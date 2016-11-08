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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Пытки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин, Игорь Каляпин, Павел Чиков

новость Москалькова назвала сроки подведения итогов проверки по жалобам Дадина

08.11.2016
Ильдар Дадин и Татьяна Москалькова. Фото: instagram.com/moskalkova.official
Ильдар Дадин и Татьяна Москалькова. Фото: instagram.com/moskalkova.official
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Первые итоги проверки по жалобам Ильдара Дадина будут обнародованы через неделю-полторы. Как передает РИА "Новости", об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, этого срока будет достаточно, для того, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела. "Они достаточно объемные", - отметила Москалькова.

"Мне не хватает механизма и инструментариев для того, чтобы полностью сделать выводы без следственной помощи, поэтому я за такой помощью обратилась. Получаю полную поддержку со стороны руководства ФСИН, со стороны прокуратуры и управления Федеральной службы исполнения наказания Карелии. Когда я соберу все эти данные, можно будет сделать какие-то выводы и заключения", - добавила она.

Омбудсмен подчеркнула, что выступает за перевод Дадина в другую колонию - поближе к его семье.

Сейчас в карельской ИК-7 общего режима в Сегеже находятся правозащитники Игорь Каляпин и Павел Чиков. Накануне они встретились с политзеком. Встреча продолжалась пять часов. Дадин подробно рассказал об издевательствах в колонии, а также составил письменные объяснения на шести листах.

По окончании встречи правозащитники посетили ШИЗО, в частности камеры, где находился Дадин, для проверки сообщений политзека.

Во вторник правозащитники намерены встретиться с другими заключенными, а также изучить документы и видеозаписи.

Недавнее известие о жестоких пытках, которым подвергся Дадин, вызвало волну возмущения в обществе. На этом фоне была начата доследственная проверка. До ее окончания начальника ИК-7 майора Сергея Коссиева отстранили от работы; при этом его семью взяли под охрану - как утверждалось, из-за поступающих угроз.

3 ноября в ИК-7 побывала Москалькова. На другой день 12 активистов из Петербурга, прибыв в Сегежу, провели у входа в ИК-7 серию одиночных пикетов. Восемь человек задержали; одну из них - активистку Анастасию Андрееву - оставили в отделе на ночь до суда. 5 ноября ее оштрафовали на 700 рублей.

Сам Дадин в пятницу был доставлен в республиканскую больницу Карелии в Петрозаводске на обследование. Известно, что после пыток и избиений здоровье политзека серьезно пошатнулось. Вечером 2 ноября во время беседы с членами ОНК у активиста случился припадок, напоминающий эпилептический. Ранее подобных припадков у активиста не бывало.

Между тем "Вести" на днях со ссылкой на сотрудников ИК-7 сообщили, будто Дадин склонен к суициду. К такому выводу, по словам пропагандистов, фсиновцы пришли, обнаружив в личных вещах политзека лезвие.

В действительности два лезвия Дадину подбросили сразу по прибытии в колонию, 10 сентября. Их "обнаружение" и стало поводом для первой отправки активиста в ШИЗО.

Кроме того, 7 декабря 2015 года, непосредственно перед оглашением приговора, Дадин заявил "Граням": "Я жизнь очень люблю, я борюсь, и я хочу выйти, чтобы посадить этих бандитов, которые меня незаконно привлекают. Так что, если со мной что-то произойдет, это явно по чьей-то инициативе".

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08.11.2016
в блоге Блоги
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Дерьмометр 05.11.2016
в блоге Пыток без вины не бывает
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Лезвием по глазам

Илья Мильштейн, 07.11.2016

Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".

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