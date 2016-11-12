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Администрация исправительной колонии №7 в Сегеже допустила к Ильдару Дадину независимого врача, сообщает основатель проекта "Русь сидящая" Ольга Романова. Политзаключенный отказался от обследования, но провел с эпилептологом Василием Генераловым два часа.

На вопрос о причинах отказа Романова ответила: "Протестует. Против всего".

Встреча прошла в ночь на субботу. "Здоровью Дадина был причинен вред, но оценить его масштаб достаточно затруднительно", - приводит "Медуза" слова Романовой.

Между тем в пятницу администрация ИК-7 отказалась допустить к Дадину юриста фонда "Общественный вердикт" Николая Зборошенко, автора заявления в ЕСПЧ о пытках политзека. Сотрудники колонии объяснили это окончанием рабочего дня, автора заявления в ЕСПЧ о пытках политзека.

3 ноября ЕСПЧ применил к заявлению о пытках Дадина в колонии срочные (обеспечительные) меры. Кроме того, ЕСПЧ по собственной инициативе присвоил жалобе приоритет. К 17 ноября Россия должна предоставить в Страссбургский судебно-медицинские документы, для чего незамедлительно провести медицинское обследование Дадина независимыми от ФСИН врачами. ЕСПЧ обязал также предоставить Зборошенко доступ к Дадину заявителю, юристу фонда Николаю .

В пятницу пресс-секретарь УФСИН по Карелии Виталий Фефелов заявил, что Дадин отказался пройти обследование на полиграфе. По словам представителя тюремного ведомства, политзек не объяснил причину отказа от процедуры, на которой сам ранее настаивал.

Жена политзаключенного Анастасия Зотова пояснила, что Дадин согласен пройти проверку только после осмотра медиком, который установит отсутствие или наличие у политзека черепно-мозговой травмы. При таких травмах использовать полиграф противопоказано.

Позже РИА "Новости" со ссылкой на адвоката политзаключенного Алексея Липцера сообщило, что Дадин готов дать показания на полиграфе после обследования врачей.

"На встрече Дадина с адвокатом было решено, что он будет проходить проверку на полиграфе только после обследования московским врачом, там как специалисты считают, что если у него была травма головы, то подобную процедуру проходить нельзя, сказал Липцер. - Также мы настаиваем, чтобы проверка проходила только в присутствии адвокатов". По словам юриста, соответствующее заявление было передано следственным органам и проверку на детекторе лжи было решено временно отложить.

В среду Зотова после краткосрочного свидания с мужем рассказала, что выглядит Дадин плохо - по ее собственным словам, "почти как мой дедушка после инсульта". Зотова сообщила, что у активиста развились тик и сильное заикание, которыми ранее он не страдал. "В какие-то моменты он начинает повторять одни и те же слова, как будто у него не хватает дыхания", - заметила Зотова.

Дадин сообщил ей, что пытки в ИК-7 продолжаются. "Вещи рассказывает жуткие, в подробностях они еще хуже, чем в письме, - заметила Зотова. - Просит опять прийти Павла Чикова и Игоря Каляпина, чтобы конфиденциально сообщить, какие свежие видеозаписи искать (30 дней не прошло)".

В пятницу Зотова опубликовала запись беседы с мужем. Дадин рассказал подробности о применяемых в ИК-7 пытках и сравнил колонию с нацистским концлагерем.