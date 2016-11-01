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Ильдара Дадина систематически избивают и пытают в сегежской колонии ИК-7. Об этом политзек рассказал в письме, опубликованном "Медузой". Текст письма был записан 31 октября адвокатом Алексеем Липцером со слов Дадина.

По словам Дадина, избиения начались практически сразу же после прибытия в колонию. 10 сентября политзеку подкинули два лезвия, а затем при обыске "нашли" их. "Здесь это повсеместная практика - применяется для того, чтобы обязательно посадить вновь прибывших в ШИЗО, чтобы они сразу поняли, в какой ад попали", - пояснил Дадин. После помещения в ШИЗО он объявил голодовку.

11 сентября к нему пришел начальник колонии Сергей Коссиев с тремя сотрудниками ИК. "Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО", - пишет политзек.

"12 сентября пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы и чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса. Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку", - рассказал Дадин.

После этого его привели в кабинет к Коссиеву, где он в присутствии других сотрудников сказал: "Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться - тебя убьют и закопают за забором". После этого, пишет политзек, его избивали регулярно, по несколько раз в день.

Все дальнейшие взыскания, после которых политзека отправляли в ШИЗО, по словам Дадина, были сфабрикованы. "Перед тем, как их снимать, мне говорили, как себя вести и что делать - не спорить, не возражать, смотреть в пол. Иначе говорили, что убьют, и никто об этом не узнает", - рассказал политзек.

По его словам, в колонии царит "настоящая информационная блокада" и он не видит других возможностей ее прорвать, кроме как опубликовав это письмо.

Дадин осужден к двум с половиной годам колонии по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Вины он не признал.

О доставке Дадина в сегежскую ИК-7 стало известно 28 сентября. Эта колония имеет репутацию пыточной.

30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу на приговор Дадину, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой.

4 октября стало известно, что приговор активисту обжалован в ЕСПЧ. Как говорится в жалобе, Россия нарушила в отношении Дадина статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции, а также статью 4 (право не привлекаться к повторному суду или наказанию) протокола № 7 к этой конвенции.