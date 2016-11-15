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Шестеро заключенных карельской ИК-7 общего режима в Сегеже, где содержится политзек Ильдар Дадин, помещены в штрафной изолятор ИК-1 строгого режима в поселке Надвоицы Сегежского района за акцию протеста во время визита в ИК-7 правозащитников Игоря Каляпина и Павла Чикова. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Анастасию Зотову, жену Дадина.

Информация об акции протеста появилась в СМИ еще 9 ноября. Как рассказывали Каляпин и Чиков, 7-го числа зэки из 3-го ОСУОНа (отряда строгих условий отбывания наказания) поднялись на крышу своего барака с плакатом "Люди, помогите", рассчитывая привлечь внимание правозащитников.

Однако фсиновцы пресекли акцию еще до того, как визитеры увидели протестующих. Вечером того же дня всех шестерых протестовавших вывезли в ИК-1.

На другой день правозащитники узнали об акции от одного из заключенных и обратились с сопровождавшему их замначальника регионального УФСИН полковнику Алексею Федотову (бывшему начальнику ИК-7) с просьбой организовать встречу с протестовавшими. Фсиновец ответил отказом. Обращение к председателю СПЧ Михаилу Федотову результата также не дало.

По данным Каляпина и Чикова, всего в акции участвовали восемь человек. Сообщалось имя одного из них - Антон Индейкин.

Во вторник в ИК-1 побывала сегежский адвокат Наталья Василькова, которая вместе с москвичами Алексеем Липцером и Ксенией Костроминой представляет интересы Дадина. Она встретилась с Индейкиным. Тот сообщил, что причиной помещения в ШИЗО стало обвинение в "массовых беспорядках". Фамилии всех протестовавших неизвестны - "сам Индейкин не всех знал", пояснила адвокат.

Каляпин и Чиков сообщали о восьмерых участниках акции. Но сам Индейкин рассказал, что их было шестеро.

Насколько отправка осужденных в ШИЗО колонии другого режима соответствует Уголовно-исполнительному кодексу, в публикации не поясняется.

Зотова также рассказала, что утром во вторник Василькова попыталась повстречаться с Дадиным, однако ей было отказано. Фсиновцы лишь заметили адвокату, что проверка по заявлению политзека о пытках продолжается, однако опрашивают сейчас не самого Дадина, а других осужденных.

После пыток у Дадина случился припадок, напоминающий эпилептический. 12 ноября политзека в колонии посетил независимый специалист - эпилептолог Василий Генералов. Однако Дадин согласился лишь на внешний осмотр, отказавшись проходить более углубленное обследование в отсутствие адвоката. Причины отказа неизвестны. Есть <мнение, что процедура, предложенная Генераловым, в частности обследование во время сна, вызвала недоверие политзека.