адвокаты убедили его не соглашаться на исследование, если оно будет проводиться в их отсутствие. Тогда же они подали ходатайство о допуске к проверке. С тех пор, заключила Зотова, "полиграф Ильдару больше не предлагают - ФСИН выгоднее распространять ложь о том, что Ильдар "отказался".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.11.2016
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 15.11.2016
в блоге Недоразумение в Сегеже

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