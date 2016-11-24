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Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить политзаключенного Ильдара Дадина, а также всех осужденных "за реализацию права на свободу выражения мнения и свободу собраний". Об этом сообщается на сайте ЕП.
Депутаты также выразили "серьезную обеспокоенность" ситуацией с Дадиным и подчеркнули необходимость независимого расследования его сообщений о пытках в колонии.
Издевательства над политзеком, отмечается в резолюции, - не единственный случай нарушения прав человека и бесчеловечного обращения с заключенными в учреждениях российской пенитенциарной системы. Евродепутаты подчеркнули, что причастные к пыткам Дадина должны понести наказание.
Между тем адвокат политзека Наталья Василькова, как передает агентство "Москва", обратилась в администрацию карельской ИК-7 общего режима в Сегеже с ходатайством о комплексном медицинском обследовании своего доверителя, указав, что его здоровье сильно ухудшилось. Юрист отметила, что необходимо взять у Дадина типовой посттравматический и послеинфарктный анализы крови и мочи, выполнить МРТ, сделать энцефалограмму и кардиограмму, провести ультразвуковую доплерографию сосудов сердца и органов брюшной полости.
Также адвокат добивается, чтобы к Дадину допустили медкомиссию в составе терапевта, невролога и кардиологом, чтобы она составила заключение о здоровье политзека и дала рекомендации относительно стационарного или амбулаторного лечения.
19 ноября Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу Дадина на пытки в колонии. ЕСПЧ поставил перед Россией вопросы: было ли нарушено право на запрет пыток (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в период с 1 сентября по 18 ноября; был ли Дадин объектом жестокого и ненадлежащего обращения в этот период; был ли доступ к эффективному средству правовой защиты у Дадина. Ответ в Страсбургском суде ожидают до 16 декабря.
ЕСПЧ обращает внимание на противоречие: в датированным 2 ноября документе говорится, что представители ФСИН зафиксировали травмы Дадина. Но в другом документе заявлено, что в тот же день Дадина осмотрели врачи, и "никаких травм не обнаружили". Суд ставит отдельный вопрос, что было конкретной причиной происхождения травм Дадина.
ЕСПЧ констатирует, что предписанные им 3 ноября срочные меры не были исполнены Россией и потому остаются в силе. Суд обязал провести независимое медицинское обследование Дадина, причем врачи не должны иметь никакой связи со системой ФСИН. Кроме того, представитель политзаключенного Николай Зборошенко должен был получить к нему беспрепятственный доступ. Оба этих условия выполнены не были. Юриста не пустили в колонию, обследование делали врачи системы ФСИН. В связи с этим Страсбургский суд ставит еще один вопрос: была ли нарушена статья 34 Конвенции, а именно право Дадина на подачу жалобы в ЕСПЧ.
ЕСПЧ также потребовал от России предоставить всю медицинскую документацию о здоровье Дадина за период с 1 сентября по настоящий момент.
1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Фонд "Общественный вердикт" обратился в ЕСПЧ на следующий день.
ЕСПЧ применил к заявлению о пытках Дадина в колонии срочные (обеспечительные) меры. Кроме того, ЕСПЧ по собственной инициативе присвоил жалобе приоритет. К 17 ноября Россия должна была предоставить в Страсбургский суд судебно-медицинские документы.
Из документального расследования, проведенного Денисом Карагодиным, она узнала, что ее дед участвовал в массовых убийствах, и вот откликнулась. В ее семье тоже есть погибший в ГУЛАГе, но она не желает закрывать "позорную страницу в истории своей семьи" и благодарит Дениса "за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду".
В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.
Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".