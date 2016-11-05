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Также: Право, Акции протеста, Тюрьма, Пытки, Политзеки, Полиция, Россия, Политика, Общество | Персоны: Ильдар Дадин

новость Задержанная в Сегеже на акции в поддержку Дадина оштрафована

05.11.2016
Анастасия Андреева. Фото: facebook.com/DinarSpbRu
Анастасия Андреева. Фото: facebook.com/DinarSpbRu
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Судья Сегежского городского суда Наталья Ткачук оштрафовала на 700 рублей Анастасию Андрееву, задержанную накануне возле колонии №7 во время акции в поддержку политзаключенного Ильдара Дадина. Об этом сообщает активист Динар Идрисов.

Перед вынесением решения судья судья провела в совещательной комнате около двух часов. Андреева признана виновной по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского; штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест до пятнадцати суток). Ночь активистка провела в камере для административно задержанных отдела полиции Сегежа. Остальных семерых задержанных отпустили после составления протоколов по части 5 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка проведения митинга; штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до сорока часов).

Андреева снимала на камеру пикет возле колонии. В составленном в отношении нее протоколе утверждается, что активистка "воспрепятствовала задержанию" других участников акции. После взятия с Андреевой объяснений ее отпустили, но на выходе вновь задержали и оставили в отделе полиции до суда. Идрисов со слов полицейских сообщает, что такое распоряжение дал глава МВД Карелии генерал-майор Дмитрий Сергеев.

"Прибывшая к Анастасии адвокат Наталья Василькова констатировала произвольность задержания, очевидную незаконность составленного протокола об административном правонарушении. Полицейские в отделе даже не спорили, ссылаясь на невозможность ослушаться указаний разгневанного министра", - пишет Идрисов.

В пятницу 12 активистов из Петербурга приехали к ИК-7 и провели серию одиночных пикетов. Они держали плакаты "Россия будет свободной", "Нет пыткам заключенных", "Садистов из тюрьмы - в тюрьму", "Свободу Ильдару Дадину, защитнику Конституции". Акция продалжалась 15 минут, после чего по требованию сотрудников ФСИН была прекращена. Однако прддъехавшими полиуейским были задержаны Андреева, Вадим Суходолький, Варвара Михайлова, Мария Лакертиан, Ярослав Путров, Илья Смирнов и Константин Похильчук, а также фотожурналиста Давид Френкель.

По сообщению петрозаводского издания Skoronovosti, в пятницу Дадин находился в республиканской клинической больнице в столице Карелии. Накануне политзаключенного перевели сюда из ИК-7 для проведения медицинского обследования независимой комиссии с целью выявления следов пыток и избиений.

Во вторник было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают.

В четверг в ИК-7 с политзаключенным встретилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Дадин подтвердил ей, что к нему применялись "меры принуждения в виде наручников". Кроме того, по словам Дадина, к нему применяли насилие "вне камеры". Москалькова отметила, что у нее нет доказательств, чтобы подтвердить или опровергнуть это. "Я верю и его словам, и словам сотрудников, которые показывают фотографии", - сказала она. Дадин также согласился пройти тестирование на "детекторе лжи".

При этом Москалькова заявила, что Дадина следует перевести для отбывания наказания в другую колонию. По словам омбудсмена, после заявлений политзаключенного о применении к нему насилия "всегда будет некое подозрение в необъективности или субъективном подходе к человеку". Позже в четверг Дадина доставили в Петрозаводск, где прошел обследование в городской больнице.

Между тем Европейский суд по правам человека применил к заявлению о пытках в колонии политзаключенного Ильдара Дадина срочные (обеспечительные) меры. Кроме того, ЕСПЧ по собственной инициативе присвоил жалобе приоритет. К 17 ноября Россия должна предоставить в Страссбургский судебно-медицинские документы, для чего незамедлительно провести медицинское обследование Дадина независимыми от ФСИН врачами. ЕСПЧ обязал также предоставить доступ к Дадину заявителю, юристу фонда Николаю Зборошенко.

Со вторника в поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры.

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05.11.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Он хотя бы пытался

Илья Мильштейн, 02.11.2016

В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.

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