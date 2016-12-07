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Также: Акции протеста, Партии, Политзеки, Тюрьма, Пытки, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость В Петербурге вывесили баннер к годовщине приговора Дадину

07.12.2016
Акция в поддержку Дадина на Царскосельском мосту в Петербурге. Фото Давида Френкеля
Акция в поддержку Дадина на Царскосельском мосту в Петербурге. Фото Давида Френкеля
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В Петербурге на Царскосельском мосту через Обводной канал активисты молодежного демократического движения "Весна" вывесили растяжку "Свобода Дадина - свобода России". Об этом сообщается на ВК-странице движения.

Акция, приуроченная к годовщине приговора Ильдару Дадину, прошла вечером во вторник. В ней участвовали семеро оппозиционеров. Вывесив баннер, активисты зажгли дымовые шашки.

Полицейские на мосту не появились, и никто из протестующих задержан не был.

"Мы хотим напомнить о происходящей несправедливости и привлечь внимание как к истории незаконного осуждения Ильдара Дадина, так и к нечеловеческому обращению в исправительных учреждениях ФСИН, - говорится в заявлении активистов. - Мы, движение "Весна", не можем оставаться в стороне и хотим выразить свою солидарность и поддержку Ильдару и другим жертвам пыток".

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). При этом прокурор запрашивала для активиста лишь два года общего режима. Дадин был объявлен виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года.

31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу активиста, сократила ему срок на полгода.

Сам оппозиционер вину не признал.

Это первый и на сегодня единственный приговор по статье 212.1, включенной в кодекс в 2014-м.

С сентября нынешнего года Дадин отбывал срок в ИК-7 Карелии в Сегеже. 1 ноября стало известно, что фсиновцы подвергали его жестоким пыткам. В дальнейшем появилась масса свидетельств о пытках и других заключенных колонии. Началась мощная общественная кампания в защиту Дадина и против пыток в целом. 24 ноября Европарламент потребовал немедленно освободить политзека.

В конце прошлой недели Дадина вывезли из Карелии в другой регион, предположительно в Кировскую область. Между тем кировские колонии тоже имеют репутацию пыточных.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
07.12.2016

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