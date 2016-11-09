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Также: Политзеки, Тюрьма, Пытки, Право, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин, Павел Чиков, Игорь Каляпин, Михаил Федотов

новость Дадин: Пытки в ИК-7 продолжаются

09.11.2016
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
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Политзек Ильдар Дадин сообщил, что пытки в карельской ИК-7 общего режима в городе Сегежа продолжаются. Такую информацию передает на своей ФБ-странице жена активиста Анастасия Зотова, в среду побывавшая на краткосрочном свидании с мужем.

"Вещи рассказывает жуткие, в подробностях они ещё хуже, чем в письме, - заметила Зотова. - Просит опять прийти Павла Чикова и Игоря Каляпина, чтобы конфиденциально сообщить, какие свежие видеозаписи искать (30 дней не прошло)".

Жена политзека добавила, что выглядит Дадин плохо - по ее собственным словам, "почти как мой дедушка после инсульта". Газете.Ру она пояснила, что у активиста развились тик и сильное заикание, которыми ранее он не страдал. "В какие-то моменты он начинает повторять одни и те же слова, как будто у него не хватает дыхания", - заметила Зотова.

Между тем председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, 7-8 ноября побывавший в ИК-7 с инспекцией как член президентского Совета по правам человека, рассказал в интервью "Новой газете", что в понедельник восемь заключенных покинули здание барака и поднялись на крышу с плакатом, рассчитывая привлечь внимание правозащитников. Однако фсиновцы пресекли акцию до того, как визитеры увидели протестующих.

Вечером того же дня всех восьмерых вывезли в другую колонию - как передает "Медиазона" со ссылкой на другого участника инспекции, председателя "Агоры" Павла Чикова, это ИК-1 строгого режима в поселке Надвоицы Сегежского района.

На другой день правозащитники узнали об акции от одного из заключенных и обратились с сопровождавшему их замначальника регионального УФСИН полковнику Алексею Федотову с просьбой организовать встречу с протестовавшими. Фсиновец ответил отказом. Обращение к председателю СПЧ Михаилу Федотову результата также не дало.

Между тем Чиков не исключил, что за протестную акцию заключенных могут наказать.

Во вторник вечером Каляпин заметил ТАСС, что фсиновцы вопреки данным обещаниям отказались предоставить участникам инспекции документы из личного дела Дадина, которые касаются взысканий, наложенных на политзека. "В частности, нам не предоставили рапорта сотрудников колонии и письменные объяснения Дадина, - заметил правозащитник. - Он сам утверждает, что с него письменные объяснения не брали. А если так, то возникает вопрос в законности применения к нему дисциплинарных взысканий, водворения в ШИЗО".

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09.11.2016
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 05.11.2016
в блоге Пыток без вины не бывает
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Лезвием по глазам

Илья Мильштейн, 07.11.2016

Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Он хотя бы пытался

Илья Мильштейн, 02.11.2016

В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.

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