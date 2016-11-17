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УФСИН по Карелии утверждает, что политзек Ильдар Дадин, содержащийся в ИК-7 общего режима в Сегеже, подрался с сокамерником. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте главка.

Инцидент, заявляют тюремщики, произошел накануне, 16 ноября, около 7 утра. Как говорится в сообщении, между Дадиным и сокамерником произошел конфликт на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку.

Фсиновцы, утверждается в публикации, разняли заключенных и развели их по разным помещениям. Дадин, по словам тюремщиков, получил лишь "ссадину в области губы", тогда как у его противника - "многочисленные травмы головы" и он направлен на медобследование.

"Проводится проверка", - заключает УФСИН.

РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах передает, будто конфликт случился из-за кипятильника, а драку начал сам Дадин. Сокамерник, гражданин Узбекистана, получил, по информации агентства, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, "несмотря на то что их оперативно разняли".

Между тем активисты, знакомые с политзеком, заметили "Граням", что он совершенно не агрессивен. Несмотря на то что Дадин раньше занимался боксом, рассказали оппозиционеры, не было ни одного случая, чтобы он решал споры драками.

8 ноября член президентского Совета по правам человека Павел Чиков, посетив ИК-7 после сообщения Дадина о пытках, рассказал, что политзек содержится в четырехместной камере в спецсекции колонии. Есть ли в камере другие заключенные, не уточнялось.

Как сообщала на своей ФБ-странице жена политзека Анастасия Зотова, вечером во вторник Дадина в колонии посетила адвокат Наталья Василькова. Он сообщил юристу, что издевательства над ним прекратились.

Насколько известно, после визита Васильковой никто с воли Дадина не посещал.