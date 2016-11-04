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В Сегеже возле колонии №7 задержаны восемь участников акции в поддержку политзаключенного Ильдара Дадина. Об этом сообщает активист Данте Теодори.

12 активистов из Петербурга приехали к ИК-7 и провели серию одиночных пикетов. "Молодые люди и девушки подъехали ко входу в колонию, где встали в одиночные пикеты на расстоянии 50 метров друг от друга с плакатами следующего содержания: "Россия будет свободной", "Нет пыткам заключенных", "Садистов из тюрьмы - в тюрьму", "Свободу Ильдару Дадину, защитнику Конституции" и другими. Пикет продолжался в течение 15 минут, после чего по требованию сотрудников ФСИН был прекращен. Однако после произошедшей затем перепалки с сотрудниками ФСИН, подъехавшей полицией и руководством местной полиции, восемь из 12 активистов были задержаны. Сейчас на них оформляется протокол в ОП города Сегежа", - пишет Теодори.

Как сообщил активист ПАРНАС Вадим Суходолький, задержаны Вадим Суходолький, Варвара Михайлова, Мария Лакертиан, Ярослав Путров, Илья Смирнов и Константин Похильчук. Полицейские задержали также не участвовавшую в акции Анастасию Андрееву и фотожурналиста Давида Френкеля.

По сообщению петрозаводского издания Skoronovosti, пятницу Дадин проведет в республиканской клинической больнице в столице Карелии. Накануне политзаключенного перевели сюда из ИК-7 для проведения медицинского обследования независимой комиссии с целью выявления следов пыток и избиений.

Во вторник было опубликовано письмо Дадина Зотовой, которое 31 октября записал с его слов Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают.

В четверг в ИК-7 с политзаключенным встретилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Дадин подтвердил ей, что к нему применялись "меры принуждения в виде наручников". Кроме того, по словам Дадина, к нему применяли насилие "вне камеры". Дадин также согласился пройти тестирование на "детекторе лжи". Москалькова отметила, что у нее нет доказательств, чтобы подтвердить или опровергнуть это. "Я верю и его словам, и словам сотрудников, которые показывают фотографии", - сказала она.

При этом Москалькова заявила, что Дадина следует перевести для отбывания наказания в другую колонию. По словам омбудсмена, после заявлений политзаключенного о применении к нему насилия "всегда будет некое подозрение в необъективности или субъективном подходе к человеку".

Позже в четверг Дадина доставили в Петрозваодск, где прошел обследование в городской больнице

Между тем Европейский суд по правам человека применил к заявлению о пытках в колонии политзаключенного Ильдара Дадина срочные (обеспечительные) меры. Кроме того, ЕСПЧ по собственной инициативе присвоил жалобе приоритет. К 17 ноября Россия должна предоставить в Страссбургский судебно-медицинские документы, для чего незамедлительно провести медицинское обследование Дадина независимыми от ФСИН врачами. ЕСПЧ обязал также предоставить доступ к Дадину заявителю, юристу фонда Николаю Зборошенко.

Со вторника в поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры.