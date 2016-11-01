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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Акции протеста, Россия, Общество, Политика, Здоровье | Персоны: Ильдар Дадин

новость Политзека Дадина систематически пытают в колонии

01.11.2016
Ильдар Дадин в Замоскворецком райсуде, 03.02.2015. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
Ильдар Дадин в Замоскворецком райсуде, 03.02.2015. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
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Ильдара Дадина систематически избивают и пытают в сегежской колонии ИК-7. Об этом политзек рассказал в письме, опубликованном "Медузой". Текст письма был записан 31 октября адвокатом Алексеем Липцером со слов Дадина.

По словам Дадина, избиения начались практически сразу же после прибытия в колонию. 10 сентября политзеку подкинули два лезвия, а затем при обыске "нашли" их. "Здесь это повсеместная практика - применяется для того, чтобы обязательно посадить вновь прибывших в ШИЗО, чтобы они сразу поняли, в какой ад попали", - пояснил Дадин. После помещения в ШИЗО он объявил голодовку.

11 сентября к нему пришел начальник колонии Сергей Коссиев с тремя сотрудниками ИК. "Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО", - пишет политзек.

"12 сентября пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы и чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса. Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку", - рассказал Дадин.

После этого его привели в кабинет к Коссиеву, где он в присутствии других сотрудников сказал: "Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться - тебя убьют и закопают за забором". После этого, пишет политзек, его избивали регулярно, по несколько раз в день.

Все дальнейшие взыскания, после которых политзека отправляли в ШИЗО, по словам Дадина, были сфабрикованы. "Перед тем, как их снимать, мне говорили, как себя вести и что делать - не спорить, не возражать, смотреть в пол. Иначе говорили, что убьют, и никто об этом не узнает", - рассказал политзек.

По его словам, в колонии царит "настоящая информационная блокада" и он не видит других возможностей ее прорвать, кроме как опубликовав это письмо.

Дадин осужден к двум с половиной годам колонии по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Вины он не признал.

О доставке Дадина в сегежскую ИК-7 стало известно 28 сентября. Эта колония имеет репутацию пыточной.

30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу на приговор Дадину, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой.

4 октября стало известно, что приговор активисту обжалован в ЕСПЧ. Как говорится в жалобе, Россия нарушила в отношении Дадина статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции, а также статью 4 (право не привлекаться к повторному суду или наказанию) протокола № 7 к этой конвенции.

Ильдар Дадин, политзаключенный
Письмо Ильдара Дадина жене Анастасии Зотовой

Настя! Если решишь опубликовать информацию о происходящем со мной, то попробуй распространить ее как можно более широко. Это увеличит шансы на то, что я останусь жив. Знай, что в колонии ИК-7 действует целая мафия, в которой участвует вся администрация учреждения: начальник колонии майор внутренней службы Коссиев Сергей Леонидович и абсолютное большинство сотрудников колонии, включая врачей.

С самого прибытия в колонию 10 сентября 2016 года у меня сразу отобрали практически все вещи и подкинули два лезвия, а затем при обыске "нашли" их. Здесь это повсеместная практика - применяется для того, чтобы обязательно посадить вновь прибывших в ШИЗО, чтобы они сразу поняли, в какой ад попали. В штрафной изолятор меня отправили без всяких постановлений, но при этом отобрали все вещи, включая мыло, зубную щетку, зубную пасту и даже туалетную бумагу. В ответ на эти незаконные действия я объявил голодовку.

11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО.

12 сентября 2016 года пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы и чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса. Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку. После этого - привели к Коссиеву в его кабинет, где он в присутствии других сотрудников сказал: "Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться - тебя убьют и закопают за забором". Потом избивали регулярно, по несколько раз в день. Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания - все это происходит и с другими заключенными.

Все дальнейшие взыскания и выдворения в ШИЗО были сфабрикованы и основаны на откровенной лжи. Все видеозаписи, на которых мне объявляли взыскания - постановочные: перед тем, как их снимать, мне говорили, как себя вести и что делать - не спорить, не возражать, смотреть в пол. Иначе говорили, что убьют, и никто об этом не узнает, потому что никто даже не в курсе, где я нахожусь. Я не могу отправлять письма, минуя администрацию, а администрация обещала меня убить в случае, если я буду писать жалобы. Настя, в моем первом письме из ИК-7 я писал тебе про ЕСПЧ, чтобы обойти цензуру и дать хоть малейший намек о том, что у меня не все в порядке и мне требуется помощь.

Я прошу тебя опубликовать это письмо, поскольку в этой колонии - настоящая информационная блокада, и я не вижу других возможностей ее прорвать. Я не прошу меня отсюда вытаскивать и переводить в другую колонию: я неоднократно видел и слышал, как избивают других осужденных, поэтому совесть не позволит мне отсюда бежать - я собираюсь бороться, чтобы помочь остальным. Я не боюсь смерти, и больше всего боюсь не выдержать пыток и сдаться.

Если в России еще не уничтожен "Комитет против пыток", я прошу их помочь в обеспечении права на жизнь и безопасность для меня и других заключенных. Я прошу предать гласности информацию о том, что майор Коссиев напрямую угрожает убийством за попытки жаловаться на происходящее. Я буду рад, если ты найдешь адвоката, который сможет постоянно находиться в Сегеже и оказывать юридическую поддержку.

Время играет против меня. Видеозаписи с камер наблюдения доказали бы и пытки, и избиения, но на то, что они сохранились, остается все меньше и меньше шансов. Если меня сейчас снова подвергнут пыткам, избиениям и изнасилованиям, я вряд ли продержусь больше недели. В случае моей внезапной скорой смерти тебе могут сказать, что причиной тому стало самоубийство, несчастный случай, выстрел при попытке побега или драка с другим заключенным, но это будет ложью, это будет спланированное администрацией убийство с целью убрать свидетеля и жертву пыток.

Люблю тебя и надеюсь когда-нибудь увидеть. Твой Ильдар.

https://goo.gl/NcFtTA

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
01.11.2016
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 01.04.2016
в блоге Подвиг Ильдара

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