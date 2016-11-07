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Председатели Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин и группы "Агора" Павел Чиков прибыли в качестве членов президентского Совета по правам человека в карельскую ИК-7 общего режима в Сегеже и встретились с политзеком Ильдаром Дадиным, который осенью подвергался жестоким пыткам. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Чикова.

Встреча продолжалась пять часов. Дадин подробно рассказал об издевательствах в колонии, а также составил письменные объяснения на шести листах.

По окончании встречи правозащитники посетили ШИЗО, в частности камеры, где находился Дадин, для проверки сообщений политзека.

Первоначально, заметил Чиков, фсиновцы отказывались предоставлять ему и Каляпину какие бы то ни было документы, демонстрировать помещения колонии, а также настаивали на своем присутствии при общении правозащитников с политзеком. "Пришлось убедить сотрудников в том, что нам необходимо общаться с Дадиным наедине и получить доступ к другим осужденным, внутренним помещениям и документам, - продолжил председатель "Агоры". - Насколько я понимаю, вопрос был положительно решен. По крайней мере, в дальнейшем никакого противодействия не было".

На давление со стороны фсиновцев после публикации письма с сообщением о пытках Дадин не жаловался, добавил Чиков.

Во вторник правозащитники продолжат работу в ИК-7. Они намерены встретиться с другими заключенными, а также изучить документы и видеозаписи.

В начале встречи с политзеком 7 ноября Чиков писал в своем твиттере: "Ильдар Дадин на позитиве, бодрый, передает всем привет и благодарность за поддержку".

Недавнее известие о жестоких пытках, которым подвергся Дадин, вызвало волну возмущения в обществе. На этом фоне была начата доследственная проверка. До ее окончания начальника ИК-7 майора Сергея Коссиева отстранили от работы; при этом его семью взяли под охрану - как утверждалось, из-за поступающих угроз.

3 ноября в ИК-7 побывала омбудсмен Татьяна Москалькова. После встречи с Дадиным она заявила, что политзека следует перевести в другую колонию.

На другой день 12 активистов из Петербурга, прибыв в Сегежу, провели у входа в ИК-7 серию одиночных пикетов. Восемь человек задержали; одну из них - активистку Анастасию Андрееву - оставили в отделе на ночь до суда. 5 ноября ее оштрафовали на 700 рублей.

Сам Дадин в пятницу был доставлен в республиканскую больницу Карелии в Петрозаводске на обследование. Известно, что после пыток и избиений здоровье политзека серьезно пошатнулось. Вечером 2 ноября во время беседы с членами ОНК у активиста случился припадок, напоминающий эпилептический. Ранее подобных припадков у активиста не бывало.

Между тем "Вести" на днях со ссылкой на сотрудников ИК-7 сообщили, будто Дадин склонен к суициду. К такому выводу, по словам пропагандистов, фсиновцы пришли, обнаружив в личных вещах политзека лезвие.

В действительности два лезвия Дадину подбросили сразу по прибытии в колонию, 10 сентября. Их "обнаружение" и стало поводом для первой отправки активиста в ШИЗО.

Кроме того, 7 декабря 2015 года, непосредственно перед оглашением приговора, Дадин заявил "Граням": "Я жизнь очень люблю, я борюсь, и я хочу выйти, чтобы посадить этих бандитов, которые меня незаконно привлекают. Так что, если со мной что-то произойдет, это явно по чьей-то инициативе".