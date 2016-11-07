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Также: Мильштейн, Политзеки, Тюрьма, Право, Телевидение, Колонки, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Ильдар Дадин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Сергей Коссиев

статья Лезвием по глазам

Илья Мильштейн, 07.11.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Он хотя бы пытался

В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.

Илья Мильштейн
02.11.2016
статья Статья

Моменты истины и лжи

2015-й - год новых героев. Захваченные украинцы и российские одиночки бросили вызов системе, построенной на лжи и страхе. В течение года "Грани" вели твит-репортажи с политических процессов. В этой большой абсурдистской пьесе гнев сменялся хохотом, восторг - слезами. Вспомним лучшие моменты с участием Петра Павленского, Олега Сенцова, Ильдара Дадина и других. ВИДЕО.

30.12.2015
статья Статья

Удивительное рядом

Грешен, и сам использовал эти обороты, указывая читателям на то, что они проснулись в другой стране. По другому поводу писал, в числе многих, о том, что разучился удивляться. Сострадать, восхищаться, ненавидеть, горевать умею, а вот этот навык утратил, не взыщите. Пока наконец не обнаружил, что однообразная сия риторика по сути своей отчасти лукава, если не лжива.

Илья Мильштейн
25.12.2015
статья Статья

Вызов брошен

Первый приговор по уголовной статье одиночному пикетчику - новый этап репрессий. Чем ответит гражданское общество? Как добиться отмены антиправовой статьи 212.1 УК и освобождения узника совести Ильдара Дадина? На круглом столе в Сахаровском центре правозащитники и активисты высказались за международную кампанию и решительные протестные акции - реализацию конституционных прав явочным порядком. ВИДЕО.

Дмитрий Борко
16.12.2015

Напоследок нам показывают кошку, и это, конечно, уместный кадр в репортаже, посвященном образцовой колонии. Идеальная чистота, койки идеально заправлены, кипит работа в идеальном цеху, курица на обед в идеальной столовой, идеальные книжки украшают полки в той библиотеке, которой заведует упорно идущий к исправлению осужденный за мошенничество в особо крупном размере, "минимальное число жалоб за год". Как не умилиться, и вольнолюбивый зверь у лагерных ворот довершает картину тотального стерильного благоденствия. Повезло людям!

Все хорошо там, где сидел Ходорковский, а ныне отбывает срок беспокойный узник Ильдар Дадин. Утверждающий, будто его пытали, обещали изнасиловать, грозились убить. Ясно, что такого просто быть не могло, и вот вам доказательство: репортаж нашего корреспондента. Прямо оттуда, из сегежской ИК-7, и сознайтесь - разве вам теперь не хочется хоть на денек отправиться в Карелию? Поработать в цеху, покушать от пуза, почитать книжки, покалякать с охраной? А почему не хочется?

Иная реальность, то есть правда сквозь фуфло, просачивается в других кадрах. У омбудсмена Москальковой, заслуженной и много чего повидавшей полицейской генеральши, какое-то слишком уж растерянное лицо, когда она беседует с журналистом. Да и слова она произносит непонятные. "Я, - говорит, - прихожу к внутреннему убеждению, что целесообразным было бы перевести Ильдара Дадина для отбывания наказания в другую колонию, потому что в любом случае всегда будет некое подозрение в необъективности или в субъективном подходе к этому человеку". Она что-то подозревает.

Еще на тех съемках, назойливо демонстрируемых, пробивается правда, где раздетого исхудавшего зека осматривает некий чин. И в записи с видеорегистратора, когда его выволакивают из ШИЗО, и один вид этой камеры заставляет содрогнуться - хотя бы при мысли о том, что Дадин сидит вообще ни за что. И в раздраженной реплике телеведущего, у которого накопились "вопросы" к начальнику колонии Коссиеву, чье "поведение" вызывает недовольство. "Он почему-то не стал прерывать свой отпуск, несмотря на кипящие вокруг ИК-7 споры", - сообщает комментатор, и мы догадываемся о причинах этого недовольства.

Гражданин начальник повинен, разумеется, не в том, что отклонялся от ленинских норм, перевоспитывая заключенного, а в том, что допустил утечку. Хотя так ли уж он, между нами говоря, виноват перед высшим начальством. Вот насчет Ходорковского в Сегежу из Кремля поступил четкий приказ: содержать в строгости, но не мучить. Насчет Дадина охрану, вероятно, не инструктировали.

Самое же страшное произносится как бы мельком, небрежно, вскользь. Вместе с очень важной для зрителя телеканала "Россия 24" информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", а "внутри - такой же расцветки флаг", бонусом сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители легко определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".

Понятное дело, все совершалось в спешке. Уже громыхал скандал, связанный с письмом Дадина, которое записал и обнародовал адвокат Алексей Липцер. Татьяна Москалькова, чья кассационная жалоба на первый приговор в числе прочих была отклонена в президиуме Мосгорсуда, уже взяла ситуацию под личный контроль. Дмитрий Песков уже заявил, что Путину доложат о происшествии и что случай Дадина "заслуживает самого пристального внимания".

Тюремщики с нашим корреспондентом очень торопились ответить ударом на удар, отсюда и диковатые шероховатости в тексте репортажа, и впопыхах придуманный "суицид". Как средство запугивания в отношении Ильдара, его близких и дальних, пытающихся спасти политзека, оградить от мучений, вытащить из лагеря. Ну и в качестве предложения, обращенного к высшей власти. Дескать, может его того... бритвочкой. Нет человека - нет проблемы.

Однако проблема имеется, и хочется верить, что эдак запросто решить ее не удастся. За жизнь и свободу узника, первого и единственного пока осужденного по антиконституционной статье 212.1, бьются и российские правозащитники, и западные, и некоторые официальные лица, как видим, не вполне уклоняются от этой борьбы. Сражается за себя и Дадин, причем с той отчаянной смелостью и умением прозревать будущее, какая свойственна далеко не всем бывалым зекам. В декабре прошлого года, в тот день, когда его посадили, он предупредил всех - и нас, и тюремщиков, и сотрудников ВГТРК, - что "сам уходить из жизни не собирается". И про бритвы, подброшенные администрацией колонии, извещал тоже - в том письме, за которым недоглядел начальник образцового лагеря. И явно недочитали его так называемые коллеги, подготавливая и очеловечивая при помощи киски свой удивительный репортаж.

К слову, про них, чьи имена не хочется называть, добровольных палачей при Кремле и ФСИНе, думать особенно тяжело. Ибо речь идет о погибающей профессии, о репутации цеха, о постыдной халтуре. Лучше даже не думать, чтобы не согрешить и от всей души не пожелать им, коллегам, хоть денек провести на нарах в той расчудесной колонии, которую они нам показали и воспели. Отмазывая местное начальство и в меру сил участвуя в кампании по дискредитации и в покушении на убийство Ильдара Дадина.

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Илья Мильштейн, 07.11.2016
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Речь Генри Резника в защиту Ильдара Дадина

01.04.2016

Генри Резник подключился к защите политзека Ильдара Дадина на этапе апелляции. Мы публикуем полный текст выступления адвоката в Мосгорсуде 31 марта 2016 года. Суд снизил срок наказания Дадину, осужденному за пикеты, с трех до двух с половиной лет.
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру

Последнее слово Ильдара Дадина

01.04.2016

Рассмотрев жалобу на приговор Ильдару Дадину, Мосгорсуд снизил срок наказания с трех до двух с половиной лет. Дадин осужден по статье 212.1 УК за одиночные пикеты. Мы публикуем полный текст его выступления по видеосвязи.


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