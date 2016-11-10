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Адвокаты Ксения Костромина и Алексей Липцер подали в Верховный суд кассационную жалобу на приговор Ильдару Дадину. Об этом сообщает жена политзаключенного Анастасия Зотова.

Защита просит ВС отменить приговор как не соответствующий российскому законодательству. "Приговор мы считаем незаконным и необоснованным, а саму статью 212.1 противоречащей Конституции Российской Федерации", - заявила Костромина Интерфаксу.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( ВИДЕО). При этом прокурор запрашивала для активиста лишь два года общего режима. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу активиста, сократила ему срок на полгода ( ВИДЕО).

Это был первый приговор по статье 212.1, включенной в кодекс в 2014 году.

5 августа кассационную жалобу в ВС на приговор Дадину подала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

4 октября защита обжаловала приговор Дадину в Европейском суде по правам человека. Как говорится в жалобе, Россия нарушила в отношении Дадина статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции, а также статьи 4 (право не привлекаться к повторному суду или наказанию) протокола № 7 к этой конвенции.

1 ноября было опубликовано письмо Дадина Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают, но сам Дадин подтвердил их посетившим его правозащитникам. Заключенные ИК-7 также рассказали о пытках, которым подвергались в разное время другие осужденные.

В поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры.

ЕСПЧ применил к заявлению о пытках Дадина в колонии срочные (обеспечительные) меры. Кроме того, ЕСПЧ по собственной инициативе присвоил жалобе приоритет. К 17 ноября Россия должна предоставить в Страссбургский судебно-медицинские документы, для чего незамедлительно провести медицинское обследование Дадина независимыми от ФСИН врачами. ЕСПЧ обязал также предоставить доступ к Дадину заявителю, юристу фонда Николаю Зборошенко.